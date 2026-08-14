"Bispa" e empresária de Colatina passam a ser cotadas para vice de Pazolini

Esta sexta-feira (14) é um dia decisivo para Lorenzo Pazolini. A menos de 48 horas do fim do prazo legal para registros de candidaturas e chapas, o ex-prefeito de Vitória precisa definir sua candidata a vice-governadora. Tudo indica que será uma mulher, filiada ao Partido Liberal (PL), o mais importante parceiro na coligação liderada pelo Republicanos.





O martelo não está batido. Nesta tarde, haverá reuniões decisivas, inclusive com o senador Magno Malta, presidente estadual do PL. Mas, a esta altura, a relação de “mais cotadas” se afunila para três mulheres. Duas delas, literalmente, vêm de Colatina – mesmo município da primeira-dama Lívia Vasconcelos (PSD), a “vice dos sonhos” para Pazolini, até o PSD desistir de entrar na coligação do ex-prefeito.





Uma delas é a empresária Valkineria Cristina Meirelles Bussular, ou, simplesmente, Val Meirelles (PL), presidente do Sindibores (Sindicato da Indústria da Borracha e da Recauchutagem de Pneus no Estado do Espírito Santo ) e conselheira da Federação das Indústrias do Espírito Santo (Findes).





Nas eleições municipais de 2016, ela foi candidata a vice-prefeita de Colatina, na chapa encabeçada por Luciano Merlo. Foi a eleição vencida por Sérgio Meneguelli. Na época, ela estava no Solidariedade. Nesta eleição, a princípio, Val não está registrada como candidata a nada.





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A outra colatinense que passou a ser fortemente cotada é a policial militar Eliane Leal Vieira, mais conhecida como Bispa Eliane, por seu trabalho como pregadora evangélica (inclusive em praças públicas). No momento, ela é uma das candidatas a deputada estadual na chapa do PL.





Em conversa telefônica com o colunista no início da tarde desta sexta, a própria Eliane disse estar na estrada, em deslocamento de Colatina, para se reunir com Magno Malta em Vitória, atendendo a um chamado dele.





“Fui chamada pelo meu presidente para uma reunião. Mas não tenho ciência do que se trata. Sobre essa questão da vice, estou sendo informada pelo senhor.”





Com 50 anos, casada, cristã e muito conservadora, a Bispa tem profunda proximidade com Magno Malta, “seu presidente”.





Correndo por fora, ainda resta um terceiro nome do PL, o da Enfermeira Laryssa, também candidata a deputada estadual na chapa do partido. Candidata a vice-prefeita de Vila Velha, pela mesma sigla em 2024 (com o Coronel Ramalho), Laryssa completa 30 anos precisamente nesta sexta-feira – idade mínima para ser candidata a vice-governadora.