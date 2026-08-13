Papo de Eleições: segundo episódio analisa escolhas de Pazolini e Casagrande

O segundo episódio da temporada 2026 do programa "Papo de Eleições", realizado por A Gazeta e CBN, foi transmitido nesta quinta-feira (13). A fim de atualizar os eleitores capixabas sobre as principais notícias envolvendo o pleito deste ano, os colunistas Letícia Gonçalves e Vitor Vogas se reuniram com Fernanda Queiroz para analisar as movimentações da última semana. Confira o vídeo acima.





Nesta edição do quadro, os assuntos debatidos foram a indefinição do candidato a vice de Lorenzo Pazolini (Republicanos), que busca o comando do governo do Espírito Santo; a possibilidade de Leonardo Monjardim (Novo), até então candidato ao Senado, concorrer ao Executivo estadual; a entrada de Rodney Miranda (PRTB), ex-prefeito de Vila Velha, na disputa deste ano; e a escolha de Marcelo Coelho (PP), ex-prefeito de Aracruz, como 1º suplente do ex-governador Renato Casagrande (PSB), que disputará uma vaga no Senado.





O programa vai ao ar na CBN toda quinta-feira até as eleições, sempre a partir das 11h10, e também fica disponível como videocast no site, no YouTube e no Dailymotion de A Gazeta.