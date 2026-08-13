Quem foi Mãe Menininha do Gantois, a maior mãe de santo do Brasil, que aconselhava de Pelé a Jorge Amado

"Ela é muito celebrada até hoje, foi mãe de santo de diversos artistas, políticos. As ialorixás baianas, todas elas, têm uma história de luta política muito grande. Por meio das relações que elas foram tecendo com as pessoas das artes e da política, elas também iam garantindo a sobrevivência do candomblé", contextualiza o historiador Guilherme Watanabe, pai de santo do terreiro Urubatão da Guia, em São Paulo, e membro-fundador do Coletivo Navalha.