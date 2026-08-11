Tour de Cria: novo roteiro turístico mistura natureza, memória e cultura na periferia de Vitória

Uma caminhada por trilhas, mirantes e ruas históricas, conduzida por quem nasceu e cresceu na comunidade. Essa é a proposta do Tour de Cria, roteiro de turismo de base comunitária que convida moradores e visitantes a conhecerem os bairros Piedade e Fonte Grande, no Centro de Vitória, a partir das histórias de quem vive o território.
Idealizado pelo líder comunitário Emanuel Rodrigues e conduzido pelo guia local Matheus Nascimento Tolentino, o passeio nasceu após um curso de Turismo de Base Comunitária promovido pelo Grupo Árvore. A formação incentivou moradores a pesquisarem e compartilharem a memória da região, transformando conhecimento local em experiência turística.
"O nosso tour não é só uma caminhada. É um passeio cheio de histórias. Contamos como a comunidade foi formada, quem foram as pessoas importantes desse processo e como elas ajudaram a construir esse lugar", explica Matheus.
O passeio é realizado mediante agendamento e custa entre R$ 15 e R$ 25 por pessoa, de acordo com o tamanho do grupo.
Ao longo do percurso, os participantes conhecem personagens que marcaram a história da comunidade, como antigos construtores, parteiras, benzedeiras, além de relatos sobre negros, indígenas e famílias que ajudaram a formar a região.
Mas o roteiro também abre espaço para o imaginário popular. Entre uma parada e outra, surgem histórias transmitidas entre gerações, como a do Seu Queiroz, que, segundo a tradição oral, se transformava em lobisomem nas noites de lua cheia, e a da Mulher da Lata, personagem ligada a uma antiga nascente que abastecia os moradores quando ainda não havia água encanada na comunidade.
Além das narrativas, o passeio percorre trilhas de mata fechada até o Parque da Fonte Grande, passando por mirantes e pelo Campo Benjamin Matias. Durante o trajeto, os participantes encontram árvores frutíferas e são convidados a experimentar frutas colhidas no caminho.
Hoje as crianças passam muito tempo dentro de casa. Aqui elas podem colocar o pé no chão, caminhar pela mata e criar memórias afetivas em contato com a natureza
Apesar do potencial turístico e cultural do projeto, ele ainda é pouco conhecido. Segundo o guia, a expectativa é ampliar o número de visitantes e fortalecer o turismo comunitário na região.
"O Tour de Cria mostra um lado da cidade que muita gente não conhece. Queremos que mais pessoas vivenciem essa experiência e descubram a riqueza histórica, cultural e humana que existe aqui".
Tour de Cria
Onde: bairros Piedade e Fonte Grande
Valor: entre R$ 15 e R$ 25 por pessoa
Informações e agendamentos:
- Instagram: @matheusnascimentotolentino
- Instagram: @amdp.piedade
- WhatsApp: (27) 98856-3347 (Matheus)