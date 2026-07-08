Taça EDP das Comunidades 2026: definidos os jogos das quartas de final

Estão definidos os confrontos das quartas de final das categoria masculinas e femininas da Taça EDP das Comunidades 2026. Os confrontos serão realizados no domingo (12), no Campo do Eldorado, na Serra, a partir das 8h.





Após três rodadas disputadas ao longo de junho, e das oitavas entre os homens no úlimos fim de semana, agora as equipes jogam a vida para se garantir nas semifinais.





A competição reuniu representantes de 40 bairros da Grande Vitória e do interior do Espírito Santo, envolvendo quase 900 jovens atletas em busca do título do maior torneio de Comunidades do Estado.





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