Onde fazer piquenique no Espírito Santo: 5 lugares para curtir o inverno

Com temperaturas mais amenas e as férias escolares em andamento, o inverno é o momento perfeito para estender uma toalha na grama, reunir a família ou os amigos e aproveitar um piquenique ao ar livre. Do litoral às montanhas, o Espírito Santo reúne parques, áreas verdes e mirantes que combinam paisagens encantadoras com contato direto com a natureza. Só não se esqueça de recolher todo o lixo e ajudar a preservar esses espaços para os próximos visitantes.
1. Pedra da Cebola, em Vitória
Provavelmente um dos cantinhos mais disputados para piqueniques em Vitória, a área aos pés da Pedra da Cebola é a mais conhecida para esse tipo de passeio, mas por todo parque sempre tem toalhas estendidas pelo chão com famílias e amigos aproveitando o dia.
A infraestrutura conta com banheiro e bebedouros e fica entre as Ruas Ana Vieira Mafra, João Baptista Celestino (acesso ao estacionamento) e Av. Fernando Ferrari, em Mata da Praia. Aberto todos os dias, de 05h às 22h.
2. Ilha do Gambá, em Piúma
Para quem gosta de aproveitar a praia, a Ilha do Gambá, em Piúma é bem conhecida para a prática de piqueniques. A ilha é ligada ao continente por uma estreita faixa de terra e é possível aproveitar as piscinas naturais, dependendo da maré. Para chegar, vindo por Anchieta, a península fica logo no começo da orla de Piúma e é identificada por um letreiro.
3. Parque Botânico Vale, em Jardim Camburi - Vitória
Com 100 vagas de estacionamento, infraestrutura com banheiros, bebedouros e uma ampla área arborizada, o Parque Botânico Vale, em Jardim Camburi tem uma área específica para fazer piqueniques. Dia de domingo é tradição várias famílias com suas toalhas estendidas da grama, enquanto as crianças se divertem no parquinho. Abre de terça a domingo, de 08h às 17h, e fica na Av. dos Expedicionários, no final de Jardim Camburi em Vitória. Entrada gratuita.
4. Parque Cultural Casa do Governador – Praia da Costa
Uma vez por mês acontece o “Parque Aberto”, evento com atrações culturais, música, food trucks e permissão para piqueniques pelo parque. A entrada é gratuita, mas é preciso retirar os ingresso com antecedência no site parqueculturalcasadogovernador.byinti.com
O Parque é pet friendly e é proibido entrar com bebidas alcoolicas. Possui infraestrutura com banheiros. Abre de 08h às 17h e fica na Rua Santa Luiza, na Praia da Costa em Vila Velha.
5. Coqueiral de Aracruz
Com águas calmas, bastante sombra por causa dos coqueiros, arrecifes e fácil acesso, a Praia Coqueiral de Aracruz é muito procurada para fazer piqueniques. Não possui infra-estrutura e é expressamente proibido fazer churrasco ou produzir fogo. Para chegar, saindo de Vitória, siga pela ES 010 sentido litoral de Aracruz, subindo o primeiro trevo.
Giovana Duarte é colunista de turismo de HZ. As opiniões, análises e recomendações expressas em seus textos são de sua exclusiva responsabilidade e não refletem, necessariamente, o posicionamento editorial de HZ ou da Rede Gazeta.