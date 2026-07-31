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Giovana Duarte

5 pontos turísticos para treinar corrida na Grande Vitória

De Camburi à Prainha, confira cinco lugares que unem belas paisagens, boa infraestrutura e percursos ideais para treinos de corrida e caminhada na Grande Vitória

Publicado em 31 de Julho de 2026 às 12:02

Publicado em 

31 jul 2026 às 12:02
Giovana Duarte

Colunista

Giovana Duarte Giovana Duarte
Confira 5 pontos turísticos para treinar corrida na Grande Vitória
Confira 5 pontos turísticos para treinar corrida na Grande Vitória Giovana Duarte

Você sabia que as corridas de rua cresceram cerca de 85% em 2025, segundo levantamento da Associação Brasileira de Organizadores de Corridas de Rua? De norte a sul do Espírito Santo, a modalidade ganha cada vez mais adeptos e movimenta o calendário esportivo. Só em agosto, estão previstas 13 corridas na Grande Vitória e outras 16 no interior do Estado, de acordo com o site Corridas BR. 


E, para quem está se preparando para as provas, nada melhor do que treinar em cenários que unem belas paisagens e boa infraestrutura.

Orla de Camburi, em Vitória

Com cerca de 6 quilômetros de orla plana, a Praia de Camburi é um dos destinos preferidos dos corredores. O percurso conta com pontos de hidratação, banheiros, estacionamento, calçadão arborizado e uma vista privilegiada para o mar.


A estrutura também inclui pista exclusiva para bicicletas, skate e patins, além de uma Academia Popular da Pessoa Idosa. Aos domingos e feriados, das 5h às 13h, trechos da Avenida Dante Michelini ficam interditados para veículos, ampliando o espaço para atividades ao ar livre.

A Praia de Camburi é um dos destinos preferidos dos corredores.
A Praia de Camburi é um dos destinos preferidos dos corredores. Giovana Duarte
Pedra da Cebola, em Vitória

Para quem prefere um percurso mais sombreado, o Parque Pedra da Cebola oferece aproximadamente 3 quilômetros de trajeto, com pequenas elevações e muita arborização.


O espaço conta com estacionamento, banheiros, bebedouros e áreas de descanso. Funciona de terça a domingo, das 5h às 22h, entre as ruas Ana Vieira Mafra e João Baptista Celestino, nos bairros Mata da Praia e Jardim da Penha, próximo à Ufes.

A Pedra da Cebola é provavelmente um dos cantinhos mais disputados para piqueniques em Vitória
 O Parque Pedra da Cebola oferece aproximadamente 3 quilômetros de trajeto Giovana Duarte
Praia da Costa e Praia de Itapuã, em Vila Velha

As duas praias formam um dos percursos mais tradicionais para quem corre na Grande Vitória. Juntas, somam cerca de 5 quilômetros de orla, com calçadão, ciclovia, estacionamento, chuveiros públicos e iluminação reforçada.


O visual do mar completa o cenário e torna o trajeto um dos mais procurados por corredores de diferentes níveis.

Praia da Costa e Itapuã são trajetos tradicionais entre os corredores de plantão
Praia da Costa e Itapuã são trajetos tradicionais entre os corredores de plantão Giovana Duarte

Parque da Cidade, na Serra

Com cerca de 6 quilômetros de pista para caminhadas e corridas, o Parque da Cidade reúne infraestrutura completa em uma área de aproximadamente 115 mil metros quadrados.


Além do circuito para exercícios, o espaço oferece ciclovia, academia popular, áreas de convivência, três quadras esportivas, campo de futebol society, banheiros, bebedouros e estacionamento. O funcionamento é diário, das 6h às 21h.

O Parque da Cidade, na Serra, José Carlos Schaeffer
Parque Estadual da Prainha, em Vila Velha

Com 42,5 mil metros quadrados, o Parque Estadual da Prainha oferece pistas sinalizadas para caminhadas e corridas em meio à natureza.


O espaço também dispõe de ciclovias, academia popular, banheiros, pontos de hidratação e estacionamento, reunindo estrutura e paisagem em um dos cartões-postais de Vila Velha.

Parque da Prainha, em Vila Velha
Parque da Prainha, em Vila Velha Marcella Martins/ Prefeitura Municipal de Vila Velha

Colunista

Giovana Duarte é colunista de turismo de HZ. As opiniões, análises e recomendações expressas em seus textos são de sua exclusiva responsabilidade e não refletem, necessariamente, o posicionamento editorial de HZ ou da Rede Gazeta.

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Giovana Duarte e produtora de conteudo sobre turismo, cultura e gastronomia do Espirito Santo no Guia Capixaba, criado com o objetivo de incentivar a valorizacao do Espirito Santo

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