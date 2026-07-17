'Caio Capeta': acusado de ataque que vitimou inocente em Vitória é preso

Investigado por participação no ataque a tiros contra um bar no bairro Santos Dumont, na Capital, e apontado pela Polícia Militar como gerente da facção Primeiro Comando de Vitória (PCV) na região, Caio de Souza Sá, conhecido como "Caio Capeta", de 29 anos, foi preso na madrugada desta sexta-feira (17). O atentado no estabelecimento matou um jovem de 26 anos que não tinha envolvimento com criminalidade.





Segundo a PM, por volta das 3h30, equipes faziam patrulhamento pelas escadarias do bairro Consolação quando avistaram o suspeito. Ao perceber a presença dos policiais, ele tentou fugir, chegou a invadir uma residência, mas foi localizado e preso.





Ainda de acordo com a corporação, Caio admitiu que sabia da existência de um mandado de prisão em aberto por homicídio qualificado. Após a captura, ele foi encaminhado à delegacia e, posteriormente, será levado ao sistema prisional.