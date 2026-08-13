Moqueca de peixe: aprenda 3 receitas fáceis e saudáveis para o jantar

A moqueca é um prato popular no Brasil, conhecido pelo sabor marcante e pela combinação de peixe, vegetais, ervas e temperos. Ao longo do tempo, a receita ganhou diferentes variações, que refletem ingredientes e tradições de diversas regiões do país, como as famosas versões baiana e capixaba.





Além de saborosa e versátil, é relativamente prática de preparar, já que grande parte dos ingredientes cozinha na mesma panela. Por isso, pode ser uma ótima opção para o jantar.