Border terrier: uma raça de cachorro que se destaca pela coragem e alegria

Oborderterriersurgiu na região conhecida como Border Country, localizada na divisa entre Inglaterra e Escócia. Desenvolvido por fazendeiros e caçadores locais, seu principal trabalho era acompanhar cavalos e matilhas durante a caça às raposas, entrando nas tocas para expulsar os animais quando necessário.Mesmo mantendo suas características de cão de campo,eleconquistou espaço dentro dos lares graças ao temperamento equilibrado e ao forte vínculo que estabelece com a família.
A seguir, conheça as principais características do cachorro da raçaborderterrier!
1.Aparênciafísica
À primeira vista, oborderterrierchama a atenção pela aparência. SegundoaConfederação Brasileira de Cinofilia (CBKC), trata-se de um cão de pequeno porte , porém forte, bem equilibrado e com estrutura corporal estreita, característica que permitia ao animal entrar facilmente em tocas durante o trabalho de caça.Osmachospesamentre 5,9 kg e 7,1 kg, enquanto as fêmeasficamentre 5,1 kg e 6,4 kg.
Um dos traços mais marcantes da raça é a cabeça, descrita pela CBKC como semelhante à de uma lontra. Os olhossãoescuros, enquantoas orelhas são pequenas, em formato de “V”, caídas para a frente e posicionadas próximas às faces.
Conforme a CBKC, oborderterrierpossui pelo duplo, formado por uma cobertura externa densa, áspera e resistente às intempéries, além de um subpelo curto e espesso que ajuda na proteção contra frio, umidade e vegetação. As cores aceitas incluem vermelho, trigo, grisalho e castanho, além de azul e castanho.
2. Temperamento e personalidade
Oborderterrierpreserva muitas das características comportamentais desenvolvidas durante séculos de trabalho no campo. De acordo com a CBKC, é um cachorroatento , corajoso e determinado. Sua personalidade combina confiança, inteligência e grande disposição para explorar o ambiente.
Em casa, costuma demonstrar muito carinhopelafamília e cria um vínculo bastante próximo com o tutor. Também gosta de participar das atividades do dia a dia e dificilmente aprecia longos períodos de solidão. Por ser uma raça sociável, geralmente convive bem com crianças e outros cães quando recebe socialização desde cedo.
Ao mesmo tempo, o forte instinto de caça continua presente. Pequenos animais podem despertar seu interesse, principalmente em ambientes externos. Por isso,passeios com guia e espaços bem cercados são importantes para evitar perseguições inesperadas.
Outro aspecto marcante da raça é sua energia. Embora seja um cão de pequeno porte, o border terrier necessita de brincadeiras, caminhadas e atividades que estimulem tanto o corpo quanto a mente. Sem esses estímulos, pode desenvolver comportamentos relacionados ao tédio, como cavar, latir excessivamente ou procurar formas de gastar energia sozinho.
3. Cuidados com a alimentação e a saúde
Assim como acontece com outras raças ativas, oborderterrierprecisa de uma alimentação balanceada e adequada ao seu porte, idade e rotina de exercícios. Uma dieta de qualidade contribui para a manutenção da musculatura, da pelagem e da disposição física.
Os cuidados com a pelagem vão além das escovações semanais.Oborderterriercostuma manter melhor a textura natural dos pelos quando passa pela técnica conhecida como handstripping , que remove manualmente os fios mortos.
Além dos cuidados estéticos, a rotina deve incluir consultas veterinárias periódicas, vacinação, vermifugação, controle de pulgas e carrapatos, higiene bucal e acompanhamento preventivo. Exercícios diários também fazem parte dos cuidados com a saúde, já que a raça foi desenvolvida para permanecer em atividade por longos períodos.
4. Educação e socialização
Oborderterrieré considerado umcachorrointeligente e disposto a aprender.Trata-se de uma raça naturalmente alerta e ativa, características que favorecem o treinamento. A educação, por exemplo,deve começar ainda filhote, utilizando recompensas, brincadeiras e comandos simples. Métodos baseados em reforço positivo costumam apresentar excelentes resultados, pois estimulam o interesse doanimalpelo aprendizado sem causar medo ou insegurança.
A socialização também merece atenção desde os primeiros meses de vida. O contato gradual com diferentes pessoas, ambientes, sons e outros animais ajuda oborderterriera desenvolver um comportamento equilibrado e confiante. Esse processo reduz a chance de medos excessivos e facilita a convivência.