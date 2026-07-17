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Plantação de maconha

Dono de motel é preso por suspeita de usar o local para tráfico em Anchieta

Segundo a PM, suspeito mantinha plantação com 22 pés de maconha nos fundos do imóvel e usava o motel para armazenar e vender drogas; outro homem também foi preso

Publicado em 17 de Julho de 2026 às 12:12

Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

17 jul 2026 às 12:12
Polícia Militar apreende drogas e prende dois suspeitos durante operação em Anchieta
Polícia Militar apreende drogas e prende dois suspeitos durante operação em Anchieta Polícia Militar

O dono de um motel e outro homem foram presos durante uma operação da Polícia Militar realizada na noite de quinta-feira (16), em Anchieta, no Litoral Sul do Espírito Santo. Segundo a corporação, o proprietário é suspeito de utilizar o estabelecimento para armazenar e comercializar drogas. Na ação, os policiais apreenderam tabletes de maconha, haxixe, balanças de precisão e uma plantação com 22 pés de maconha.


A operação, que contou com o apoio da Guarda Municipal, cumpriu mandados de busca e apreensão em dois endereços: um motel e uma residência no bairro Goembê. O principal alvo era um homem de 48 anos, apontado pela Polícia Militar como líder do esquema.


Ele foi localizado em uma suíte do motel que, segundo informou aos policiais, era de uso exclusivo dele. No quarto e em uma caminhonete utilizada para entregas, foram apreendidos tabletes e porções de maconha, porções de haxixe e uma balança de precisão.


Nos fundos do estabelecimento, os militares encontraram uma plantação com 22 pés de maconha cultivados em vasos. De acordo com a PM, o suspeito confessou que utilizava as redes sociais e o próprio motel para comercializar drogas havia cerca de um ano e que cultivava a planta para ampliar a atividade ilícita.


A companheira dele, de 21 anos, afirmou que tinha conhecimento dos crimes, mas disse que não participava por medo de represálias.


Durante a operação, um homem de 29 anos também foi abordado no motel. Segundo a PM, ele informou que seus pertences estavam em outra suíte. No local, os policiais encontraram uma mochila com duas buchas de maconha, três porções de haxixe, uma balança de precisão e R$ 96 em dinheiro. Ainda no quarto, foram apreendidos uma porção de maconha e um caderno com anotações que, conforme a investigação, seriam da contabilidade do tráfico.


Em uma residência no bairro Goembê, o cão farejador da equipe K9 localizou mais porções de maconha, duas balanças de precisão e R$ 408 em espécie.


A Polícia Civil informou que os dois suspeitos, de 29 e 48 anos, foram autuados em flagrante por tráfico de drogas na Delegacia Regional de Guarapari e encaminhados ao sistema prisional, onde permanecem à disposição da Justiça.

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