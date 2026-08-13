Shopee abre Programa de Trainee com foco em estratégia de negócios e liderança

A Shopee está com inscrições abertas para o seu novo Programa de Trainee, voltado para profissionais de diversas áreas de formação, com foco em estratégia de negócios e liderança.
A plataforma de marketplace, entretanto, não divulgou a remuneração, mas informou que o valor é compatível com o mercado.
O processo seletivo é aberto a profissionais com formação superior concluída entre dezembro de 2024 e dezembro de 2026, além de fluência em inglês.
As vagas são para atuação em São Paulo, em modelo híbrido de trabalho, com flexibilidade de dois dias de home office por semana.
Os trainees recebem bônus anuais atrelados ao desempenho, vale-refeição ou alimentação, e vale-mobilidade ou vale-transporte. Além disso, contam com o Benefício Flex — que pode ser utilizado de acordo com as necessidades de cada colaborador —, além de assistência médica e odontológica.
As inscrições podem ser feitas até 4 de setembro, na página oficial do programa.
A seleção contará com testes on-line, dinâmica de grupo presencial, entrevista on-line com o RH e painel presencial com a alta liderança. O programa está previsto para começar em janeiro de 2027.
Ao longo do programa, os trainees passarão por rotação em cinco áreas diferentes da empresa, com participação ativa em projetos estratégicos desde o início da carreira. As áreas são: Serviços Financeiros, Marketing, Operações, Desenvolvimento de Negócios e Logística. Além da experiência e dos desafios dentro do marketplace, os aprovados terão a possibilidade de intercâmbio internacional.
A diretora de Pessoas da Shopee, Karina Hartung, ressalta que investir na formação de novos talentos é investir no futuro da liderança da companhia.
“Com este programa, queremos oferecer uma porta de entrada no mercado de trabalho e uma jornada real de desenvolvimento, em que os trainees tenham contato direto com o negócio, com pessoas experientes e com desafios que os preparem para crescer conosco”, comenta.
Lançada em 2015 em Singapura, a Shopee é um marketplace que conecta vendedores e consumidores, operando localmente no Brasil desde 2020. Atualmente, a empresa conta com uma equipe de mais de 40 mil colaboradores em três escritórios na cidade de São Paulo, 26 centros de distribuição e mais de 200 hubs logísticos por todo o país para atender às vendas dos seus mais de 3 milhões de vendedores brasileiros cadastrados — responsáveis hoje por 95% das transações da plataforma.
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