Caminhão carregado com tijolos tomba e destrói muro de casa em Cariacica

Um caminhão carregado com tijolos tombou e atingiu o muro de uma casa por volta das 3h da madrugada desta quinta-feira (13), na Rua Antenor Caldas, no bairro Santa Bárbara, em Cariacica. O muro ficou destruído e uma motocicleta que estava no imóvel também foi atingida. O motorista teve ferimentos leves e foi encaminhado ao hospital.
Segundo a Guarda Municipal, o acidente aconteceu enquanto o motorista subia uma ladeira para fazer uma entrega em uma loja de materiais de construção. O condutor contou que o caminhão perdeu força depois de passar por um quebra-molas e começou a descer de ré. Na tentativa de evitar uma situação mais grave, ele fez uma manobra, mas acabou atingindo o muro.
O proprietário do imóvel, o consultor João Marcos Falcão Rodrigues, contou que inicialmente pensou que o barulho da batida fosse um trovão.
“Minha esposa levantou e disse que haviam batido no juro. Foi um susto grande. Ainda bem que foram apenas danos materiais. Ninguém se machucou. Não temos noção do prejuízo, mas poderia ter sido maior, pois eu costumo deixar o carro no lado onde o muro caiu, mas deixei somente a moto. Graças a Deus, tenho seguro da moto e da casa”, disse o consultor.
Segundo a Guarda Municipal, o trânsito está liberado no local. A Prefeitura de Cariacica informou que está em contato com a empresa responsável pela retirada do caminhão e da carga, e a limpeza da via já começou.