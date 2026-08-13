A procura de Lorenzo Pazolini por uma companheira de chapa

Entre auxiliares e correligionários de Lorenzo Pazolini, há uma convicção: o ex-prefeito de Vitória prefere ter uma mulher como companheira de chapa em sua campanha ao Governo do Estado. Pesquisas internas reforçam essa convicção. Preferencialmente, uma mulher evangélica. O nome ainda não foi definido, mas o perfil ideal já está traçado.





Seria um modo de Pazolini fazer um duplo aceno, tanto ao eleitorado feminino – dando à chapa equilíbrio de gênero – como ao eleitorado evangélico, numericamente expressivo no Espírito Santo e politicamente mais influente a cada processo eleitoral.





É provável que o candidato a governador do Republicanos opte por uma candidata a vice pouquíssimo conhecida pela população capixaba. Bastante provável também, a esta altura, que a vice de Pazolini provenha ou do Partido Liberal (PL) ou do próprio Republicanos (numa “solução doméstica”). São as duas principais legendas da coligação do ex-prefeito.





A outra sigla coligada é o pequeno Democrata (ironicamente, o antigo Partido da Mulher Brasileira), que chegou a indicar nomes para o posto.





A bem da verdade, a esta altura do campeonato, as opções reais para Pazolini estão escassas. Sua vice terá de vir de um dos partidos coligados. E não existe uma “vice natural”, com o nome vistoso, já testado nas urnas e com alta densidade eleitoral.





Dentro do próprio Republicanos, uma das cotadas é Adriana Boas. Inicialmente, ela figura como candidata a deputada federal na chapa do partido. Mulher de meia idade (41 anos) e evangélica, Adriana é mãe atípica e tem como principal bandeira a defesa dos direitos e da qualidade de vida para pessoas do espectro autista.





No flanco do PL, ventila-se o nome da Enfermeira Laryssa, que fará 30 anos nesta sexta-feira (14). Laryssa é evangélica e bolsonarista convicta, assim como Adriana. As duas, aliás, têm perfil bem similar em tais aspectos.





Na eleição municipal de 2024, pelo PL, a enfermeira foi candidata a vice-prefeita de Vila Velha, na chapa do Coronel Ramalho (derrotado naquele pleito pelo prefeito Arnaldinho Borgo). A princípio, Laryssa é pré-candidata a deputada estadual na chapa do PL.





Pelo pequeno Democrata, o nome mais fortemente cotado é o de Hélida Loreto, líder comunitária de Goiabeiras e uma das fundadoras da Associação das Paneleiras do bairro. O perfil de Hélida já difere bastante das demais. Ela é negra e idosa (tem 66 anos). Apoiou a gestão de Pazolini e sua campanha passada a prefeito, em 2024.





Pelo Novo, chegou-se a especular o nome de Penélope Feu Rosa, filha de José Maria Feu Rosa, que foi prefeito da Serra e morreu assassinado. Servidora de carreira do Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJES), ela é candidata a deputada federal pelo Novo.





Penélope na vice, porém, seria um arremesso do meio da quadra: chance perto de zero. Para isso, o Novo teria de ingressar formalmente na coligação de Pazolini, o que implicaria na desistência de Leonardo Monjardim em ser candidato ao Senado (ou ao Palácio Anchieta, como agora o vereador também cogita).





O próprio Monjardim já disse que isso é “impossível”, pois, além de ele não querer desistir da disputa majoritária, eventual “desfalque” de Penélope na chapa federal do Novo prejudicaria a votação do partido e a meta de superar a cláusula de desempenho.





O nome a ser escolhido por Pazolini poderá não ser nenhum dos que figuram nesta lista? Poderá. Poderá ser uma correligionária do prefeito totalmente de fora do meio político.



Significa dizer que poderá ser uma desconhecida (e uma surpresa) ainda maior.