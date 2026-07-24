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Giovana Duarte

Confira um roteiro para receber visitas nas férias em Vitória

De passeios históricos a experiências gastronômicas, confira três programas para apresentar o melhor de Vitória a quem vem visitar a capital nas férias de julho

Publicado em 24 de Julho de 2026 às 14:54

Publicado em 

24 jul 2026 às 14:54
Giovana Duarte

Colunista

Giovana Duarte Giovana Duarte
Três programas para apresentar o melhor de Vitória a quem vem visitar a capital
Três programas para apresentar o melhor de Vitória a quem vem visitar a capital Giovana Duarte

Julho é sinônimo de férias, casa cheia e bons momentos em família. E quando amigos ou parentes chegam para conhecer Vitória, sempre surge a mesma pergunta: para onde levar? A boa notícia é que a capital capixaba reúne passeios para todos os estilos, de roteiros históricos e culturais a experiências gastronômicas e paisagens de tirar o fôlego. 


Confira três opções para montar um roteiro especial.

City Tour por Vitória e Vila Velha

Realizado em um ônibus panorâmico, o passeio é acompanhado por um guia de turismo
Realizado em um ônibus panorâmico, o passeio é acompanhado por um guia de turismo Giovana Duarte

Para quem quer conhecer os principais cartões-postais da Grande Vitória em poucas horas, o City Tour é uma das melhores opções. Realizado em um ônibus panorâmico, o passeio é acompanhado por um guia de turismo credenciado e percorre alguns dos pontos turísticos mais emblemáticos da região.


O roteiro inclui a Orla de Camburi, a Catedral Metropolitana, o Centro Histórico de Vitória, o Convento da Penha, a Orla da Praia da Costa, em Vila Velha, entre outros atrativos. As saídas acontecem às segundas, terças, quintas, sextas e domingos. O passeio custa R$ 95 por pessoa, com reservas pelo site capixabaturismo.com.br.

Roteiro histórico pelo Palácio Anchieta

Roteiro histórico pelo Palácio Anchieta
Roteiro histórico pelo Palácio Anchieta Giovana Duarte

Um dos edifícios públicos mais antigos do Brasil, o Palácio Anchieta abre suas portas para visitas guiadas que revelam parte da história do Espírito Santo. Durante o passeio, os visitantes conhecem ambientes históricos, escavações arqueológicas, uma relíquia de Padre José de Anchieta e, aos fins de semana, o tradicional Gabinete do Governador.


A visitação acontece de terça a sexta, das 9h às 17h, e aos sábados e domingos, das 9h às 16h. A entrada é gratuita. O palácio fica na Praça João Clímaco, no Centro de Vitória.

Ilha das Caieiras

Na Ilha das Caieiras, restaurantes servem clássicos como a moqueca e a torta capixaba
Na Ilha das Caieiras, restaurantes servem clássicos como a moqueca e a torta capixaba Giovana Duarte

Quem visita Vitória não pode ir embora sem experimentar a gastronomia capixaba. Na Ilha das Caieiras, um dos bairros mais tradicionais da cidade, restaurantes servem clássicos como a moqueca e a torta capixaba, além de diversas receitas à base de frutos do mar.


Além da culinária, o destino oferece passeios de barco pelo manguezal da Baía de Vitória, um dos cenários mais bonitos para apreciar o pôr do sol na capital. Para quem prefere um programa mais tranquilo, há ainda uma cafeteria famosa pelos grandes ursos de pelúcia que decoram o espaço e fazem sucesso entre os visitantes. A Ilha das Caieiras fica na Rua Felicidade Corrêa dos Santos, 1.158, e recebe visitantes diariamente, das 9h às 18h.

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Giovana Duarte Giovana Duarte

Giovana Duarte

Giovana Duarte e produtora de conteudo sobre turismo, cultura e gastronomia do Espirito Santo no Guia Capixaba, criado com o objetivo de incentivar a valorizacao do Espirito Santo

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