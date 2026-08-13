Morre homem esfaqueado pela esposa na frente do filho em Cariacica

Morreu Vanderlei Xavier De Souza, de 45 anos, esfaqueado pela companheira, Maria De Jesus Meira, de 39, na frente do filho dela, de 7 anos, no bairro Santo Antônio, em Cariacica, na noite do último sábado (8). O homem foi sepultado na quarta-feira (12), em Teixeiras de Freitas, na Bahia.





Segundo a Polícia Militar, o homem foi encontrado caído na rua, com um ferimento no abdômen, enquanto a suspeita estava com a faca na mão. Ela foi presa.





De acordo com a PM, no dia do crime a mulher apresentava sinais de embriaguez e aparentava ter usado drogas. Ela contou aos policiais que havia se desentendido com o companheiro e pegou uma faca para golpeá-lo durante a briga. Assustado, o filho dela se escondeu em um bar e foi localizado posteriormente pelos militares.