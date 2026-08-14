Motociclista entra na contramão e provoca acidente na Serra; veja vídeo

Um motociclista de 24 anos ficou ferido após entrar na contramão e se envolver em um acidente com um carro na noite desta quinta-feira (13), no bairro Novo Horizonte, na Serra. Segundo a Polícia Militar, o homem chegou a perder a consciência duas vezes enquanto aguardava atendimento médico.





O acidente aconteceu na Avenida Brasil. De acordo com a PM, a condutora do carro, de 21 anos, contou aos militares que estava estacionada e acionou a seta para sair da vaga em direção à Rua Flamingo. Ela afirmou que observou o lado direito da via antes de fazer a manobra, mas acabou sendo atingida pela motocicleta, que trafegava na contramão.





Já o motociclista relatou que seguia pela Rua Ema e, ao acessar a Avenida Brasil, entrou na contramão para chegar à Rua Flamingo. Segundo ele, enquanto atravessava a avenida, ocorreu o acidente.





Quando os policiais chegaram ao local, uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) já prestava atendimento ao motociclista. Ele foi socorrido e encaminhado ao Hospital Estadual Dr. Jayme Santos Neves.





A informação de que o motociclista havia perdido a consciência duas vezes antes do atendimento foi confirmada tanto pela equipe médica quanto pela motorista envolvida na batida. Por causa do estado de saúde do homem, os policiais decidiram não realizar o teste do bafômetro para preservar a integridade física dele.





Já a motorista do carro fez o teste do etilômetro, que apresentou resultado negativo para ingestão de álcool.





Segundo a PM, consultas aos sistemas de trânsito não apontaram irregularidades nas CNHs dos dois condutores nem nos veículos envolvidos.