Cliente é preso após agredir dona de bar com soco e 'mata-leão' em Guaçuí

Uma comerciante foi agredida física e verbalmente por um cliente na noite de quinta-feira (30), em um bar na localidade de Agrovila, zona rural de Guaçuí, na região do Caparaó do Espírito Santo. Segundo a Polícia Militar, a vítima foi atingida com um soco no rosto e imobilizada com um golpe conhecido como "mata-leão".





De acordo com o relato da proprietária do estabelecimento, o suspeito chegou ao bar alterado e permaneceu consumindo bebidas alcoólicas ao longo do dia. Quando ela pediu que ele parasse de beber e deixasse o local, passou a ser agredida e ameaçada de morte. A violência só foi interrompida após a intervenção de uma testemunha que estava no estabelecimento.





Após as agressões, o homem ainda quebrou diversos objetos do bar, entre eles cadeiras, garrafas e o vidro do balcão. Ainda segundo a PM, ao ser abordado, o suspeito continuou agressivo e voltou a ameaçar a comerciante de morte, inclusive na presença dos policiais.





Ele foi conduzido à Delegacia Regional de Alegre, onde foi autuado pelos crimes de dano, ameaça, injúria real e pela contravenção penal de vias de fato. Segundo a Polícia Civil, o homem foi encaminhado ao sistema prisional.