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Acidente na BR 484

Ciclista morre atropelado por caminhão-baú em rodovia de Afonso Cláudio

Arthur Vilvock, de 68 anos, foi atingido pelo veículo após o motorista perder o controle do caminhão ao descer uma serra na rodovia

Publicado em 14 de Agosto de 2026 às 11:42

Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

14 ago 2026 às 11:42
Caminhão baú tombou na tarde desta quinta-feira (13) na ES-484, em Afonso Cláudio
Caminhão-baú tombou após atropelar o ciclista na BR 484, em Afonso Cláudio Crédito: Leitor | A Gazeta

Um ciclista, identificado como Arthur Vilvock, de 68 anos, morreu após ser atropelado por um caminhão-baú que perdeu o controle no distrito de Serra Pelada, em Afonso Cláudio, na Região Serrana do Espírito Santo, na tarde de quinta-feira (13). Segundo a Polícia Militar o acidente aconteceu na BR 484, que liga o município a Laranja da Terra. 


O motorista do caminhão, de 25 anos, estava acompanhado do pai e da irmã. Os dois passageiros não ficaram feridos. À polícia, o condutor contou que trabalhava com a comercialização de verduras e havia saído do distrito de Alto Rio Possmoser, em Santa Maria de Jetibá, com destino a Laranja da Terra, onde venderia os produtos em uma feira.


Segundo o relato, ao descer a serra, o caminhão estava engrenado quando o motorista percebeu que o sistema de freios e o freio de estacionamento não estavam funcionando. Com o veículo ganhando velocidade, ele atingiu uma caminhonete e, em seguida, o ciclista. O caminhão tombou na pista.


Ainda de acordo com a PM, o motorista possuía habilitação nas categorias A e B, incompatível com o tipo de veículo que conduzia. Ele foi detido e encaminhado à Delegacia Regional de Venda Nova do Imigrante. Ele foi submetido ao teste do bafômetro, que apresentou resultado negativo para ingestão de álcool.


O corpo de Arthur foi encaminhado para a Seção Regional de Medicina Legal (SML), em Venda Nova do Imigrante, segundo a Polícia Científica. A Polícia Civil informou que o motorista foi ouvido e liberado. As circunstâncias do acidente serão investigadas pela Delegacia de Afonso Cláudio.

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