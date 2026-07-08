Terapia olfativa: o tratamento para voltar a sentir cheiro após a Covid

Sintomas como perda de olfato e paladar são característicos da Covid e costumam desaparecer após algumas semanas, mas em alguns casos, além de persistir, o dano causado pelo vírus pode confundir memórias olfativas básicas, causando ainda mais problemas.
Para ajudar o paciente a voltar a sentir cheiros e eliminar distorções, os médicos indicam uma “fisioterapia do olfato”.
"O que tem ajudado, no médio e longo prazo, é a terapia olfativa, que é uma fisioterapia do cheiro. Não é o termo mais adequado, mas consiste justamente em ir treinando, ir expondo o epitélio olfatório a vários tipos de aromas específicos para facilitar no processo de recuperação do nervo”, explica o médico otorrinolaringologista Bernardo Faria Ramos.
Geralmente, o treinamento é baseado em algumas essências cardinais, como:
- hortelã e menta
- cravo e canela
- rosa
- limão
- lavanda
- Realizar a inspiração desses aromas, todos os dias, pelo menos três vezes por dia (manhã, tarde e noite)
- Pode ser utilizado óleos essenciais, que costumam ter cheiros mais marcantes
- Evitar cheirar álcool, perfume, acetona e querosene, pois podem piorar a inflamação.
"Nesses odores, conseguimos, de maneira geral, abranger grande parte das partículas que temos contato no olfato para ajudar a voltar. É o tratamento que mais costuma trazer resultado, mas não é algo que aconteça no curto prazo, deve ser feito por alguns meses", afirma o médico