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Vitor Vogas

"Bispa" e empresária de Colatina passam a ser cotadas para vice de Pazolini

O quadro ainda pode mudar, mas no momento tudo indica que será uma mulher, filiada ao Partido Liberal (PL), o mais importante parceiro na coligação liderada pelo Republicanos

Publicado em 14 de Agosto de 2026 às 14:44

Públicado em 

14 ago 2026 às 14:44
Vitor Vogas

Colunista

Vitor Vogas Vitor Vogas
Val Meirelles e Bispa Eliana (com Flávio Bolsonaro)
Val Meirelles e Bispa Eliana (com Flávio Bolsonaro) Fotomontagem; reprodução Instagram

Esta sexta-feira (14) é um dia decisivo para Lorenzo Pazolini. A menos de 48 horas do fim do prazo legal para registros de candidaturas e chapas, o ex-prefeito de Vitória precisa definir sua candidata a vice-governadora. Tudo indica que será uma mulher, filiada ao Partido Liberal (PL), o mais importante parceiro na coligação liderada pelo Republicanos.


O martelo não está batido. Nesta tarde, haverá reuniões decisivas, inclusive com o senador Magno Malta, presidente estadual do PL. Mas, a esta altura, a relação de “mais cotadas” se afunila para três mulheres. Duas delas, literalmente, vêm de Colatina – mesmo município da primeira-dama Lívia Vasconcelos (PSD), a “vice dos sonhos” para Pazolini, até o PSD desistir de entrar na coligação do ex-prefeito.


Uma delas é a empresária Valkineria Cristina Meirelles Bussular, ou, simplesmente, Val Meirelles (PL), presidente do Sindibores (Sindicato da Indústria da Borracha e da Recauchutagem de Pneus no Estado do Espírito Santo) e conselheira da Federação das Indústrias do Espírito Santo (Findes).


Nas eleições municipais de 2016, ela foi candidata a vice-prefeita de Colatina, na chapa encabeçada por Luciano Merlo. Foi a eleição vencida por Sérgio Meneguelli. Na época, ela estava no Solidariedade. Nesta eleição, a princípio, Val não está registrada como candidata a nada.


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A outra colatinense que passou a ser fortemente cotada é a policial militar Eliane Leal Vieira, mais conhecida como Bispa Eliane, por seu trabalho como pregadora evangélica (inclusive em praças públicas). No momento, ela é uma das candidatas a deputada estadual na chapa do PL.


Em conversa telefônica com o colunista no início da tarde desta sexta, a própria Eliane disse estar na estrada, em deslocamento de Colatina, para se reunir com Magno Malta em Vitória, atendendo a um chamado dele.


“Fui chamada pelo meu presidente para uma reunião. Mas não tenho ciência do que se trata. Sobre essa questão da vice, estou sendo informada pelo senhor.”


Com 50 anos, casada, cristã e muito conservadora, a Bispa tem profunda proximidade com Magno Malta, “seu presidente”.


Correndo por fora, ainda resta um terceiro nome do PL, o da Enfermeira Laryssa, também candidata a deputada estadual na chapa do partido. Candidata a vice-prefeita de Vila Velha, pela mesma sigla em 2024 (com o Coronel Ramalho), Laryssa completa 30 anos precisamente nesta sexta-feira – idade mínima para ser candidata a vice-governadora.

Quem mais agrada ao Republicanos

A coluna apurou que, no QG do Republicanos, há preferência pelo nome de Val Meirelles. Seria, por assim dizer, um quadro do partido de Magno endossado pelo partido do prefeito – a quem caberá, ao fim e ao cabo, a decisão, de maneira pessoal e intransferível.


Graduada em Gastronomia, empresária bem-sucedida do setor de pneus, dirigente de sindicato patronal e ainda por cima conselheira da atual diretoria da Findes, ela se assemelha um pouco ao perfil de Cris Samorini (PP), vice de Pazolini na eleição municipal de 2024 e atual prefeita de Vitória.


Val também é suplente do Conselho Regional do Sesi/ES, como representante das atividades industriais. Pazolini precisa alcançar maior inserção junto ao meio empresarial, no qual o governador Ricardo Ferraço (MDB), por exemplo, nada de braçada.


Ela ainda tem experiência em gestão pública: foi secretária de Administração no governo de Sérgio Meneguelli em Colatina, de 2017 a 2020.


Com 58 anos, casada e católica conservadora, Val ainda por cima é de uma das maiores cidades do interior capixaba – e a campanha de Pazolini sabe que ele precisa aumentar sua presença no interior. Esse era um dos principais fatores de sua predileção por Lívia Vasconcelos como candidata a vice.


Além disso, Val ainda tem, digamos, um perfil atlético: é praticante de beach tennis (tênis de praia), modalidade crescente no Estado, no país e no mundo.


Como dissemos, a primazia da indicação é do PL, mas não se pode descartar inteiramente o nome de dona Hélida Loreto, 66 anos, líder comunitária de Goiabeiras, apoiadora de Pazolini e uma das fundadoras da Associação das Paneleiras do bairro. Ela foi indicada pelo pequeno Democrata, que também integra essa coligação de direita.


Porém, para Hélida vir a ser a escolhida por Pazolini, só mesmo se houver um impasse incontornável entre o Republicanos e o PL. A esta altura, a chance é muito remota. 

Por que não uma vice do Republicanos? 

O PL (leia-se Magno Malta) já havia conseguido emplacar a publicitária Maguinha Malta, uma das filhas do senador, como uma das candidatas ao Senado na chapa de Pazolini, com o apoio do ex-prefeito. O outro é Evair de Melo (Republicanos).


Se confirmado o preenchimento do posto de vice também pelo PL, isso será mais uma prova maiúscula do tamanho da influência do partido de Magno (e do próprio) nessa coligação, bem como do peso atribuído e reconhecido por Pazolini a seu principal partido aliado, a sigla bolsonarista por excelência.


Mas a “concessão desse espaço” ao PL também tem outra explicação, de natureza mais prática: a escassez de opções viáveis dentro do próprio Republicanos.


Desde o início, Pazolini não abriu mão de ter uma mulher como vice. Depois do desmoronamento da “solução Lívia Vasconcelos”, o Republicanos olhou para dentro... e não encontrou ninguém 100% viável e em condições de completar a própria chapa.


Na chapa completa do Republicanos para a Câmara Federal, há quatro mulheres.


A vice-prefeita de Guarapari, Tatiana Perim, pode disputar para deputada, mas, por não ter renunciado ao mandato de vice-prefeita, não pode ser candidata a vice-governadora.

A pedagoga Cris Silva não tem o perfil buscado.


Só as outras duas foram seriamente consideradas.


No entanto, Bruna Soares, “missionária da Assembleia de Deus”, só completa 30 anos em abril do ano que vem. Não pode se candidatar a vice-governadora.


Adriana Boas, ativista dos direitos das pessoas do espectro autista e seus familiares, foi quem mais chegou perto. Mas, na eleição passada a federal, ela teve 6.429 votos. Seria muito difícil substituí-la na chapa a esta altura do processo.


Numa eleição duríssima como a que teremos para a Câmara no Espírito Santo, quaisquer mil votos poderão fazer muita diferença entre atingir ou não o quociente eleitoral e garantir a eleição de pelo menos um deputado federal. 

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Vitor Vogas é jornalista com atuação na imprensa capixaba há quase 20 anos. Cobriu várias eleições. De 2008 a 2021, trabalhou na Rede Gazeta, como repórter e colunista de Política. Também foi comentarista da CBN. Em 2026, após passagens por veículos da Rede Capixaba e do Grupo Sim, voltou a assinar esta coluna. Aqui, diariamente, você encontra informações de bastidores e análises em profundidade sobre o cenário político do Espírito Santo.

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