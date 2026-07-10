Temporada de férias escolares: onde levar as crianças para passear no Espírito Santo

As férias escolares chegaram e essa é a oportunidade perfeita para tirar as crianças de casa e viver novas experiências em família. Em vez dos passeios tradicionais, que tal explorar destinos pelo Espírito Santo que unem diversão, contato com a natureza, cultura e aprendizado?
Confira algumas sugestões que prometem criar boas lembranças para toda a família.
VITÓRIA
Trilha Kids – Praia das Conchas (Camburi)
A Inata Sustenatural promove uma trilha especialmente voltada para crianças, sempre acompanhada por guia. O passeio tem saída do Píer de Iemanjá, segue em direção ao antigo Ilha Shows e percorre uma trilha de terra até a Praia das Conchas, com atividades recreativas ao longo do percurso. O investimento é de R$ 50 por criança, e as vagas devem ser reservadas pelo catálogo de passeios disponível no perfil @inata_sustenatural.
Casa da Memória
Com entrada gratuita, o espaço apresenta a história da colonização do Espírito Santo e abriga como destaque o antigo bondinho que circulava por Vila Velha, totalmente restaurado. A Casa da Memória funciona de terça a domingo e aos feriados, das 8h30 às 17h30, na Prainha — um ótimo lugar para estender o passeio com um piquenique em família.
SERRA
Complexo Jesuítico de Reis Magos
Também com visitação gratuita, o complexo reúne história, arte e cultura em um ambiente que encanta adultos e crianças. O espaço conta com museu interativo, canoas históricas, galeria de arte e abriga, no altar-mor da igreja, uma das obras mais antigas da América Portuguesa: a pintura Adoração dos Reis Magos, de 1598.
SANTA TERESA
Museu de Biologia Professor Mello Leitão
Uma excelente opção para despertar a curiosidade das crianças sobre a natureza. O museu oferece viveiros com araras, pequenos animais, jardins, a famosa varanda dos beija-flores e exposições sobre a fauna e a flora da Mata Atlântica. A entrada é gratuita e o espaço funciona de terça a domingo, das 8h às 17h.
DOMINGOS MARTINS
BioParque das Aves
Localizado na Rota dos Ipês, o BioParque das Aves proporciona um dia inteiro de atividades para toda a família. Além do circuito com aves e outros animais, o espaço oferece interação com araras, alimentação de animais, colheita de morangos, tirolesa, pedalinho, pesca esportiva e uma estrutura com restaurante, cafeteria e áreas de descanso.
Crianças de até 5 anos não pagam. De 6 a 11 anos, o ingresso custa R$ 20, enquanto a entrada inteira para adultos é de R$ 40. O parque abre de sexta a domingo: às sextas, das 11h30 às 18h, e aos sábados e domingos, das 9h30 às 18h.
IBIRAÇU
Praça Torii e Grande Buda
Para quem procura um passeio tranquilo ao ar livre, a Praça Torii é uma ótima escolha. O espaço, onde está localizado o Grande Buda de Ibiraçu, tem entrada gratuita e oferece amplas áreas verdes, perfeitas para um piquenique, brincadeiras e momentos de descanso em família. O acesso é livre, sem restrição de horário de visitação da praça.
Giovana Duarte é colunista de turismo de HZ. As opiniões, análises e recomendações expressas em seus textos são de sua exclusiva responsabilidade e não refletem, necessariamente, o posicionamento editorial de HZ ou da Rede Gazeta.