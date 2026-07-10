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Giovana Duarte

Temporada de férias escolares: onde levar as crianças para passear no Espírito Santo

Museus, trilhas, parques e espaços ao ar livre estão entre as opções para aproveitar as férias escolares em família pelo ES

Publicado em 10 de Julho de 2026 às 15:03

Publicado em 

10 jul 2026 às 15:03
Giovana Duarte

Colunista

Giovana Duarte

Onde levar as crianças para passear no Espírito Santo nas férias escolares
Onde levar as crianças para passear no Espírito Santo nas férias escolares Giovana Duarte

As férias escolares chegaram e essa é a oportunidade perfeita para tirar as crianças de casa e viver novas experiências em família. Em vez dos passeios tradicionais, que tal explorar destinos pelo Espírito Santo que unem diversão, contato com a natureza, cultura e aprendizado? 


Confira algumas sugestões que prometem criar boas lembranças para toda a família.

VITÓRIA

Trilha Kids – Praia das Conchas (Camburi)
A Inata Sustenatural promove uma trilha especialmente voltada para crianças, sempre acompanhada por guia. O passeio tem saída do Píer de Iemanjá, segue em direção ao antigo Ilha Shows e percorre uma trilha de terra até a Praia das Conchas, com atividades recreativas ao longo do percurso. O investimento é de R$ 50 por criança, e as vagas devem ser reservadas pelo catálogo de passeios disponível no perfil @inata_sustenatural.

Praia das conchas, em Vitória
Praia das conchas, em Vitória Giovana Duarte

VILA VELHA

Casa da Memória
Com entrada gratuita, o espaço apresenta a história da colonização do Espírito Santo e abriga como destaque o antigo bondinho que circulava por Vila Velha, totalmente restaurado. A Casa da Memória funciona de terça a domingo e aos feriados, das 8h30 às 17h30, na Prainha — um ótimo lugar para estender o passeio com um piquenique em família.

Casa da Memória, em Vila Velha
Casa da Memória, em Vila Velha Giovana Duarte

SERRA

Complexo Jesuítico de Reis Magos
Também com visitação gratuita, o complexo reúne história, arte e cultura em um ambiente que encanta adultos e crianças. O espaço conta com museu interativo, canoas históricas, galeria de arte e abriga, no altar-mor da igreja, uma das obras mais antigas da América Portuguesa: a pintura Adoração dos Reis Magos, de 1598.

Complexo Jesuítico de Reis Magos, na Serra
Complexo Jesuítico de Reis Magos, na Serra Giovana Duarte

SANTA TERESA

Museu de Biologia Professor Mello Leitão
Uma excelente opção para despertar a curiosidade das crianças sobre a natureza. O museu oferece viveiros com araras, pequenos animais, jardins, a famosa varanda dos beija-flores e exposições sobre a fauna e a flora da Mata Atlântica. A entrada é gratuita e o espaço funciona de terça a domingo, das 8h às 17h.

Museu de Biologia Professor Mello Leitão
Museu de Biologia Professor Mello Leitão Giovana Duarte

DOMINGOS MARTINS

BioParque das Aves
Localizado na Rota dos Ipês, o BioParque das Aves proporciona um dia inteiro de atividades para toda a família. Além do circuito com aves e outros animais, o espaço oferece interação com araras, alimentação de animais, colheita de morangos, tirolesa, pedalinho, pesca esportiva e uma estrutura com restaurante, cafeteria e áreas de descanso. 


Crianças de até 5 anos não pagam. De 6 a 11 anos, o ingresso custa R$ 20, enquanto a entrada inteira para adultos é de R$ 40. O parque abre de sexta a domingo: às sextas, das 11h30 às 18h, e aos sábados e domingos, das 9h30 às 18h.

BioParque das Aves, em Domingos Martins
BioParque das Aves, em Domingos Martins Giovana Duarte

IBIRAÇU

Praça Torii e Grande Buda
Para quem procura um passeio tranquilo ao ar livre, a Praça Torii é uma ótima escolha. O espaço, onde está localizado o Grande Buda de Ibiraçu, tem entrada gratuita e oferece amplas áreas verdes, perfeitas para um piquenique, brincadeiras e momentos de descanso em família. O acesso é livre, sem restrição de horário de visitação da praça.

Grande Buda de Ibiraçu
Grande Buda de Ibiraçu Ricardo Medeiros




Giovana Duarte é colunista de turismo de HZ. As opiniões, análises e recomendações expressas em seus textos são de sua exclusiva responsabilidade e não refletem, necessariamente, o posicionamento editorial de HZ ou da Rede Gazeta.

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Giovana Duarte e produtora de conteudo sobre turismo, cultura e gastronomia do Espirito Santo no Guia Capixaba, criado com o objetivo de incentivar a valorizacao do Espirito Santo

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