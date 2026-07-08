Taça EDP das Comunidades 2026: definidos os jogos das quartas de final

Estão definidos os confrontos das quartas de final das categoria masculinas e femininas da Taça EDP das Comunidades 2026. Os confrontos serão realizados no domingo (12), no Campo do Eldorado, na Serra, a partir das 8h.
Após três rodadas disputadas ao longo de junho, e das oitavas entre os homens no úlimos fim de semana, agora as equipes jogam a vida para se garantir nas semifinais.
A competição reuniu representantes de 40 bairros da Grande Vitória e do interior do Espírito Santo, envolvendo quase 900 jovens atletas em busca do título do maior torneio de Comunidades do Estado.
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Confira os confrontos das oitavas
Nova Almeida x Barcelona - 08h - Masculino
Comunidades Originárias x Eldorado - 9h - Feminino
Eldorado x Nova Bethania - 10h - Masculino
São Geraldo x Nova Rosa da Penha - 11h - Feminino
Alvorada x Perocão - 13h - Masculino
Vale Encantado x Goiabeiras - 14h - Feminino
Barramares x Mucuri - 15h - Masculino
Bairro da Penha x Bela Vista - 16h - Feminino
Cronograma Taça EDP das Comunidades 2026
22/04 - Lançamento do projeto na Rede Gazeta ✓
22/04 a 03/05 - Inscrições das comunidades ✓
07/05 - Divulgação das comunidades ✓
14/05 – Congresso Técnico ✓
23, 24, 30 e 31/05 - Peneiras ✓
16/06 - Sorteio das Chaves ✓
20/06 - Jogo de Abertura ✓
21, 27 e 28/06 - Jogos Classificatórios ✓
04/07 - Oitavas de Final ✓
12/07 - Quartas de Final
17/07 - Semifinal
26/07 – Final - Previsão de inicio da premiação: 12h
02/08 – Churrascão da Torcida Campeã