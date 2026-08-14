Helder sobe o tom: Pazolini é “autoritário”; Ricardo, um “coadjuvante”

O candidato do PT ao Palácio Anchieta, Helder Salomão, apresentou na noite de quinta-feira (13) o seu plano de governo para a sociedade capixaba. Apresentou, também, algumas de suas armas para confrontar seus dois principais adversários na campanha eleitoral: o governador Ricardo Ferraço (MDB) e o ex-prefeito de Vitória Lorenzo Pazolini (Republicanos).





Sem os chamar pelo nome, o deputado afirmou que Ricardo não é mais que um “um líder coadjuvante” e classificou Pazolini como “um líder autoritário”.





O ex-prefeito de Cariacica afirmou que, com Ricardo, só há possibilidade de diálogo no 2º turno. Já com Pazolini, segundo Helder, não há diálogo possível, uma vez que o ex-prefeito de Vitória se aliou a Flávio Bolsonaro (PL).





Helder intensificou a estratégia de se diferenciar dos dois maiores oponentes, sublinhando o que ambos têm em comum, segundo sua avaliação. Enquanto busca enfatizar as semelhanças que identifica entre Ricardo e Pazolini, o petista procura se apresentar ao eleitorado como uma alternativa real, que nada tem a ver com os oponentes situados à direita.





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Quando teve a candidatura homologada, na convenção da Federação Brasil da Esperança, o candidato do PT já dissera que Ricardo e Pazolini são “muito parecidos”, assim como já fizera no lançamento de sua pré-candidatura, no início de julho. Agora, logo após lançar seu plano de governo, em um clube no bairro Santo Antônio, Vitória, Helder disse que ambos representam “projetos pessoais”. E enfatizou:





“Os nossos adversários são muito parecidos porque têm métodos parecidos e têm pautas parecidas. Os dois hoje estão disputando os votos da extrema-direita, levantando bandeiras da extrema-direita, e nós não compactuamos com aqueles que não prezam pela democracia. Nós conversamos com todo mundo, com todo mundo que tenha como princípio fundamental a defesa da democracia”.





O deputado emendou: “Não importa que seja do nosso campo, democrático e popular, nós conversamos com o centro, com a direita, conversamos com todo mundo. Só não dá para a gente dialogar com aqueles que não respeitam a democracia”.





A colega Letícia Gonçalves perguntou, então, ao candidato: e quem não respeita a democracia aqui no Estado? “Aqui no Estado, hoje, o candidato que está alinhado ao nosso principal adversário, que é o filho do ex-presidente”, respondeu Helder, de bate-pronto.





A resposta deixa claro que ele tratará assim Lorenzo Pazolini, sobretudo por conta da aliança do ex-prefeito com o PL de Magno Malta e da família Bolsonaro:





Mas e com o Ricardo – perguntei-lhe –, tem diálogo?





“No primeiro turno, não, porque ele é meu adversário”, respondeu Helder.





O petista está convencido e reitera que crescerá no decorrer da campanha e chegará ao 2º turno. Sinaliza que, se avançar para essa etapa contra Pazolini, buscará uma aliança com Ricardo e com a coalizão governista para derrotar o candidato conservador da coligação do Republicanos com o PL. Se chegar contra Ricardo, não procurará Pazolini.