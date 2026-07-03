Além das praias: descubra a Rua do Lazer de Buenos Aires, em Guarapari

Que Guarapari vai muito além das praias a gente já descobriu: a charmosa Rota da Ferradura, na região de Buenos Aires, se consolidou como um dos destinos mais procurados durante o inverno capixaba.





Mas você sabia que por lá também existe uma Rua do Lazer, como em Domingos Martins e Santa Teresa? Reunindo gastronomia, artesanato, natureza e o clima acolhedor das montanhas, o espaço é um convite para desacelerar e aproveitar o melhor da região.





Confira as atrações e programe sua visita: