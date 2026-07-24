Confira um roteiro para receber visitas nas férias em Vitória

Julho é sinônimo de férias, casa cheia e bons momentos em família. E quando amigos ou parentes chegam para conhecer Vitória, sempre surge a mesma pergunta: para onde levar? A boa notícia é que a capital capixaba reúne passeios para todos os estilos, de roteiros históricos e culturais a experiências gastronômicas e paisagens de tirar o fôlego.
Confira três opções para montar um roteiro especial.
City Tour por Vitória e Vila Velha
Para quem quer conhecer os principais cartões-postais da Grande Vitória em poucas horas, o City Tour é uma das melhores opções. Realizado em um ônibus panorâmico, o passeio é acompanhado por um guia de turismo credenciado e percorre alguns dos pontos turísticos mais emblemáticos da região.
O roteiro inclui a Orla de Camburi, a Catedral Metropolitana, o Centro Histórico de Vitória, o Convento da Penha, a Orla da Praia da Costa, em Vila Velha, entre outros atrativos. As saídas acontecem às segundas, terças, quintas, sextas e domingos. O passeio custa R$ 95 por pessoa, com reservas pelo site capixabaturismo.com.br.
Roteiro histórico pelo Palácio Anchieta
Um dos edifícios públicos mais antigos do Brasil, o Palácio Anchieta abre suas portas para visitas guiadas que revelam parte da história do Espírito Santo. Durante o passeio, os visitantes conhecem ambientes históricos, escavações arqueológicas, uma relíquia de Padre José de Anchieta e, aos fins de semana, o tradicional Gabinete do Governador.
A visitação acontece de terça a sexta, das 9h às 17h, e aos sábados e domingos, das 9h às 16h. A entrada é gratuita. O palácio fica na Praça João Clímaco, no Centro de Vitória.
Ilha das Caieiras
Quem visita Vitória não pode ir embora sem experimentar a gastronomia capixaba. Na Ilha das Caieiras, um dos bairros mais tradicionais da cidade, restaurantes servem clássicos como a moqueca e a torta capixaba, além de diversas receitas à base de frutos do mar.
Além da culinária, o destino oferece passeios de barco pelo manguezal da Baía de Vitória, um dos cenários mais bonitos para apreciar o pôr do sol na capital. Para quem prefere um programa mais tranquilo, há ainda uma cafeteria famosa pelos grandes ursos de pelúcia que decoram o espaço e fazem sucesso entre os visitantes. A Ilha das Caieiras fica na Rua Felicidade Corrêa dos Santos, 1.158, e recebe visitantes diariamente, das 9h às 18h.