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Cozinha caseira

Moqueca de peixe: aprenda 3 receitas fáceis e saudáveis para o jantar

Veja como preparar uma refeição nutritiva e cheia de sabor com ingredientes simples
Portal Edicase

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Publicado em 13 de Agosto de 2026 às 19:54

Moqueca baiana (Imagem: WS-Studio | Shutterstock)
Moqueca baiana Crédito: Imagem: WS-Studio | Shutterstock

A moqueca é um prato popular no Brasil, conhecido pelo sabor marcante e pela combinação de peixe, vegetais, ervas e temperos. Ao longo do tempo, a receita ganhou diferentes variações, que refletem ingredientes e tradições de diversas regiões do país, como as famosas versões baiana e capixaba. 


Além de saborosa e versátil, é relativamente prática de preparar, já que grande parte dos ingredientes cozinha na mesma panela. Por isso, pode ser uma ótima opção para o jantar.

Abaixo, confira 3 receitas de moqueca de peixe para o jantar!

1. Moqueca baiana

Ingredientes

  • 800 g de filé ou postas de peixe branco
  • Suco de 1 limão
  • 3 dentes de alho amassados
  • 3 tomates maduros cortados em rodelas
  • 1 cebola cortada em rodelas
  • 1/2 pimentão vermelho cortado em rodelas
  • 1/2 pimentão amarelo cortado em rodelas
  • 1/2 pimentão verde cortado em rodelas
  • 200 ml de leite de coco
  • 1 colher de sopa de azeite de dendê
  • 1 colher de sopa de azeite de oliva extravirgem
  • 1/2 xícara de chá de água
  • Coentro picado, sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em um recipiente, tempere o peixe com o suco de limão, o alho, o sal e a pimenta-do-reino. Deixe descansar por cerca de 15 minutos para incorporar os sabores. Em uma panela grande, distribua metade das rodelas de cebola, tomate e pimentões. Coloque as postas de peixe por cima e cubra com o restante dos vegetais.

Acrescente a água, tampe a panela e cozinhe em fogo baixo por aproximadamente 10 minutos. Adicione o leite de coco e o azeite de dendê. Movimente delicadamente a panela pelas alças para distribuir os ingredientes sem quebrar as postas de peixe. Cozinhe por mais 10 a 15 minutos em fogo baixo, ou até que o peixe esteja completamente cozido e os vegetais macios. Desligue o fogo, regue com o azeite de oliva e finalize com o coentro. Sirva em seguida.

2. Moqueca de badejo com banana-da-terra e coentro

Ingredientes

  • 700 g de filé ou postas de badejo
  • 2 bananas-da-terra maduras, mas firmes
  • 3 tomates maduros cortados em rodelas
  • 1 cebola cortada em rodelas
  • 1 cenoura cortada em tiras finas
  • 1 pimenta-de-cheiro picada, sem sementes
  • 1/2 pimentão vermelho cortado em tiras
  • 1/2 pimentão amarelo cortado em tiras
  • 2 dentes de alho picados
  • Suco de 1 limão
  • 200 ml de leite de coco
  • 1 colher de sopa de azeite de oliva extravirgem
  • 1 colher de chá de azeite de dendê
  • 1/2 xícara de chá de água
  • 1/2 xícara de chá de coentro picado
  • Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em um recipiente, tempere as postas de badejo com o suco de limão, o alho, a pimenta-do-reino e o sal. Deixe descansar por cerca de 15 minutos. Descasque as bananas-da-terra e corte-as em rodelas grossas ou em pedaços no sentido do comprimento. Em uma panela grande, distribua metade da cebola, dos tomates, da cenoura e dos pimentões. Disponha o peixe por cima e cubra com o restante dos vegetais e a pimenta-de-cheiro.

Acrescente a água, tampe e cozinhe em fogo baixo por aproximadamente 8 minutos. Adicione a banana-da-terra, o leite de coco e o azeite de dendê. Tampe novamente e cozinhe em fogo baixo por mais 10 a 15 minutos, ou até que o peixe esteja completamente cozido e a banana-da-terra macia. Evite mexer com uma colher para não desmanchar o peixe. Finalize com o azeite de oliva e o coentro. Sirva em seguida.

Moqueca capixaba (Imagem: Gabriela Carrara | Shutterstock)
Moqueca capixaba Crédito: Imagem: Gabriela Carrara | Shutterstock

3. Moqueca capixaba

Ingredientes

  • 800 g de filé ou postas de robalo
  • Suco de 1 limão
  • 4 tomates maduros picados
  • 1 cebola fatiada
  • 3 dentes de alho picados
  • 1/2 pimentão vermelho cortado em tiras finas
  • 1/2 pimentão amarelo cortado em tiras finas
  • 2 colheres de sopa de azeite de oliva extravirgem
  • 1 colher de chá de colorau
  • 1/2 xícara de chá de água
  • 2 colheres de sopa de cebolinha picada
  • 2 colheres de sopa de coentro picado
  • Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em um recipiente, tempere o peixe com o suco de limão, o alho, o sal e a pimenta-do-reino. Deixe descansar por aproximadamente 15 minutos. Em uma panela, coloque 1 colher de sopa de azeite e distribua parte da cebola, dos tomates e dos pimentões no fundo. Disponha as postas de peixe sobre os vegetais e cubra com o restante da cebola, dos tomates e dos pimentões. Misture o colorau com a água e despeje sobre os ingredientes. Regue com a colher restante de azeite.

Tampe a panela e cozinhe em fogo baixo por cerca de 15 a 20 minutos, sem mexer muito para evitar que o peixe se desmanche. Se necessário, acrescente um pouco mais de água durante o cozimento. Quando o peixe estiver cozido e o caldo encorpado, finalize com a cebolinha e o coentro. Sirva em seguida.

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