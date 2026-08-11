Tour de Cria: novo roteiro turístico mistura natureza, memória e cultura na periferia de Vitória

Uma caminhada por trilhas, mirantes e ruas históricas, conduzida por quem nasceu e cresceu na comunidade. Essa é a proposta do Tour de Cria, roteiro de turismo de base comunitária que convida moradores e visitantes a conhecerem os bairros Piedade e Fonte Grande, no Centro de Vitória, a partir das histórias de quem vive o território.





Idealizado pelo líder comunitário Emanuel Rodrigues e conduzido pelo guia local Matheus Nascimento Tolentino, o passeio nasceu após um curso de Turismo de Base Comunitária promovido pelo Grupo Árvore. A formação incentivou moradores a pesquisarem e compartilharem a memória da região, transformando conhecimento local em experiência turística.





"O nosso tour não é só uma caminhada. É um passeio cheio de histórias. Contamos como a comunidade foi formada, quem foram as pessoas importantes desse processo e como elas ajudaram a construir esse lugar", explica Matheus.





O passeio é realizado mediante agendamento e custa entre R$ 15 e R$ 25 por pessoa, de acordo com o tamanho do grupo.