Obras de requalificação vão manter piso original da Praça Ubaldo Ramalhete, em Vitória

Segundo a Secretaria de Obras, o motivo para manter o piso é que as pedras portuguesas formam o desenho da fachada da antiga sede da Prefeitura de Vitória. O imóvel ficava exatamente onde hoje está a quadra poliesportiva. E essa também é uma demanda da população. A manutenção do piso foi uma pauta defendida pela Associação de Moradores do Centro de Vitória (Amacentro).





“Sempre destacamos o valor afetivo, histórico e simbólico daquele espaço, preservando a referência à antiga sede da Prefeitura Municipal de Vitória. Entendemos que preservar elementos que fazem parte da memória e da identidade do Centro contribui para uma requalificação urbana mais sensível ao patrimônio e evita a homogeneização da paisagem, mantendo características que tornam o Centro de Vitória um território único e reconhecido por sua história”, afirmou o presidente da Amacentro, Walace Bonicenha.