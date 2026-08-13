Adolescente é apreendido por matar homem espancado em ponte em Cachoeiro

Um adolescente de 16 anos foi apreendido na quarta-feira (12), suspeito de envolvimento na morte de Fabricio da Rocha Mota, que foi espancado em uma ponte de pedestres em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, no último domingo (9). Segundo a Polícia Civil, o crime teria sido motivado por uma dívida da vítima.





Imagens de videomonitoramento registraram o momento em que suspeitos agridem Fabricio e o deixam na ponte que liga os bairros Baiminas e Independência.





Segundo o titular da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Cachoeiro, delegado Felipe Vivas, o adolescente foi apreendido por meio de um mandado por ato infracional análogo ao crime de homicídio qualificado. A Justiça também determinou a internação provisória do adolescente por 45 dias.





De acordo com o delegado, a decisão judicial apontou que o ato teria sido cometido por motivo torpe, relacionado a um acordo prévio para a quitação de uma dívida. A decisão também considerou o emprego de meio cruel e de recursos que teriam impossibilitado a defesa da vítima. O caso continua sendo investigado pela Polícia Civil.