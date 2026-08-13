Flávio Bolsonaro é filiado ao partido Missão, e registro de candidatura no TSE atrasa

Atualmente, um representante de partido com senha de acesso ao sistema de filiações da Justiça Eleitoral, que exige autenticação em dois fatores, pode filiar uma pessoa utilizando somente alguns dados pessoais, como número do título de eleitor, data de nascimento e nome dos pais —dados conhecidos no caso de Flávio.





A lei eleitoral exige, porém, que os candidatos estejam regularmente filiados ao partido pelo qual vão concorrer ao menos seis meses antes do pleito e, por isso, a filiação ao Missão impede que o PL registre a candidatura de Flávio na Justiça Eleitoral.





O Missão negou ser responsável pela filiação de Flávio e disse ter informado a equipe do senador a respeito da fraude.





"Nosso sistema, ao notar a fraude, tentou realizar no mesmo dia o cancelamento da filiação, ação que foi rejeitada pelo TSE. O gabinete de Flávio foi informado dessa tentativa de filiação desde o dia 2 deste mês. Consta em nosso sistema que os e-mails enviados foram abertos, mas não foram respondidos", diz em nota.





A legenda afirma ainda que vai acionar a Polícia Federal e disponibilizar dados, como logins e IP, para que os responsáveis pelo crime sejam punidos. "O partido Missão reafirma que não compactua com filiações de natureza fraudulenta e repudia veementemente episódios dessa natureza", diz ainda a nota.





O Missão também diz que não tem interesse em filiar Flávio, "um parlamentar que, para além do desalinhamento ideológico, figura em acusações e suspeitas de envolvimento em esquemas de corrupção".





O prazo para registro termina às 19h de sábado (15). A campanha eleitoral começa oficialmente no dia seguinte, em 16 de agosto.