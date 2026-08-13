Festival musical provocará interdições em vias da Prainha, em Vila Velha

Ruas e avenidas da Prainha, em Vila Velha, serão interditadas entre a sexta-feira (14) e o domingo (16) para a realização do Festival Movimento Cidade. Segundo a Prefeitura de Vila Velha, as barreiras serão implantadas em pontos de entrada e saída do bairro durante o evento para a maior segurança de frequentadores e moradores da região.





Somente veículos credenciados poderão passar pelos pontos de bloqueio nos períodos de interdição, que serão: