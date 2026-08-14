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Gastronomia

Esta receita quente de abacate com ovo é fácil de preparar e surpreende pelo sabor

Com poucos ingredientes, o aperitivo une a cremosidade do abacate ao sabor do ovo em uma opção prática para qualquer ocasião
Portal Edicase

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Publicado em 14 de Agosto de 2026 às 11:54

Abacate com ovo assado (Imagem: Anna Shepulova | Shutterstock)
Abacate com ovo assado Crédito: Imagem: Anna Shepulova | Shutterstock

O abacate com ovo assado é uma opção prática e saborosa para quem deseja variar o cardápio. Com poucos ingredientes e preparo simples, a receita pode ser servida como entrada, aperitivo ou até mesmo em ocasiões especiais. O ovo é assado diretamente na metade do abacate, que fica macio e cremoso. Para acompanhar, as torradas entram na receita e acrescentam crocância e sabor à combinação. O resultado é um prato equilibrado, com diferentes texturas, perfeito para surpreender à mesa.

A seguir, confira a receita de abacate com ovo assado e torradas!

Abacate com ovo assado e torradas

Ingredientes

  • 2 abacates maduros e firmes
  • 4 ovos
  • 3 fatias de pão rústico
  • 2 colheres de sopa de cebolinha picada
  • 2 colheres de sopa de cebola-roxa picada
  • Suco de 1/2 limão
  • Sal, orégano e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Corte os abacates ao meio e retire os caroços. Com o auxílio de uma colher, aumente delicadamente a cavidade de cada metade, retirando um pouco da polpa. Reserve a polpa em uma tigela. Tempere o interior dos abacates com sal e pimenta-do-reino. Disponha as metades em uma assadeira, com a parte côncava virada para cima. Quebre um ovo no centro de cada cavidade, deixando a clara espalhar-se delicadamente. Caso os ovos sejam grandes, retire parte da clara para evitar que transborde durante o preparo e para manter uma apresentação mais bonita.

Leve ao forno preaquecido a 200 °C por aproximadamente 15 minutos, ou até a clara ficar firme e a gema atingir o ponto desejado. Para uma gema mais líquida, verifique o preparo a partir de 12 minutos. Se preferir uma gema mais firme, deixe assar por mais alguns minutos. Retire os abacates do forno, salpique os ovos com orégano e reserve.

Enquanto isso, em uma tigela, amasse a polpa reservada do abacate e misture com sal, pimenta-do-reino, cebolinha, cebola-roxa, pimenta-do-reino e o suco de limão. Reserve. Em seguida, disponha as fatias de pão em uma assadeira e leve ao forno por alguns minutos, até ficarem douradas e crocantes. Retire do forno, espalhe a mistura de abacate sobre as fatias e corte-as em tiras. Sirva como acompanhamento dos abacates assados, para mergulhar na gema.

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