5 filmes de suspense no Prime Video que vão prender sua atenção até o fim

Um remake da produção austríaca lançada em 2014, com o mesmo nome, “Boa Noite, Mamãe” segue a história de dois irmãos gêmeos que vão passar um tempo com a mãe em sua casa isolada no campo após ela realizar uma cirurgia plástica. No entanto, ao chegarem ao local, eles percebem que o comportamento dela está diferente e começam a desconfiar de sua identidade. Conforme a convivência se torna cada vez mais estranha, os irmãos passam a questionar o que realmente aconteceu com a mãe e quem está, de fato, diante deles.