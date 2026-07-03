Além das praias: descubra a Rua do Lazer de Buenos Aires, em Guarapari

Que Guarapari vai muito além das praias a gente já descobriu: a charmosa Rota da Ferradura, na região de Buenos Aires, se consolidou como um dos destinos mais procurados durante o inverno capixaba.
Mas você sabia que por lá também existe uma Rua do Lazer, como em Domingos Martins e Santa Teresa? Reunindo gastronomia, artesanato, natureza e o clima acolhedor das montanhas, o espaço é um convite para desacelerar e aproveitar o melhor da região.
Confira as atrações e programe sua visita:
Artesanatos e Porcelanas
A loja Artesanato, em formato de chalé, reúne velas aromáticas, peças em madeira, panelas de barro e opções de presentes criados por artesãos da região. Ao lado fica a Chez Ju, loja de arte em porcelana com peças belíssimas para decoração e louças refinadas.
Um pouco mais à frente, uma casinha azul chama a atenção: é a loja Pamuk, que além de papelaria criativa oferece lembranças como ímãs de geladeira e canecas de cerâmica temáticas de Buenos Aires.
Empório da Rota
Em meio às flores, depois de uma pequena passarela, o Empório da Rota oferece produtos do agroturismo da região da Rota da Ferradura. São doces, biscoitos, compotas, cafés especiais, cachaças, licores e uma infinidade de produtos da roça.
Museu da Cachaça
No fim da Rua Lazer fica um pequeno museu: o Museu da Cachaça, que abriga objetos antigos e curiosidades como um alambique antigo, moedor de cana, coleção de cartões telefônicos e objetos de decoração
Cafeteria e Restaurante
Na Rua do Lazer, além da cafeteria Casa da Vila Café que oferece um cardápio com cafés especiais e fondue, o Restaurante Vila Anunciatta oferece pratos com produtos do agroturismo da região, como a Polenta da Vila com Ragu de Linguiça Artesanal.