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Entre o Centro e Jardim da Penha

Corrida de rua altera trânsito em Vitória no domingo (16)

Avenida Beira-Mar ficará totalmente fechada no sentido Camburi, enquanto outras três vias terão uma faixa liberada

Publicado em 14 de Agosto de 2026 às 14:51

Lucas Gaviorno

Lucas Gaviorno

Publicado em 

14 ago 2026 às 14:51

Quatro avenidas de Vitória terão interdições na madrugada e início da manhã de domingo (16) para a realização da 9ª edição da Corrida do Soldado. Segundo a Guarda Municipal, as alterações no trânsito ocorrerão entre 4h30 e 8h, em vias que fazem parte do percurso da prova, entre o Centro e Jardim da Penha.

Confira as interdições no sentido Camburi

As interdições serão nas avenidas:

  • Saturnino de Brito, na Praia do Canto;
  • Américo Buaiz, Praia do Canto e Enseada do Suá;
  • Nossa Senhora dos Navegantes, na Enseada do Suá e Praia do Suá;
  • Beira-Mar (Marechal Mascarenhas de Moraes), de Jesus de Nazareth até o Centro. 

Segundo a Guarda Municipal, a Avenida Beira-Mar ficará totalmente interditada no sentido Camburi. Como alternativas, os motoristas poderão utilizar a Avenida Vitória, a partir da Curva do Saldanha, ou a Avenida Serafim Derenzi.


Nas outras três avenidas afetadas pela corrida, uma faixa permanecerá liberada no sentido Camburi. Para os motoristas que trafegam em direção ao Centro, as vias permanecerão livres.


A Rua de Lazer também ficará suspensa durante o período das interdições. Agentes da Guarda Municipal estarão nos locais para orientar motoristas e moradores.

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