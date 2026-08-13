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Em análise

Espera por licenças ambientais trava obras do aquaviário da Grande Vitória

Pedidos de licenciamento foram feitos em julho. Governo do ES ainda aguarda liberação para construir três novas estações em Vitória: na Ilha de Santa Maria, no Centro e em São Pedro

Publicado em 13 de Agosto de 2026 às 10:01

Maurílio Mendonça

Maurílio Mendonça

Publicado em 

13 ago 2026 às 10:01

Há quase cinco meses, a Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura (Semobi) assinou a ordem de serviço para construir três novos terminais aquaviários em Vitória, além de reformar o da Praça do Papa. Mas até agora as obras ainda não começaram. O governo do Espírito Santo aguarda as licenças ambientais para começar os trabalhos.

Projeção do terminal aquaviário Pio XII
Projeção do novo terminal do aquaviário, próximo à Praça Pio XII, no Centro de Vitória. Semobi/Governo do ES

Segundo a Semobi, os pedidos de licenciamento já foram encaminhados aos órgãos ambientais. O Instituto Estadual do Meio Ambiente (Iema), a Capitania dos Portos e a Prefeitura de Vitória confirmaram a solicitação. Atualmente, a secretaria diz que aguarda o posicionamento deles para fazer o projeto avançar, pois, sem as licenças, não é possível dar início às obras.


A secretaria explicou, ainda, que os projetos das estações Pio XII e Ilha de Santa Maria foram adequados de forma a atender à proposta municipal de reurbanização da Avenida Marechal Mascarenhas de Moraes – a Beira-Mar.

Iema

Os pedidos de licenciamento ambiental para as três estações, segundo o Iema, foram protocolados em julho. As Licenças Prévia (LP) e de Instalação (LI) para a execução da estação de São Pedro já foram emitidas. Conforme o instituto, a liberação ocorreu em prazo inferior ao previsto na legislação, que estabelece até seis meses para análise da LP e três meses para a LI.


O Iema informa, ainda, que os pedidos de licenciamento das demais estações – Pio XII, no Centro; e Dom Bosco, na Ilha de Santa Maria – seguem em análise técnica. Até o momento, o instituto não solicitou alterações nos projetos apresentados, e a previsão é que as demais licenças sejam emitidas em breve.

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Capitania dos Portos

A solicitação de parecer técnico recebida pela Capitania dos Portos do Espírito Santo ainda está em análise, no setor competente, e já foram solicitadas algumas atualizações para que o projeto seja avaliado.


A informação emitida pela Marinha do Brasil (MB), por intermédio do Comando do 1º Distrito Naval (Com1ºDN), aponta que o parecer tem foco exclusivo na avaliação dos impactos da estrutura quanto à segurança da navegação e ao ordenamento do espaço aquaviário.


Porém, a Capitania dos Portos afirma que a avaliação inicial já identificou algumas inconsistências técnicas e divergências em relação aos parâmetros estabelecidos pelas Normas da Autoridade Marítima para Obras e Atividades Afins em Águas sob Jurisdição Brasileira (Norman 303). Em razão disso, o projeto está em regime de exigência para que a Semobi faça as correções necessárias.

Prefeitura de Vitória

Por meio da Secretaria de Desenvolvimento da Cidade e Habitação (Sedec), a Prefeitura de Vitória informa que está analisando a compatibilização dos projetos das novas estações do Aquaviário com as intervenções urbanísticas já concluídas ou em execução pelo município, especialmente a requalificação da orla da Avenida Beira-Mar, que envolve os terminais do Centro e da Ilha de Santa Maria, e da orla de São Pedro, em relação ao ponto a ser instalado na região da Ilha das Caieiras.


A prefeitura já emitiu a anuência de uso do solo para duas estações, mas ainda está analisando a compatibilização da terceira, incluindo a análise das características de localização e de implantação de cada terminal. 


Os processos, por sua vez, ainda incluem avaliações urbanísticas, ambientais, paisagísticas e de acessibilidade, além da manifestação dos conselhos municipais competentes. Após essas avaliações, o prosseguimento seguirá para autorização dos órgãos federais competentes.

Projeção do terminal aquaviário Dom Bosco
Projeção do terminal Dom Bosco, na Ilha de Santa Maria, do Sistema Aquaviário. Semobi/Governo do ES
Procedimento padrão

Segundo a Semobi, a ordem de serviço é o documento que autoriza formalmente o início da execução da obra ou do serviço. E, a partir dessa autorização, são adotadas as providências necessárias à execução, incluindo os procedimentos relacionados ao licenciamento ambiental e às demais autorizações exigidas.


A secretaria disse, ainda, que esse é o procedimento adotado nas obras do Governo do Espírito Santo, respeitando as características e as exigências específicas de cada empreendimento.

Investimento

Até o momento, não houve alterações nos valores destinados às obras, que juntas somam R$ 62,1 milhões, nem mudanças nos projetos ou nos prazos de execução, que só começarão a ser contados após a liberação das licenças.


Dentro do cronograma estabelecido pela Semobi, os novos terminais no Centro e na Ilha de Santa Maria terão as obras executadas no prazo de 18 meses, após a obtenção das licenças.


O terminal no Centro de Vitória ficará na altura da Praça Pio XII, próximo ao porto, enquanto a estação na região da Ilha de Santa Maria será construída na direção do antigo Terminal Dom Bosco.

Projeção do terminal aquaviário São Pedro
Projeção do terminal aquaviário de São Pedro, em frente aos restaurantes da Ilha das Caieiras. Semobi/Governo do ES

O terceiro terminal será construído em São Pedro e deve ficar pronto em seis meses, a partir da obtenção das licenças. O investimento é de R$ 15 milhões, e a estrutura será construída em frente aos restaurantes da orla da Ilha das Caieiras, próxima ao píer já existente na região.


Já a reforma na estação da Praça do Papa – já em funcionamento – tem duração prevista de 120 dias, com investimento de R$ 1,8 milhão. A Secretaria explicou que essa intervenção é necessária para melhorar o atendimento à demanda de passageiros do sistema, incluindo a adequação dos fluxos de embarque e desembarque no local, além da ampliação e melhoria da sala de espera. Porém, a reforma não contempla a instalação de banheiros, um pedido recorrente dos usuários.

Crescimento da demanda

Segundo a Semobi, a previsão é de que haja aumento de passageiros no sistema aquaviário quando as novas estações estiverem em funcionamento. A projeção ocorre em função do crescimento da demanda, observado pelo governo do Espírito Santo desde a inauguração da estação da Praça do Papa. Entre agosto de 2023 e dezembro de 2025, mais de 1,2 milhão de passageiros foram atendidos pelo aquaviário.


Atualmente, o sistema conta com seis embarcações em operação: Fonte Grande, Morro do Moreno, Mestre Álvaro, Moxuara, Penedo e Forno Grande. Todas são equipadas com climatização, bicicletário, banheiro e acessibilidade. E a operação inclui as estações da Prainha, em Vila Velha; da Praça do Papa, em Vitória; de Porto de Santana, em Cariacica; e da Rodoviária de Vitória, inaugurada em maio deste ano.


Com a construção das novas estações, a Semobi prevê a aquisição de novas embarcações, mas essa ação será discutida após o término das obras e a implantação desses terminais.

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