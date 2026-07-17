Homem rouba carro, bate em poste durante fuga e é detido em Cachoeiro

Um homem foi detido na manhã desta sexta-feira (17) após roubar um carro no Centro de Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, e bater o veículo em um poste durante a perseguição policial. Segundo a Polícia Militar, ele ainda tentou escapar a pé, mas foi alcançado e detido no bairro União.





De acordo com a PM, o veículo foi roubado de uma funcionária de uma agência bancária que aguardava o horário de abertura do local para iniciar o expediente. A vítima estava dentro do carro quando o suspeito se aproximou, bateu no vidro da porta do motorista e, armado com uma faca, ordenou que ela abrisse o veículo.





Assustada, a mulher manteve as portas travadas e tentou dar partida no carro, mas não conseguiu devido ao nervosismo. Nesse momento, um homem que passava pelo local tentou impedir a ação e entrou em luta corporal com o suspeito. A vítima conseguiu sair do veículo, mas o criminoso assumiu a direção e fugiu.





Com auxílio das imagens do sistema de videomonitoramento e de equipes mobilizadas para a ocorrência, a Polícia Militar montou um cerco na região. Durante a fuga, o suspeito perdeu o controle da direção e bateu o carro contra um poste. Em seguida, abandonou o veículo e tentou fugir por uma área de mata, mas foi localizado e preso.