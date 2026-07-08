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Sintomas persistentes

Terapia olfativa: o tratamento para voltar a sentir cheiro após a Covid

Veja a orientação médica para ajudar o paciente a voltar a sentir cheiros e eliminar distorções do olfato após infecção. Tratamento não é imediato, leva meses para fazer efeito, mas tem bons resultados

Publicado em 08 de Julho de 2026 às 15:36

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

08 jul 2026 às 15:36
Sintomas como perda de olfato e paladar são característicos da Covid e costumam desaparecer após algumas semanas, mas em alguns casos, além de persistir, o dano causado pelo vírus pode confundir memórias olfativas básicas, causando ainda mais problemas.
Para ajudar o paciente a voltar a sentir cheiros e eliminar distorções, os médicos indicam uma “fisioterapia do olfato”.

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"O que tem ajudado, no médio e longo prazo, é a terapia olfativa, que é uma fisioterapia do cheiro. Não é o termo mais adequado, mas consiste justamente em ir treinando, ir expondo o epitélio olfatório a vários tipos de aromas específicos para facilitar no processo de recuperação do nervo”, explica o médico otorrinolaringologista Bernardo Faria Ramos.
Geralmente, o treinamento é baseado em algumas essências cardinais, como:
  • hortelã e menta
  • cravo e canela
  • rosa 
  • limão
  • lavanda
  • Realizar a inspiração desses aromas, todos os dias, pelo menos três vezes por dia (manhã, tarde e noite)
  • Pode ser utilizado óleos essenciais, que costumam ter cheiros mais marcantes
  • Evitar cheirar álcool, perfume, acetona e querosene, pois podem piorar a inflamação. 
"Nesses odores, conseguimos, de maneira geral, abranger grande parte das partículas que temos contato no olfato para ajudar a voltar. É o tratamento que mais costuma trazer resultado, mas não é algo que aconteça no curto prazo, deve ser feito por alguns meses", afirma o médico

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