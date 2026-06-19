Roteiro junino na Grande Vitória: dicas de passeios e arraiás para aproveitar a região

O clima de festa junina tomou conta da Grande Vitória, com arraiás e festas típicas por toda a região. E entre uma comemoração e outra, dá para aproveitar para explorar pontos turísticos perto dos eventos.
Vitória
O Arraiá da Sete acontece neste sábado (20), a partir de 18h, na Praça Ubaldo Ramalhete, no Centro de Vitória, com atrações como quadrilha adulto e infantil, barracas e bebidas e comidas típicas e shows. Antes da festa aproveite para visitar, ali por perto, a Catedral Metropolitana de Vitória, local considerado o marco zero da capital.
Sua principal característica são os vitrais, cujas instalações começaram no início do século XX. Fica na Praça Luiz Scortegagna e as visitas monitoradas são gratuitas de quarta a domingo, inclusive feriados, de 13h às 17h. Entrada gratuita.
Vila Velha
A Festa Junina da Matriz acontece neste sábado (20), a partir de 18h, na Praça Assis Chateaubriand nº 181 no Ibes, com música e comidas típicas. Antes da festa aproveite para visitar, a cerca de 5km, o Chocotour Museu, na Fábrica de Chocolates Garoto.
As visitas acontecem de 08h às 13h30 por ordem de chegada ou compra antecipada de ingresso no site da Garoto. Entrada até R$ 35 por pessoa (crianças até 05 anos não pagam, e vila-velhenses pagam R$ 24,50).
Serra
O Arraiá Santos Anjos acontece neste sábado (20), a partir de 19h, na Quadra da Comunidade na Rua Hawaí nº 162, no Portal de Jacaraípe, com muita quadrilha, comidas e brincadeiras típicas. Antes da festa aproveite para visitar, a cerca de 7km, a Vila das Artes em Jacaraípe.
Patrimônio artístico da cidade de Serra, a Vila das Artes reúne ateliês como o Espaço Ecoternura, galeria de arte com um quintal aconchegante (abre aos sábados e domingos de 09h às 18) e a Casa de Pedra, construída pelo artista Neusso Ribeiro com pedras, troncos e mosaicos de pisos (abre diariamente de 08h às 18h – valor da entrada R$ 5).
Giovana Duarte é colunista de turismo de HZ. As opiniões, análises e recomendações expressas em seus textos são de sua exclusiva responsabilidade e não refletem, necessariamente, o posicionamento editorial de HZ ou da Rede Gazeta.