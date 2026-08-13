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Mudanças no trânsito

Festival musical provocará interdições em vias da Prainha, em Vila Velha

Serão quatro pontos de bloqueio no bairro, entre sexta-feira (14) e domingo (16)

Publicado em 13 de Agosto de 2026 às 19:34

Lucas Gaviorno

Lucas Gaviorno

Publicado em 

13 ago 2026 às 19:34

Ruas e avenidas da Prainha, em Vila Velha, serão interditadas entre a sexta-feira (14) e o domingo (16) para a realização do Festival Movimento Cidade. Segundo a Prefeitura de Vila Velha, as barreiras serão implantadas em pontos de entrada e saída do bairro durante o evento para a maior segurança de frequentadores e moradores da região.


Somente veículos credenciados poderão passar pelos pontos de bloqueio nos períodos de interdição, que serão:

  • Sexta-feira, das 16h à 1h; 
  • Sábado,  das 13h à 1h; 
  • Domingo, das 13h às 22h.
Interdições no trânsito para o Movimento Cidade, na Prainha, em Vila Velha
Interdições no trânsito para o Movimento Cidade, na Prainha, em Vila Velha Arte - Giovana Drumond
Pontos com barreiras

As barreiras ficarão nos seguintes pontos:

  • Rua Antônio Ataíde x Rua Dom Jorge Menezes; 
  • Rua Presidente Lima x Rua Vinte e Três de Maio; 
  • Rua Dom Jorge Menezes x Rua Luiza Grinalda; 
  • Rua Cabo Aylson Simões x Rua Darci Schneider.

A Secretaria de Trânsito do município orienta para que os moradores e comerciantes fiquem atentos aos horários de bloqueios e à sinalização instalada. Também pedem para que os condutores utilizem rotas alternativas.

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