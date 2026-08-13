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Sepultado na Bahia

Morre homem esfaqueado pela esposa na frente do filho em Cariacica

Vanderlei Xavier De Souza, de 45 anos, estava internado em estado grave desde sábado (8), quando foi ferido no abdômen durante uma briga; mulher foi presa

Publicado em 13 de Agosto de 2026 às 08:33

Jaciele Simoura

Jaciele Simoura

Publicado em 

13 ago 2026 às 08:33
Vanderlei Xavier De Souza
Vanderlei Xavier De Souza Acervo Pessoal

Morreu Vanderlei Xavier De Souza, de 45 anos, esfaqueado pela companheira, Maria De Jesus Meira, de 39, na frente do filho dela, de 7 anos, no bairro Santo Antônio, em Cariacica, na noite do último sábado (8). O homem foi sepultado na quarta-feira (12), em Teixeiras de Freitas, na Bahia.


Segundo a Polícia Militar, o homem foi encontrado caído na rua, com um ferimento no abdômen, enquanto a suspeita estava com a faca na mão. Ela foi presa. 


De acordo com a PM, no dia do crime a mulher apresentava sinais de embriaguez e aparentava ter usado drogas. Ela contou aos policiais que havia se desentendido com o companheiro e pegou uma faca para golpeá-lo durante a briga. Assustado, o filho dela se escondeu em um bar e foi localizado posteriormente pelos militares.

Maria De Jesus Meira
Maria De Jesus Meira Acervo Pessoal

Ainda segundo a corporação, a criança relatou que, depois de esfaquear o homem, a mãe deu socos no próprio rosto e se jogou contra uma parede para tentar fazer parecer que havia sido agredida pelo companheiro. Uma ambulância foi acionada, e o homem, que estava em estado grave, foi encaminhado a um hospital em Vitória. 


A mulher foi levada para a Delegacia Regional de Cariacica. Durante o trajeto, segundo os policiais, ela xingou e ameaçou a equipe. A suspeita foi autuada por tentativa de homicídio e desacato. 


A Polícia Civil foi questionada pela reportagem se, com a morte de Vanderlei, a autuação da mulher muda. Assim que houver retorno, o texto será atualizado. 

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