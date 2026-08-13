Saiba como fazer o concurso da Transpetro sem pagar nada

CARGOS

Edital nº 1 – Quadro de Mar (Suboficiais e Guarnição)

Vagas: 89 imediatas e 1.299 para cadastro de reserva

Auxiliar de Saúde (ASA): 3 vagas

Condutor Bombeador (CDM/BBD): 3 vagas

Condutor Mecânico (CDM/MEC): 3 vagas

Cozinheiro (CZA): 12 vagas

Eletricista (ELT): 4 vagas

Moço de Convés (MOC): 15 vagas

Moço de Máquinas (MOM): 45 vagas

Taifeiro (TAA): 4 vagas.





As vagas do quadro de Mar têm abrangência nacional.





Edital nº 2 – Quadro de Mar (Oficiais)

Vagas: 91 imediatas e 1.001 para cadastro de reserva

Segundo Oficial de Máquinas (2OM): 51 vagas

Segundo Oficial de Náutica (2ON): 40 vagas.





Edital nº 3 – Quadro de Terra (Nível Médio)

Vagas: 44 imediatas e 570 para cadastro de reserva.

Administração e Controle

Ambiental

Contabilidade

Dutos e Terminais

Enfermagem do Trabalho

Faixa de Dutos

Inspeção de Equipamentos e Instalações

Manutenção (Elétrica, Eletrônica, Instrumentação e Mecânica)

Monitoramento Logístico

Naval

Projeto, Construção e Montagem – Mecânica

Química do Petróleo

Segurança

Suprimento de Bens e Serviços

As vagas estão distribuídas entre os polos Norte e Nordeste, Rio de Janeiro, São Paulo e Sul, variando conforme a ênfase escolhida.





Edital nº 4 – Quadro de Terra (Nível Superior)

Vagas: 57 imediata e 630 para cadastro de reserva

Administração

Advocacia

Análise Ambiental

Análise de Sistemas (Infraestrutura, Processos de Negócios, SAP e Segurança da Informação)

Ciência de Dados

Comercialização e Logística

Comunicação Social (Jornalismo e Relações Públicas)

Contabilidade

Enfermagem do Trabalho

Engenharias (Ambiental, Civil, Automação, Produção, Segurança de Processo, Segurança do Trabalho, Telecomunicações, Elétrica, Geotecnia, Mecânica, Naval e Química)

Medicina do Trabalho

Nutrição

Psicologia

Química

Serviço Social.

As vagas de nível superior também estão distribuídas entre os polos Norte e Nordeste, Rio de Janeiro, São Paulo e Sul, conforme a especialidade.





DISTRIBUIÇÃO DAS VAGAS

No quadro de Terra, as oportunidades serão distribuídas entre os polos Norte/Nordeste, Rio de Janeiro, São Paulo e Sul. Já os cargos do quadro de Mar terão abrangência nacional.







INSCRIÇÕES

A partir das 10h desta quarta-feira (12) até as 23h59 do dia 14 de setembro, no site da Fundação Cesgranrio.





TAXA

R$ 81,50: quadro de Mar (suboficiais e guarnição) e quadro de Terra de nível médio; e

R$ 117: quadro de Mar (oficiais) e quadro de Terra de nível superior.





QUANDO SERÃO AS PROVAS?

As provas do concurso da Transpetro estão marcadas para o dia 29 de novembro.





Os quatro editais preveem provas objetivas de Conhecimentos Específicos e Conhecimentos Gerais, de caráter eliminatório e classificatório.





A ênfase de Advocacia, prevista no edital de nível superior, contará ainda com uma prova discursiva.





ONDE SERÃO AS PROVAS?

As avaliações serão realizadas em todas as capitais do país. Os locais exatos serão informados posteriormente nos Cartões de Confirmação de Inscrição.





No caso dos dois editais do quadro de Mar, os candidatos ainda passarão por um Exame de Aptidão Física, de caráter eliminatório.





VALIDADE

O prazo de validade dos editais da Transpetro será de 18 meses, podendo o prazo ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da estatal.