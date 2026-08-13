Banestes bate lucro recorde e vai repassar R$ 103 milhões para o caixa do ES

RESUMO

Lucro líquido de R$ 226 milhões na primeira metade de 2026 é o maior resultado semestral da história de 89 anos do banco.

Governo do Espírito Santo, acionista controlador, receberá R$ 103 milhões em Juros sobre Capital Próprio (JCP).

Liberação de recursos para o agronegócio capixaba (crédito rural) saltou 23,8% no período.





O Banco do Espírito Santo (Banestes) registrou o melhor resultado de sua história de 89 anos ao atingir o lucro líquido de R$ 226 milhões no primeiro semestre de 2026. Os números, apresentados quarta-feira (12), representam um crescimento de 16,7% em relação ao mesmo período do ano anterior e superam todo o resultado anual de 2019 da instituição financeira capixaba.





Com o desempenho inédito de janeiro a junho, os cofres públicos estaduais vão ter um reforço significativo. O governo do Espírito Santo, controlador do banco, receberá R$ 103 milhões em Juros sobre Capital Próprio (JCP). No total, o banco distribuiu R$ 111 milhões a seus acionistas.