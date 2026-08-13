Espera por licenças ambientais trava obras do aquaviário da Grande Vitória

Segundo a Semobi, os pedidos de licenciamento já foram encaminhados aos órgãos ambientais. O Instituto Estadual do Meio Ambiente (Iema), a Capitania dos Portos e a Prefeitura de Vitória confirmaram a solicitação. Atualmente, a secretaria diz que aguarda o posicionamento deles para fazer o projeto avançar, pois, sem as licenças, não é possível dar início às obras.





A secretaria explicou, ainda, que os projetos das estações Pio XII e Ilha de Santa Maria foram adequados de forma a atender à proposta municipal de reurbanização da Avenida Marechal Mascarenhas de Moraes – a Beira-Mar.