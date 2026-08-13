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Eleições 2026

Flávio Bolsonaro é filiado ao partido Missão, e registro de candidatura no TSE atrasa

Formalização da candidatura presidencial do PL estava prevista para esta quinta (13); prazo termina sábado (15); advogados do senador pediram uma ordem judicial para restabelecer a filiação anterior

Publicado em 13 de Agosto de 2026 às 14:26

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

13 ago 2026 às 14:26

BRASÍLIA - O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) foi filiado ao partido do MBL, o Missão, sem ter conhecimento disso, o que atrapalha o registro de sua candidatura presidencial, que seria feito por sua equipe nesta quinta-feira (13).


Os advogados do candidato já acionaram o TSE (Tribunal Superior Eleitoral) em busca de uma ordem judicial para restabelecer a filiação de Flávio ao PL e, em seguida, irão registrar a candidatura junto à Justiça Eleitoral.


A situação já foi levada ao presidente do TSE, ministro Kassio Nunes Marques, que se comprometeu a tomar as providências cabíveis. Em nota, o partido Missão disse ser vítima da filiação fraudulenta.


Segundo a advogada e ex-ministra Maria Claudia Bucchianeri, que representa Flávio, a filiação à revelia é um crime.


Segundo os dados do TSE (Tribunal Superior Eleitoral), Flávio foi filiado ao Missão na quarta-feira (12), o que automaticamente cancela sua filiação ao PL na mesma data.

Evento do PL em Vitória com Flávio Bolsonaro
O Missão negou ser responsável pela filiação de Flávio Bolsonaro Fernando Madeira

Atualmente, um representante de partido com senha de acesso ao sistema de filiações da Justiça Eleitoral, que exige autenticação em dois fatores, pode filiar uma pessoa utilizando somente alguns dados pessoais, como número do título de eleitor, data de nascimento e nome dos pais —dados conhecidos no caso de Flávio.


A lei eleitoral exige, porém, que os candidatos estejam regularmente filiados ao partido pelo qual vão concorrer ao menos seis meses antes do pleito e, por isso, a filiação ao Missão impede que o PL registre a candidatura de Flávio na Justiça Eleitoral.


O Missão negou ser responsável pela filiação de Flávio e disse ter informado a equipe do senador a respeito da fraude.


"Nosso sistema, ao notar a fraude, tentou realizar no mesmo dia o cancelamento da filiação, ação que foi rejeitada pelo TSE. O gabinete de Flávio foi informado dessa tentativa de filiação desde o dia 2 deste mês. Consta em nosso sistema que os e-mails enviados foram abertos, mas não foram respondidos", diz em nota.


A legenda afirma ainda que vai acionar a Polícia Federal e disponibilizar dados, como logins e IP, para que os responsáveis pelo crime sejam punidos. "O partido Missão reafirma que não compactua com filiações de natureza fraudulenta e repudia veementemente episódios dessa natureza", diz ainda a nota.


O Missão também diz que não tem interesse em filiar Flávio, "um parlamentar que, para além do desalinhamento ideológico, figura em acusações e suspeitas de envolvimento em esquemas de corrupção".


O prazo para registro termina às 19h de sábado (15). A campanha eleitoral começa oficialmente no dia seguinte, em 16 de agosto.

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