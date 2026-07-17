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Giovana Duarte

Onde fazer piquenique no Espírito Santo: 5 lugares para curtir o inverno

De parques urbanos a cenários nas montanhas, o Espírito Santo reúne opções para quem quer aproveitar as férias escolares ao ar livre

Publicado em 17 de Julho de 2026 às 09:19

Publicado em 

17 jul 2026 às 09:19
Giovana Duarte

Colunista

Giovana Duarte

O clima mais ameno do inverno é época ideal para fazer um piquenique
O clima mais ameno do inverno é época ideal para fazer um piquenique Giovana Duarte

Com temperaturas mais amenas e as férias escolares em andamento, o inverno é o momento perfeito para estender uma toalha na grama, reunir a família ou os amigos e aproveitar um piquenique ao ar livre. Do litoral às montanhas, o Espírito Santo reúne parques, áreas verdes e mirantes que combinam paisagens encantadoras com contato direto com a natureza. Só não se esqueça de recolher todo o lixo e ajudar a preservar esses espaços para os próximos visitantes.

1. Pedra da Cebola, em Vitória

Provavelmente um dos cantinhos mais disputados para piqueniques em Vitória, a área aos pés da Pedra da Cebola é a mais conhecida para esse tipo de passeio, mas por todo parque sempre tem toalhas estendidas pelo chão com famílias e amigos aproveitando o dia. 


A infraestrutura conta com banheiro e bebedouros e fica entre as Ruas Ana Vieira Mafra, João Baptista Celestino (acesso ao estacionamento) e Av. Fernando Ferrari, em Mata da Praia. Aberto todos os dias, de 05h às 22h.

A Pedra da Cebola é provavelmente um dos cantinhos mais disputados para piqueniques em Vitória
A Pedra da Cebola é provavelmente um dos cantinhos mais disputados para piqueniques em Vitória Giovana Duarte

2. Ilha do Gambá, em Piúma

Para quem gosta de aproveitar a praia, a Ilha do Gambá, em Piúma é bem conhecida para a prática de piqueniques. A ilha é ligada ao continente por uma estreita faixa de terra e é possível aproveitar as piscinas naturais, dependendo da maré. Para chegar, vindo por Anchieta, a península fica logo no começo da orla de Piúma e é identificada por um letreiro.  

Ilha do Gambá em Piúma é ponto ideal para caminhada e banho de mar em águas calmas Capixaba na Estrada

3. Parque Botânico Vale, em Jardim Camburi - Vitória

Com 100 vagas de estacionamento, infraestrutura com banheiros, bebedouros e uma ampla área arborizada, o Parque Botânico Vale, em Jardim Camburi tem uma área específica para fazer piqueniques. Dia de domingo é tradição várias famílias com suas toalhas estendidas da grama, enquanto as crianças se divertem no parquinho. Abre de terça a domingo, de 08h às 17h, e fica na Av. dos Expedicionários, no final de Jardim Camburi em Vitória. Entrada gratuita.

O Parque Botânico Vale em Jardim Camburi tem uma área específica para fazer piqueniques
O Parque Botânico Vale em Jardim Camburi tem uma área específica para fazer piqueniques Giovana Duarte

4. Parque Cultural Casa do Governador – Praia da Costa

Uma vez por mês acontece o “Parque Aberto”, evento com atrações culturais, música, food trucks e permissão para piqueniques pelo parque. A entrada é gratuita, mas é preciso retirar os ingresso com antecedência no site parqueculturalcasadogovernador.byinti.com


O Parque é pet friendly e é proibido entrar com bebidas alcoolicas. Possui infraestrutura com banheiros. Abre de 08h às 17h e fica na Rua Santa Luiza, na Praia da Costa em Vila Velha.

Uma vez por mês acontece o “Parque Aberto”, no Parque Cultural Casa do Governador
Uma vez por mês acontece o “Parque Aberto”, no Parque Cultural Casa do Governador Giovana Duarte

5. Coqueiral de Aracruz

Com águas calmas, bastante sombra por causa dos coqueiros, arrecifes e fácil acesso, a Praia Coqueiral de Aracruz é muito procurada para fazer piqueniques. Não possui infra-estrutura e é expressamente proibido fazer churrasco ou produzir fogo. Para chegar, saindo de Vitória, siga pela ES 010 sentido litoral de Aracruz, subindo o primeiro trevo.

A Praia Coqueiral de Aracruz é muito procurada para fazer piqueniques
A Praia Coqueiral de Aracruz é muito procurada para fazer piqueniques Giovana Duarte



Giovana Duarte é colunista de turismo de HZ. As opiniões, análises e recomendações expressas em seus textos são de sua exclusiva responsabilidade e não refletem, necessariamente, o posicionamento editorial de HZ ou da Rede Gazeta.

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Giovana Duarte e produtora de conteudo sobre turismo, cultura e gastronomia do Espirito Santo no Guia Capixaba, criado com o objetivo de incentivar a valorizacao do Espirito Santo

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