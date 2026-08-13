Shopee abre Programa de Trainee com foco em estratégia de negócios e liderança

A Shopee está com inscrições abertas para o seu novo Programa de Trainee, voltado para profissionais de diversas áreas de formação, com foco em estratégia de negócios e liderança.





A plataforma de marketplace, entretanto, não divulgou a remuneração, mas informou que o valor é compatível com o mercado.





O processo seletivo é aberto a profissionais com formação superior concluída entre dezembro de 2024 e dezembro de 2026, além de fluência em inglês.





As vagas são para atuação em São Paulo, em modelo híbrido de trabalho, com flexibilidade de dois dias de home office por semana.