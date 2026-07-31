5 pontos turísticos para treinar corrida na Grande Vitória

Você sabia que as corridas de rua cresceram cerca de 85% em 2025, segundo levantamento da Associação Brasileira de Organizadores de Corridas de Rua? De norte a sul do Espírito Santo, a modalidade ganha cada vez mais adeptos e movimenta o calendário esportivo. Só em agosto, estão previstas 13 corridas na Grande Vitória e outras 16 no interior do Estado, de acordo com o site Corridas BR.
E, para quem está se preparando para as provas, nada melhor do que treinar em cenários que unem belas paisagens e boa infraestrutura.
Com cerca de 6 quilômetros de orla plana, a Praia de Camburi é um dos destinos preferidos dos corredores. O percurso conta com pontos de hidratação, banheiros, estacionamento, calçadão arborizado e uma vista privilegiada para o mar.
A estrutura também inclui pista exclusiva para bicicletas, skate e patins, além de uma Academia Popular da Pessoa Idosa. Aos domingos e feriados, das 5h às 13h, trechos da Avenida Dante Michelini ficam interditados para veículos, ampliando o espaço para atividades ao ar livre.
Para quem prefere um percurso mais sombreado, o Parque Pedra da Cebola oferece aproximadamente 3 quilômetros de trajeto, com pequenas elevações e muita arborização.
O espaço conta com estacionamento, banheiros, bebedouros e áreas de descanso. Funciona de terça a domingo, das 5h às 22h, entre as ruas Ana Vieira Mafra e João Baptista Celestino, nos bairros Mata da Praia e Jardim da Penha, próximo à Ufes.
As duas praias formam um dos percursos mais tradicionais para quem corre na Grande Vitória. Juntas, somam cerca de 5 quilômetros de orla, com calçadão, ciclovia, estacionamento, chuveiros públicos e iluminação reforçada.
O visual do mar completa o cenário e torna o trajeto um dos mais procurados por corredores de diferentes níveis.
Parque da Cidade, na Serra
Com cerca de 6 quilômetros de pista para caminhadas e corridas, o Parque da Cidade reúne infraestrutura completa em uma área de aproximadamente 115 mil metros quadrados.
Além do circuito para exercícios, o espaço oferece ciclovia, academia popular, áreas de convivência, três quadras esportivas, campo de futebol society, banheiros, bebedouros e estacionamento. O funcionamento é diário, das 6h às 21h.
Com 42,5 mil metros quadrados, o Parque Estadual da Prainha oferece pistas sinalizadas para caminhadas e corridas em meio à natureza.
O espaço também dispõe de ciclovias, academia popular, banheiros, pontos de hidratação e estacionamento, reunindo estrutura e paisagem em um dos cartões-postais de Vila Velha.
Colunista
Giovana Duarte é colunista de turismo de HZ. As opiniões, análises e recomendações expressas em seus textos são de sua exclusiva responsabilidade e não refletem, necessariamente, o posicionamento editorial de HZ ou da Rede Gazeta.