Festival musical provocará interdições em vias da Prainha, em Vila Velha

Ruas e avenidas da Prainha, em Vila Velha, serão interditadas entre a sexta-feira (14) e o domingo (16) para a realização do Festival Movimento Cidade. Segundo a Prefeitura de Vila Velha, as barreiras serão implantadas em pontos de entrada e saída do bairro durante o evento para a maior segurança de frequentadores e moradores da região.
Somente veículos credenciados poderão passar pelos pontos de bloqueio nos períodos de interdição, que serão:
- Sexta-feira, das 16h à 1h;
- Sábado, das 13h à 1h;
- Domingo, das 13h às 22h.
As barreiras ficarão nos seguintes pontos:
- Rua Antônio Ataíde x Rua Dom Jorge Menezes;
- Rua Presidente Lima x Rua Vinte e Três de Maio;
- Rua Dom Jorge Menezes x Rua Luiza Grinalda;
- Rua Cabo Aylson Simões x Rua Darci Schneider.
A Secretaria de Trânsito do município orienta para que os moradores e comerciantes fiquem atentos aos horários de bloqueios e à sinalização instalada. Também pedem para que os condutores utilizem rotas alternativas.