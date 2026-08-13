Saiba como fazer o concurso da Transpetro sem pagar nada

A taxa de inscrição do concurso público da Transpetro é de R$ 81,50 para o quadro de Mar (suboficiais e guarnição) e quadro de Terra de nível médio; e de R$ 117,00 para o quadro de Mar (oficiais) e quadro de Terra de nível superior. É mediante o pagamento que a participação do candidato é garantida. Entretanto, quem se encaixar em um dos requisitos exigidos para isenção poderá realizar o certame sem pagar taxa.
O benefício é concedido em circunstâncias específicas e mediante comprovação.
Podem solicitar a isenção do valor os candidatos que forem:
membros de família de baixa renda inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico); ou
doadores de medula óssea em entidades reconhecidas pelo Ministério da Saúde.
O prazo para solicitar o benefício vai até o dia 19 de agosto, pelo site da Fundação Cesgranrio.
O concurso da Transpetro oferece 281 vagas imediatas e 3.890 postos para formação de cadastro de reserva para os quadros de Terra e Mar. As chances são distribuídas entre cargos de níveis médio e superior, com salários que variam de R$ 5.464,00 a R$ 15.034,81.
O resultado preliminar dos pedidos de isenção será divulgado no dia 27 de agosto. Quem tiver a solicitação indeferida terá dois dias para entrar com recurso.
A Transpetro (Petrobras Transporte S.A.) é uma subsidiária da Petrobras e é responsável por armazenar e movimentar petróleo, derivados, gás natural e biocombustíveis por meio de oleodutos, gasodutos, navios e terminais.
CARGOS
Edital nº 1 – Quadro de Mar (Suboficiais e Guarnição)
Vagas: 89 imediatas e 1.299 para cadastro de reserva
- Auxiliar de Saúde (ASA): 3 vagas
- Condutor Bombeador (CDM/BBD): 3 vagas
- Condutor Mecânico (CDM/MEC): 3 vagas
- Cozinheiro (CZA): 12 vagas
- Eletricista (ELT): 4 vagas
- Moço de Convés (MOC): 15 vagas
- Moço de Máquinas (MOM): 45 vagas
- Taifeiro (TAA): 4 vagas.
As vagas do quadro de Mar têm abrangência nacional.
Edital nº 2 – Quadro de Mar (Oficiais)
Vagas: 91 imediatas e 1.001 para cadastro de reserva
- Segundo Oficial de Máquinas (2OM): 51 vagas
- Segundo Oficial de Náutica (2ON): 40 vagas.
Edital nº 3 – Quadro de Terra (Nível Médio)
Vagas: 44 imediatas e 570 para cadastro de reserva.
- Administração e Controle
- Ambiental
- Contabilidade
- Dutos e Terminais
- Enfermagem do Trabalho
- Faixa de Dutos
- Inspeção de Equipamentos e Instalações
- Manutenção (Elétrica, Eletrônica, Instrumentação e Mecânica)
- Monitoramento Logístico
- Naval
- Projeto, Construção e Montagem – Mecânica
- Química do Petróleo
- Segurança
- Suprimento de Bens e Serviços
As vagas estão distribuídas entre os polos Norte e Nordeste, Rio de Janeiro, São Paulo e Sul, variando conforme a ênfase escolhida.
Edital nº 4 – Quadro de Terra (Nível Superior)
Vagas: 57 imediata e 630 para cadastro de reserva
- Administração
- Advocacia
- Análise Ambiental
- Análise de Sistemas (Infraestrutura, Processos de Negócios, SAP e Segurança da Informação)
- Ciência de Dados
- Comercialização e Logística
- Comunicação Social (Jornalismo e Relações Públicas)
- Contabilidade
- Enfermagem do Trabalho
- Engenharias (Ambiental, Civil, Automação, Produção, Segurança de Processo, Segurança do Trabalho, Telecomunicações, Elétrica, Geotecnia, Mecânica, Naval e Química)
- Medicina do Trabalho
- Nutrição
- Psicologia
- Química
- Serviço Social.
As vagas de nível superior também estão distribuídas entre os polos Norte e Nordeste, Rio de Janeiro, São Paulo e Sul, conforme a especialidade.
DISTRIBUIÇÃO DAS VAGAS
No quadro de Terra, as oportunidades serão distribuídas entre os polos Norte/Nordeste, Rio de Janeiro, São Paulo e Sul. Já os cargos do quadro de Mar terão abrangência nacional.
INSCRIÇÕES
A partir das 10h desta quarta-feira (12) até as 23h59 do dia 14 de setembro, no site da Fundação Cesgranrio.
TAXA
R$ 81,50: quadro de Mar (suboficiais e guarnição) e quadro de Terra de nível médio; e
R$ 117: quadro de Mar (oficiais) e quadro de Terra de nível superior.
QUANDO SERÃO AS PROVAS?
As provas do concurso da Transpetro estão marcadas para o dia 29 de novembro.
Os quatro editais preveem provas objetivas de Conhecimentos Específicos e Conhecimentos Gerais, de caráter eliminatório e classificatório.
A ênfase de Advocacia, prevista no edital de nível superior, contará ainda com uma prova discursiva.
ONDE SERÃO AS PROVAS?
As avaliações serão realizadas em todas as capitais do país. Os locais exatos serão informados posteriormente nos Cartões de Confirmação de Inscrição.
No caso dos dois editais do quadro de Mar, os candidatos ainda passarão por um Exame de Aptidão Física, de caráter eliminatório.
VALIDADE
O prazo de validade dos editais da Transpetro será de 18 meses, podendo o prazo ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da estatal.
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