Banestes bate lucro recorde e vai repassar R$ 103 milhões para o caixa do ES

RESUMO
- Lucro líquido de R$ 226 milhões na primeira metade de 2026 é o maior resultado semestral da história de 89 anos do banco.
- Governo do Espírito Santo, acionista controlador, receberá R$ 103 milhões em Juros sobre Capital Próprio (JCP).
- Liberação de recursos para o agronegócio capixaba (crédito rural) saltou 23,8% no período.
O Banco do Espírito Santo (Banestes) registrou o melhor resultado de sua história de 89 anos ao atingir o lucro líquido de R$ 226 milhões no primeiro semestre de 2026. Os números, apresentados quarta-feira (12), representam um crescimento de 16,7% em relação ao mesmo período do ano anterior e superam todo o resultado anual de 2019 da instituição financeira capixaba.
Com o desempenho inédito de janeiro a junho, os cofres públicos estaduais vão ter um reforço significativo. O governo do Espírito Santo, controlador do banco, receberá R$ 103 milhões em Juros sobre Capital Próprio (JCP). No total, o banco distribuiu R$ 111 milhões a seus acionistas.
O crescimento do banco capixaba no período foi puxado pelas receitas de intermediação financeira, que avançaram 12,3% no comparativo de doze meses. Destaque para o crescimento de 14,2% em títulos e valores mobiliários e a elevação de 9,9% nas operações de crédito tradicionais.
No campo dos financiamentos comerciais, a maior alta foi observada no agronegócio capixaba. A carteira de Crédito Rural registrou avanço de 23,8%, passando a representar 10,2% de todo o portfólio comercial da instituição. O crédito consignado, focado em servidores e aposentados, cresceu 7,9% e alcançou a marca de R$ 3,9 bilhões em saldo.
O Banestes impulsionou seu desempenho operacional e rentabilidade por meio de ações e medidas estratégicas de alta performance. A alocação otimizada de ativos na tesouraria e a expansão seletiva da carteira de crédito comercial foram pilares centrais
Carlos Artur Hauschild Presidente do Banestes
Além da operação bancária principal, as subsidiárias que integram o Sistema Financeiro Banestes (SFB) mostraram força. A Banestes Seguros (Banseg) registrou lucro de R$ 26,5 milhões no semestre, uma expansão de 51,1% em relação à primeira metade do ano passado.
A Banestes Corretora (Banescor) reportou crescimento expressivo no segmento de seguros prestamistas, que garantem o pagamento de parcelas em caso de imprevistos do cliente. Já a Banestes Asset encerrou o segundo trimestre administrando cerca de R$ 9,5 bilhões em recursos de terceiros.
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