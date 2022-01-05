“Uberização” do trabalho exige regras rígidas para garantia de direitos

Manifestação dos motoristas da Uber em Vitória Crédito: Fernando Madeira

Sendo objetivo e pontual, relação de trabalho pressupõe a existência de quatro requisitos para existir: onerosidade (o patrão paga pelo serviço), habitualidade (o empregado trabalha com determinada frequência), pessoalidade (somente pessoa física pode ser empregado) e subordinação (o empregado recebe ordens).

A ação aviada pelo Ministério Público do Trabalho (MPT), de âmbito nacional, ao Uber visa proteger os direitos sociais dos trabalhadores que se enquadram nos quatro requisitos acima.

A plataforma exige do trabalhador, exatamente, essas quatro condições: a plataforma paga pelo serviço prestado (onerosidade), exige habitualidade (o motorista que não trabalhar com determinada frequência é descredenciado), pessoalidade (somente pessoa física pode ser motorista) e subordinação (a empresa estabelece quais são os requisitos para desempenhar o trabalho, além de aplicar penalidade por diversas faltas cometidas pelo motorista).

Em linhas muito amplas e gerais, a discussão do MPT, tecnicamente, se resume a mostrar a existência desses requisitos. O que se encontra por trás do debate, no entanto, é o que estabelece a importância do tema.

O que se busca, por meio da ação coletiva, é estabelecer regras rígidas contra o que se convencionou chamar “uberização” do trabalho. Geralmente, os trabalhadores da Uber – e de diversos outros aplicativos – são submetidos a jornadas extenuantes de trabalho, pagam os custos da própria atividade (gasolina, pneus, manutenção, etc.), estão submetidos a toda sorte de violência, não possuem seguro de saúde ou de vida e recebem valores baixíssimos a título de contraprestação.

O problema dessa situação é o impacto social que causa. Salários menores, horas afastados do convívio social e familiar, precarização da segurança e da saúde do trabalhador, não pagamento dos direitos sociais (férias, 13º, FGTS, INSS), etc., impactam não apenas a pessoa que trabalha no Uber, mas toda a sociedade, pois serve de parâmetro para que outras profissões também passem pela mesma sistemática (vide, por exemplo, a situação dos costureiros e suas pequenas facções), transferindo todo o ônus da atividade empresarial para o empregado e não dando sua contraprestação, inclusive para o restante da coletividade por meio do recolhimento de impostos e contribuições.