Corrida de rua altera trânsito em Vitória no domingo (16)

Segundo a Guarda Municipal, a Avenida Beira-Mar ficará totalmente interditada no sentido Camburi. Como alternativas, os motoristas poderão utilizar a Avenida Vitória, a partir da Curva do Saldanha, ou a Avenida Serafim Derenzi.





Nas outras três avenidas afetadas pela corrida, uma faixa permanecerá liberada no sentido Camburi. Para os motoristas que trafegam em direção ao Centro, as vias permanecerão livres.





A Rua de Lazer também ficará suspensa durante o período das interdições. Agentes da Guarda Municipal estarão nos locais para orientar motoristas e moradores.