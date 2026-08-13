Cariacica reúne capoeiristas de 12 estados em encontro nacional; veja programação

Capoeiristas de diferentes partes do Brasil se reúnem em Cariacica para o XV Encontro Nacional de Capoeira Gingando pela Paz, que acontece entre os dias 20 e 23 de agosto. A programação reúne aulões, oficinas formativas, atrações culturais, lançamento de livro e batizado de capoeira.





O encontro tem como objetivo promover a troca de experiências e o aperfeiçoamento dos participantes com mestres locais e nacionais, contemplando diferentes estilos da capoeira. A programação também busca incentivar a descoberta de novos talentos de diferentes faixas etárias, ampliar a inclusão de pessoas com deficiência (PCDs) e estimular a participação igualitária de diferentes gêneros na modalidade.





Entre os participantes estão crianças, adolescentes, jovens e adultos em situação de vulnerabilidade social que integram o projeto Capoeira Transformando Vidas.





Além dos representantes do Espírito Santo, o evento reúne capoeiristas do Rio de Janeiro, São Paulo, Bahia, Minas Gerais, Mato Grosso, Rio Grande do Sul, Distrito Federal, Goiás, Ceará, Paraná e Pernambuco, fortalecendo o intercâmbio entre grupos e praticantes de diferentes regiões do país.