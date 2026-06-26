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Giovana Duarte

Além das Montanhas: destinos para curtir o inverno em outras regiões do Espírito Santo

Do Caparaó ao Sul do Estado, passando pela Região dos Imigrantes, há opções de hospedagem, gastronomia e festivais para aproveitar o melhor da estação

Publicado em 26 de Junho de 2026 às 12:45

Publicado em 

26 jun 2026 às 12:45
Giovana Duarte

Colunista

Giovana Duarte

A temporada de inverno já começou e a região das Montanhas Capixabas segue como um dos destinos mais procurados
A temporada de inverno já começou e a região das Montanhas Capixabas segue como um dos destinos mais procurados Acervo pessoal

A temporada de inverno já começou e, nesta época do ano, as Montanhas Capixabas costumam liderar a lista de destinos mais procurados pelos turistas. Mas quem pensa que é preciso subir a serra para aproveitar o clima ameno está enganado. 


Do Caparaó ao Sul do Estado, passando pela Região dos Imigrantes, há cidades que combinam temperaturas mais baixas, boa gastronomia, hospedagens charmosas e uma programação especial para a estação.


Confira três destinos para incluir no roteiro neste inverno:

CAPARAÓ CAPIXABA

Em Dores do Rio Preto, o distrito de Pedra Menina é um convite para quem busca tranquilidade. A região reúne hospedagens aconchegantes, cafeterias, restaurantes e belas paisagens. No dia 19 de julho, o destino recebe o Festival nas Montanhas, que terá show do cantor Dino Fonseca.

Em Dores do Rio Preto, o distrito de Pedra Menina é conhecido por suas hospedagens charmosas
Em Dores do Rio Preto, o distrito de Pedra Menina é conhecido por suas hospedagens charmosas Acervo pessoal

SUL CAPIXABA DOS VALES E CAFÉ

No município de Mimoso do Sul, o distrito de São Pedro do Itabapoana preserva um rico patrimônio histórico e oferece pousadas no estilo cama & café, cafeteria instalada em um casarão histórico, antiquário com peças raras e um clima de sossego. 


Durante o inverno, a programação ganha reforço com o tradicional Festival Sanfona & Viola, que acontece entre os dias 30 de julho e 2 de agosto, com shows do Trio Forrozão, da banda Fulô de Mandacaru, da dupla Clayton & Camargo e do cantor Renato Teixeira.

Em Mimoso do Sul, o distrito de São Pedro do Itabapoana é um sítio histórico com pousadas estilo cama & café
Em Mimoso do Sul, o distrito de São Pedro do Itabapoana é um sítio histórico com pousadas estilo cama & café Acervo pessoal

REGIÃO DOS IMIGRANTES

 A cidade mais pomerana do Brasil, Santa Maria de Jetibá, é também uma das cidades mais frias do estado. Além do agroturismo com seus cafés coloniais, cultura pomerana como a Casa do Artesão e belezas naturais como o Horto Municipal com suas flores, tem programação especial no inverno com a Festa do Colono, que acontece entre os dias 23 a 26 de julho com participação dos Barões da Pisadinha.

A cidade mais pomerana do Brasil, Santa Maria de Jetibá, é também uma das cidades mais frias do estado
A cidade mais pomerana do Brasil, Santa Maria de Jetibá, é também uma das cidades mais frias do estado Acervo pessoal



Giovana Duarte é colunista de turismo de HZ. As opiniões, análises e recomendações expressas em seus textos são de sua exclusiva responsabilidade e não refletem, necessariamente, o posicionamento editorial de HZ ou da Rede Gazeta.

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Giovana Duarte

Giovana Duarte e produtora de conteudo sobre turismo, cultura e gastronomia do Espirito Santo no Guia Capixaba, criado com o objetivo de incentivar a valorizacao do Espirito Santo

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