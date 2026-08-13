AGazeta

AGazeta

Sair
Assine
Sair
Entrar

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Desempenho

Banestes bate lucro recorde e vai repassar R$ 103 milhões para o caixa do ES

Instituição financeira capixaba registrou resultado líquido de R$ 226 milhões no primeiro semestre de 2026. Cifra histórica foi impulsionada pelo avanço do crédito rural e pela expansão de serviços

Publicado em 13 de Agosto de 2026 às 10:31

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

13 ago 2026 às 10:31
Fachada de agências do Banestes
Fachada de agências do Banestes Banestes/Divulgação

RESUMO

  • Lucro líquido de R$ 226 milhões na primeira metade de 2026 é o maior resultado semestral da história de 89 anos do banco.
  • Governo do Espírito Santo, acionista controlador, receberá R$ 103 milhões em Juros sobre Capital Próprio (JCP).
  • Liberação de recursos para o agronegócio capixaba (crédito rural) saltou 23,8% no período.


O Banco do Espírito Santo (Banestes) registrou o melhor resultado de sua história de 89 anos ao atingir o lucro líquido de R$ 226 milhões no primeiro semestre de 2026. Os números, apresentados quarta-feira (12), representam um crescimento de 16,7% em relação ao mesmo período do ano anterior e superam todo o resultado anual de 2019 da instituição financeira capixaba.


Com o desempenho inédito de janeiro a junho, os cofres públicos estaduais vão ter um reforço significativo. O governo do Espírito Santo, controlador do banco, receberá R$ 103 milhões em Juros sobre Capital Próprio (JCP). No total, o banco distribuiu R$ 111 milhões a seus acionistas.

Veja Também 

Sede do BNDES

BNDES aprova R$ 3,85 bilhões em crédito para o ES no primeiro semestre

Orla de Porto de Santana em Cariacica

ICMS em 2027: Cariacica passa Vitória e Linhares toma lugar de Vila Velha; Serra lidera

O que movimentou o caixa

O crescimento do banco capixaba no período foi puxado pelas receitas de intermediação financeira, que avançaram 12,3% no comparativo de doze meses. Destaque para o crescimento de 14,2% em títulos e valores mobiliários e a elevação de 9,9% nas operações de crédito tradicionais.


No campo dos financiamentos comerciais, a maior alta foi observada no agronegócio capixaba. A carteira de Crédito Rural registrou avanço de 23,8%, passando a representar 10,2% de todo o portfólio comercial da instituição. O crédito consignado, focado em servidores e aposentados, cresceu 7,9% e alcançou a marca de R$ 3,9 bilhões em saldo.

O Banestes impulsionou seu desempenho operacional e rentabilidade por meio de ações e medidas estratégicas de alta performance. A alocação otimizada de ativos na tesouraria e a expansão seletiva da carteira de crédito comercial foram pilares centrais

Carlos Artur Hauschild Presidente do Banestes

Crescimento das empresas do grupo

Além da operação bancária principal, as subsidiárias que integram o Sistema Financeiro Banestes (SFB) mostraram força. A Banestes Seguros (Banseg) registrou lucro de R$ 26,5 milhões no semestre, uma expansão de 51,1% em relação à primeira metade do ano passado.


A Banestes Corretora (Banescor) reportou crescimento expressivo no segmento de seguros prestamistas, que garantem o pagamento de parcelas em caso de imprevistos do cliente. Já a Banestes Asset encerrou o segundo trimestre administrando cerca de R$ 9,5 bilhões em recursos de terceiros.

Veja Também 

Aeronave Cessna Citation Bravo (PP-COD), saldo devedor R$ 8.464.444,10

Apex deve R$ 42,3 milhões pela compra de cinco aeronaves; conheça a frota

Fernando Cinelli, fundador e presidente da Apex, durante evento sobre turismo na EStour

Fernando Cinelli vai à Justiça para acessar documentos da Apex Partners

Sede da Apex Empresarial

Crise na Apex: o pedido de empréstimo ao BTG e a injeção de recursos que não veio

Imagem de destaque

ES conquista nota A+ em gestão fiscal pela terceira vez consecutiva

Sede da Apex Empresarial

Aporte de acionistas, lucro frustrado e emissões de dívidas da Apex: o que se sabe ou não sobre a crise

este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Governo do ES Espírito Santo Banestes Banestes Seguros
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Reservatórios de combustíveis da transpetro, em Brasília.
Saiba como fazer o concurso da Transpetro sem pagar nada
Imagem de destaque
Homem é morto a tiros na varanda de casa e jovem fica ferido em Aracruz
Imagem BBC Brasil
Guia do eleitor: tudo o que você precisa saber sobre as eleições de 2026

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados