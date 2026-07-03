Policial faz 'tutorial' e revela esconderijo de droga em carro no ES; vídeo

Na gravação, de pouco mais de 30 segundos, o policial chama a demonstração de "tutorial" para outros colegas e explica como acessar o compartimento secreto.





“Carro no neutro, ligou a chave só no primeiro toque, o ar condicionado no quatro, um toquezinho no vidro dianteiro esquerdo e um toquezinho aqui”, diz ele.



