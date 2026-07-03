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Em Aracruz

Policial faz 'tutorial' e revela esconderijo de droga em carro no ES; vídeo

Gravação foi feita durante uma abordagem na BR 101; segundo a PM, mais de 500 gramas de pasta base de cocaína estavam no painel do veículo

Publicado em 03 de Julho de 2026 às 14:45

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

03 jul 2026 às 14:45

Um vídeo gravado por um policial militar em Aracruz, no Norte do Espírito Santo, mostrando o passo a passo para encontrar drogas escondidas no painel de um carro, repercutiu nas redes sociais (veja acima).


O pacote foi localizado em um Volkswagen Gol durante a abordagem a um homem de 40 anos, identificado como Rodrigo Lopes Soares, na última quarta-feira (1ª), na BR 101, no distrito de Jacupemba. O próprio motorista confessou que estava com drogas e ensinou como acessar o material antes de ser preso.


Na gravação, de pouco mais de 30 segundos, o policial chama a demonstração de "tutorial" para outros colegas e explica como acessar o compartimento secreto.


“Carro no neutro, ligou a chave só no primeiro toque, o ar condicionado no quatro, um toquezinho no vidro dianteiro esquerdo e um toquezinho aqui”, diz ele.


Ao final do procedimento, a parte onde fica o aparelho de som do veículo se abre e o militar retira uma sacola com drogas, segundo ele, com meio quilo de pasta base de cocaína.


A Polícia Civil informou que o suspeito foi conduzido à Delegacia Regional de Aracruz, autuado em flagrante por tráfico de drogas e encaminhado ao sistema prisional. A reportagem não localizou a defesa de Rodrigo. O espaço segue aberto para manifestações.


De acordo com a Secretaria de Estado da Justiça (Sejus), Rodrigo deu entrada em um presídio na quinta-feira (2) e não possui registros anteriores de passagem pelo sistema prisional capixaba.


O veículo foi removido para um pátio credenciado do Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo (Detran|ES).

Como a droga foi descoberta

Segundo a Polícia Militar, a abordagem foi realizada após o Serviço de Inteligência receber informações de que drogas estavam sendo transportadas no veículo. Durante o acompanhamento, os agentes viram o motorista arremessar um objeto pela janela.


Na abordagem, nenhum material ilícito foi encontrado inicialmente. No entanto, o suspeito confessou aos militares que transportava drogas para Barra do Riacho, também em Aracruz, e que receberia mil reais pelo serviço.


Em seguida, ele mostrou como abrir o compartimento escondido no painel, onde foram encontrados os 505 gramas de pasta base de cocaína.


Os policiais retornaram ao local onde o objeto havia sido descartado, mas nada foi localizado. O homem também se recusou a informar o que havia arremessado pela janela.

Criminosos mudam estratégias para driblar fiscalização

O professor e pesquisador em Segurança Pública Rusley Medeiros explicou que a criminalidade sabe que os mesmos métodos não conseguem mais operar e, por isso, buscam inovar para despistar as forças de segurança e atingir seus objetivos ilícitos.


“É preciso inovar, mesmo que esta inovação não tenha ligação direta com tecnologias avançadas. O caso de Aracruz reflete, justamente, essa ‘expertise’. Não basta transportar drogas, mas é preciso evitar que a polícia faça sua apreensão. Para isso, novos esconderijos e métodos precisam ser aplicados. É a tal analogia ao Tom e Jerry”, avaliou.


Segundo o pesquisador, como drogas e armas apreendidas no Espírito Santo geralmente vêm de outros Estados, organizações criminosas investem em estratégias para tentar garantir que a carga chegue ao destino.


Para Medeiros, o combate a esse tipo de crime depende cada vez mais de inteligência, investigação e do uso de tecnologia, além do trabalho ostensivo nas ruas e da capacitação contínua dos policiais.


"A criminalidade vai continuar aperfeiçoando as estratégias. Por isso, a polícia precisa estar preparada para agir com inteligência, antecipar essas mudanças e entender a lógica de atuação dos criminosos", concluiu.


*Com informações da repórter Ana Elisa Bassi, do g1 ES

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