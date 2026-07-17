O STF, a OIT, a CLT e a uberização: por que o adiamento é a chance de fazer certo

A recente decisão do ministro Edson Fachin de retirar de pauta o julgamento sobre o vínculo entre motoristas e plataformas digitais, após a aprovação da Convenção 193 da Organização Internacional do Trabalho OIT, foi mais que um adiamento técnico. Foi o reconhecimento de que o Brasil estava prestes a decidir um tema central da economia contemporânea sem considerar o instrumento internacional mais recente sobre o assunto.





O recurso suspenso, com repercussão geral, é referência para milhares de ações em tramitação em todos os Tribunais Regionais do Trabalho do país, do Norte ao Sul. Todo o judiciário trabalhista está inundado de processos discutindo se o motorista de aplicativo, o entregador, o tradutor ou o programador remoto são empregados, autônomos ou algo novo.





O cenário, hoje, é de fragmentação. Os vários Tribunais do Trabalho (TRTs) do país decidem de forma oposta sobre situações semelhantes. Surgem teses intermediárias, como a do trabalhador avulso digital, sem base legal expressa. O resultado é insegurança para todos. Para o trabalhador, que não sabe quais direitos pode reivindicar. Para a plataforma, que não consegue precificar seu risco e calcular sua operação. E para a economia, que perde previsibilidade num setor que cresce mesmo sem regulação.