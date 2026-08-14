Esta receita quente de abacate com ovo é fácil de preparar e surpreende pelo sabor

Corte os abacates ao meio e retire os caroços. Com o auxílio de uma colher, aumente delicadamente a cavidade de cada metade, retirando um pouco da polpa. Reserve a polpa em uma tigela. Tempere o interior dos abacates com sal e pimenta-do-reino. Disponha as metades em uma assadeira, com a parte côncava virada para cima. Quebre um ovo no centro de cada cavidade, deixando a clara espalhar-se delicadamente. Caso os ovos sejam grandes, retire parte da clara para evitar que transborde durante o preparo e para manter uma apresentação mais bonita.