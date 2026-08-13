Cariacica reúne capoeiristas de 12 estados em encontro nacional; veja programação

Capoeiristas de diferentes partes do Brasil se reúnem em Cariacica para o XV Encontro Nacional de Capoeira Gingando pela Paz, que acontece entre os dias 20 e 23 de agosto. A programação reúne aulões, oficinas formativas, atrações culturais, lançamento de livro e batizado de capoeira.
O encontro tem como objetivo promover a troca de experiências e o aperfeiçoamento dos participantes com mestres locais e nacionais, contemplando diferentes estilos da capoeira. A programação também busca incentivar a descoberta de novos talentos de diferentes faixas etárias, ampliar a inclusão de pessoas com deficiência (PCDs) e estimular a participação igualitária de diferentes gêneros na modalidade.
Entre os participantes estão crianças, adolescentes, jovens e adultos em situação de vulnerabilidade social que integram o projeto Capoeira Transformando Vidas.
Além dos representantes do Espírito Santo, o evento reúne capoeiristas do Rio de Janeiro, São Paulo, Bahia, Minas Gerais, Mato Grosso, Rio Grande do Sul, Distrito Federal, Goiás, Ceará, Paraná e Pernambuco, fortalecendo o intercâmbio entre grupos e praticantes de diferentes regiões do país.
Quinta-feira (20): Aulão e roda de capoeira na Estação Cidadania Esporte, no parque O Cravo e a Rosa, das 19h30 às 21h.
Sexta-feira (21): Oficinas de capoeira, apresentação cultural com a Banda Fanfacongo, banda de congo da Apae de Cariacica que junta ritmos tradicionais do congo capixaba com elementos da fanfarra. Após, ocorrerá um aulão inclusivo de capoeira com a Mestra Morena (SP), voltado para o público neurodivergentes. A programação será na Apae, das 19h às 21h30.
Sábado (22): Cursos de aperfeiçoamento técnico, palestras e oficinas de Jongo, Samba de Roda, Tambor de Crioula, Batuque Cultural e Musicalidade. O encontro contará também com roda de capoeira e lançamento do livro A Poética da Resistência: a Trajetória Ancestral e Educadora de Mestra Baixinha, de autoria da professora Mônica Beltrão, do Coletivo Elas Gingam, de Pernambuco. Além disso, haverá contação de estória do livro O Menino Mestre e o Rei Zumbi: arte da capoeira, de autoria do Mestre Klaithy, do Rio Grande do Sul. Neste dia, começa às 9h e termina às 18h30, na Apae.
Domingo (23): Batizado de Capoeira, cerimônia de troca e entrega de cordas e apresentações culturais. O evento será na Apae, das 9h às 13h.
XV Encontro Nacional de Capoeira Gingando pela Paz - Cariacica
Data: quinta-feira (20), sexta-feira (21), sábado (22) e domingo (23)
Local: Estação Cidadania-Esporte - Parque O Cravo e a Rosa (na quinta-feira-20), já nos outros dias, será na Apae Cariacica.
Horário: 19h30 às 21h (quinta-feira-20), 19h às 21h30 (sexta-feira-21), 9h às 18h30 (sábado-22) e 9h às 13h (domingo).