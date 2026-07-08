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Da Ásia ao ES

Cerejeiras de Alfredo Chaves entram no auge da floração; veja melhor época para visitar

São mais de 320 árvores floridas que, todos os anos, atraem visitantes apaixonados por natureza e fotografia
André Cypreste

André Cypreste

Publicado em 08 de Julho de 2026 às 14:29

Cerejeiras começam a florescer em Alfredo Chaves.
Cerejeiras começam a florescer em Alfredo Chaves. Dirceu Cetto / Secom Alfredo Chaves

Prestes a atingir o auge da floração, as cerejeiras de Alfredo Chaves já começam a transformar a paisagem das montanhas capixabas com tons de rosa. Um dos cenários mais encantadores do inverno no Espírito Santo, o espetáculo da natureza deve alcançar seu ponto máximo entre os dias 15 e 25 de julho, quando mais de 320 árvores do Sítio Monte Rá, na comunidade de Redentor, estarão floridas.


Todos os anos, o florescimento atrai turistas e moradores em busca de belas paisagens e registros fotográficos. A visita ao local é gratuita e pode ser feita diariamente. Como o bosque está em uma propriedade particular, os donos pedem que os visitantes respeitem as orientações para preservar a área e garantir uma boa convivência com os moradores.

Cerejeiras começam a florescer em Alfredo Chaves.
Cerejeiras começam a florescer em Alfredo Chaves. Dirceu Cetto / Secom Alfredo Chaves

Situado a mais de mil metros de altitude, o sítio pertence ao mestre Lee, coreano que chegou ao Brasil em 1971 para difundir o taekwondo. Anos depois, escolheu Alfredo Chaves para viver em meio à natureza e, junto da família, iniciou o plantio das cerejeiras com o objetivo de criar um espaço que proporcionasse beleza e tranquilidade aos visitantes.


O bosque fica na comunidade de Redentor, no distrito de São Bento de Urânia, em Alfredo Chaves. A partir da igreja da comunidade, são cerca de nove quilômetros por estrada de chão até o sítio. Para quem sai da sede do município, o percurso é de aproximadamente 45 quilômetros. Também é possível acessar a região pela BR-262, passando pela localidade de Victor Hugo.

Cerejeiras começam a florescer em Alfredo Chaves.
Cerejeiras começam a florescer em Alfredo Chaves. Dirceu Cetto / Secom Alfredo Chaves

Orientações para a visita

  • Estacione apenas nos locais que não impeçam a passagem de veículos pela estrada;

  • Evite se aproximar da residência da família proprietária;

  • Recolha todo o lixo produzido durante a visita;

  • Não toque nem retire flores, galhos ou plantas;

  • Preserve as instalações da propriedade;

  • Dê preferência a visitas em grupos pequenos.

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