Além das Montanhas: destinos para curtir o inverno em outras regiões do Espírito Santo

A temporada de inverno já começou e, nesta época do ano, as Montanhas Capixabas costumam liderar a lista de destinos mais procurados pelos turistas. Mas quem pensa que é preciso subir a serra para aproveitar o clima ameno está enganado.





Do Caparaó ao Sul do Estado, passando pela Região dos Imigrantes, há cidades que combinam temperaturas mais baixas, boa gastronomia, hospedagens charmosas e uma programação especial para a estação.





Confira três destinos para incluir no roteiro neste inverno: