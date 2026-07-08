Cerejeiras de Alfredo Chaves entram no auge da floração; veja melhor época para visitar

Prestes a atingir o auge da floração, as cerejeiras de Alfredo Chaves já começam a transformar a paisagem das montanhas capixabas com tons de rosa. Um dos cenários mais encantadores do inverno no Espírito Santo, o espetáculo da natureza deve alcançar seu ponto máximo entre os dias 15 e 25 de julho, quando mais de 320 árvores do Sítio Monte Rá, na comunidade de Redentor, estarão floridas.





Todos os anos, o florescimento atrai turistas e moradores em busca de belas paisagens e registros fotográficos. A visita ao local é gratuita e pode ser feita diariamente. Como o bosque está em uma propriedade particular, os donos pedem que os visitantes respeitem as orientações para preservar a área e garantir uma boa convivência com os moradores.