5 pontos turísticos para treinar corrida na Grande Vitória

Você sabia que as corridas de rua cresceram cerca de 85% em 2025, segundo levantamento da Associação Brasileira de Organizadores de Corridas de Rua? De norte a sul do Espírito Santo, a modalidade ganha cada vez mais adeptos e movimenta o calendário esportivo. Só em agosto, estão previstas 13 corridas na Grande Vitória e outras 16 no interior do Estado, de acordo com o site Corridas BR.





E, para quem está se preparando para as provas, nada melhor do que treinar em cenários que unem belas paisagens e boa infraestrutura.