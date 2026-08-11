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Turismo na periferia

Tour de Cria: novo roteiro turístico mistura natureza, memória e cultura na periferia de Vitória

Roteiro guiado por moradores percorre Piedade e Fonte Grande, unindo turismo comunitário, natureza, memória e personagens da tradição popular
Aline Almeida

Aline Almeida

Publicado em 11 de Agosto de 2026 às 17:39

Tour de Cria transforma histórias da comunidade em roteiro turístico em Vitória
Tour de Cria transforma histórias da comunidade em roteiro turístico em Vitória Fernanda Brandão Silva

Uma caminhada por trilhas, mirantes e ruas históricas, conduzida por quem nasceu e cresceu na comunidade. Essa é a proposta do Tour de Cria, roteiro de turismo de base comunitária que convida moradores e visitantes a conhecerem os bairros Piedade e Fonte Grande, no Centro de Vitória, a partir das histórias de quem vive o território.


Idealizado pelo líder comunitário Emanuel Rodrigues e conduzido pelo guia local Matheus Nascimento Tolentino, o passeio nasceu após um curso de Turismo de Base Comunitária promovido pelo Grupo Árvore. A formação incentivou moradores a pesquisarem e compartilharem a memória da região, transformando conhecimento local em experiência turística.


"O nosso tour não é só uma caminhada. É um passeio cheio de histórias. Contamos como a comunidade foi formada, quem foram as pessoas importantes desse processo e como elas ajudaram a construir esse lugar", explica Matheus.


O passeio é realizado mediante agendamento e custa entre R$ 15 e R$ 25 por pessoa, de acordo com o tamanho do grupo.

Vista do alto do Morro da Fonte Grande
Vista do alto do Morro da Fonte Grande Fernanda Brandão silva

Ao longo do percurso, os participantes conhecem personagens que marcaram a história da comunidade, como antigos construtores, parteiras, benzedeiras, além de relatos sobre negros, indígenas e famílias que ajudaram a formar a região.


Mas o roteiro também abre espaço para o imaginário popular. Entre uma parada e outra, surgem histórias transmitidas entre gerações, como a do Seu Queiroz, que, segundo a tradição oral, se transformava em lobisomem nas noites de lua cheia, e a da Mulher da Lata, personagem ligada a uma antiga nascente que abastecia os moradores quando ainda não havia água encanada na comunidade.


Além das narrativas, o passeio percorre trilhas de mata fechada até o Parque da Fonte Grande, passando por mirantes e pelo Campo Benjamin Matias. Durante o trajeto, os participantes encontram árvores frutíferas e são convidados a experimentar frutas colhidas no caminho.

Hoje as crianças passam muito tempo dentro de casa. Aqui elas podem colocar o pé no chão, caminhar pela mata e criar memórias afetivas em contato com a natureza


Apesar do potencial turístico e cultural do projeto, ele ainda é pouco conhecido. Segundo o guia, a expectativa é ampliar o número de visitantes e fortalecer o turismo comunitário na região.


"O Tour de Cria mostra um lado da cidade que muita gente não conhece. Queremos que mais pessoas vivenciem essa experiência e descubram a riqueza histórica, cultural e humana que existe aqui".

Serviço

Tour de Cria

Onde: bairros Piedade e Fonte Grande

Valor: entre R$ 15 e R$ 25 por pessoa

Informações e agendamentos:

  • Instagram: @matheusnascimentotolentino
  • Instagram: @amdp.piedade
  • WhatsApp: (27) 98856-3347 (Matheus)

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