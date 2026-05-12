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Capixaba conquista título do maior torneio de capoeira do mundo

Janaely Gata conquistou o Cinturão Peso-Leve Feminino do Volta ao Mundo Bambas

Publicado em 12 de Maio de 2026 às 17:08

Da Redação*

Da Redação*

Publicado em 

12 mai 2026 às 17:08
Janely Gata, ao lado da treinadora, a Mestra Baixinha
Arquivo pessoal

A capoeirista capixaba Janaely Gata conquistou o Cinturão Peso-Leve Feminino do Volta ao Mundo Bambas (VMB), maior torneio de capoeira profissional do mundo. 


Na 11ª edição do torneio, que terminou no último sábado (09) em Brasília (DF), ela venceu Julyana Kitana, do Rio de Janeiro, na final e revalidou o título que já havia conquistado em 2023 e 2024.


"Esse momento foi muito especial, porque desde 2022 estou correndo atrás", disse Janaely após a conquista.


A competição reuniu competidores de diferentes regiões do Brasil e do exterior. Ao longo dos quatro dias, o evento incluiu também oficinas culturais e palestras educativas.


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