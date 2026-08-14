Corrida de rua altera trânsito em Vitória no domingo (16)

Quatro avenidas de Vitória terão interdições na madrugada e início da manhã de domingo (16) para a realização da 9ª edição da Corrida do Soldado. Segundo a Guarda Municipal, as alterações no trânsito ocorrerão entre 4h30 e 8h, em vias que fazem parte do percurso da prova, entre o Centro e Jardim da Penha.
As interdições serão nas avenidas:
- Saturnino de Brito, na Praia do Canto;
- Américo Buaiz, Praia do Canto e Enseada do Suá;
- Nossa Senhora dos Navegantes, na Enseada do Suá e Praia do Suá;
- Beira-Mar (Marechal Mascarenhas de Moraes), de Jesus de Nazareth até o Centro.
Segundo a Guarda Municipal, a Avenida Beira-Mar ficará totalmente interditada no sentido Camburi. Como alternativas, os motoristas poderão utilizar a Avenida Vitória, a partir da Curva do Saldanha, ou a Avenida Serafim Derenzi.
Nas outras três avenidas afetadas pela corrida, uma faixa permanecerá liberada no sentido Camburi. Para os motoristas que trafegam em direção ao Centro, as vias permanecerão livres.
A Rua de Lazer também ficará suspensa durante o período das interdições. Agentes da Guarda Municipal estarão nos locais para orientar motoristas e moradores.