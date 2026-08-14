Border terrier: uma raça de cachorro que se destaca pela coragem e alegria

Oborderterriersurgiu na região conhecida como Border Country, localizada na divisa entre Inglaterra e Escócia. Desenvolvido por fazendeiros e caçadores locais, seu principal trabalho era acompanhar cavalos e matilhas durante a caça às raposas, entrando nas tocas para expulsar os animais quando necessário.Mesmo mantendo suas características de cão de campo,eleconquistou espaço dentro dos lares graças ao temperamento equilibrado e ao forte vínculo que estabelece com a família.