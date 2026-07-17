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Violência

Homem rouba carro, bate em poste durante fuga e é detido em Cachoeiro

Segundo a PM, vítima aguardava a abertura de uma agência bancária quando foi rendida com uma faca; suspeito tentou fugir a pé após o acidente, mas foi capturado

Publicado em 17 de Julho de 2026 às 11:26

Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

17 jul 2026 às 11:26

Um homem foi detido na manhã desta sexta-feira (17) após roubar um carro no Centro de Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, e bater o veículo em um poste durante a perseguição policial. Segundo a Polícia Militarele ainda tentou escapar a pé, mas foi alcançado e detido no bairro União.


De acordo com a PM, o veículo foi roubado de uma funcionária de uma agência bancária que aguardava o horário de abertura do local para iniciar o expediente. A vítima estava dentro do carro quando o suspeito se aproximou, bateu no vidro da porta do motorista e, armado com uma faca, ordenou que ela abrisse o veículo.


Assustada, a mulher manteve as portas travadas e tentou dar partida no carro, mas não conseguiu devido ao nervosismo. Nesse momento, um homem que passava pelo local tentou impedir a ação e entrou em luta corporal com o suspeito. A vítima conseguiu sair do veículo, mas o criminoso assumiu a direção e fugiu.


Com auxílio das imagens do sistema de videomonitoramento e de equipes mobilizadas para a ocorrência, a Polícia Militar montou um cerco na região. Durante a fuga, o suspeito perdeu o controle da direção e bateu o carro contra um poste. Em seguida, abandonou o veículo e tentou fugir por uma área de mata, mas foi localizado e preso.

Suspeito foge de perseguição policial e bate carro em poste em Cachoeiro
Suspeito foge de perseguição policial e bate carro em poste em Cachoeiro Redes sociais

O homem foi encaminhado à Delegacia Regional de Cachoeiro de Itapemirim. Por volta das 12h, a Polícia Civil informou que a ocorrência ainda estava em andamento. Até aquele momento, não havia definição sobre o procedimento que seria adotado em relação ao suspeito.

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