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Taça EDP das Comunidades 2026: definidos os jogos das quartas de final

Neste domingo (12) acontecem as partidas mata-matas do masculino e feminino

Publicado em 08 de Julho de 2026 às 17:05

Vinícius Lima

Vinícius Lima

Publicado em 

08 jul 2026 às 17:05

Estão definidos os confrontos das quartas de final das categoria masculinas e femininas da Taça EDP das Comunidades 2026. Os confrontos serão realizados no domingo (12), no Campo do Eldorado, na Serra, a partir das 8h.


Após três rodadas disputadas ao longo de junho, e das oitavas entre os homens no úlimos fim de semana, agora as equipes jogam a vida para se garantir nas semifinais.


A competição reuniu representantes de 40 bairros da Grande Vitória e do interior do Espírito Santo, envolvendo quase 900 jovens atletas em busca do título do maior torneio de Comunidades do Estado.


Baixe o aplicativo e confira a tabela detalhada


Confira os confrontos das oitavas


Nova Almeida x Barcelona - 08h - Masculino

Comunidades Originárias x Eldorado - 9h - Feminino

Eldorado x Nova Bethania - 10h - Masculino

São Geraldo x Nova Rosa da Penha - 11h - Feminino

Alvorada x Perocão - 13h - Masculino

Vale Encantado x Goiabeiras - 14h - Feminino

Barramares x Mucuri - 15h - Masculino

Bairro da Penha x Bela Vista - 16h - Feminino


Cronograma Taça EDP das Comunidades 2026


22/04 - Lançamento do projeto na Rede Gazeta ✓

22/04 a 03/05 - Inscrições das comunidades ✓

07/05 - Divulgação das comunidades ✓

14/05 – Congresso Técnico ✓

23, 24, 30 e 31/05 - Peneiras

16/06 - Sorteio das Chaves

20/06 - Jogo de Abertura

21, 27 e 28/06 - Jogos Classificatórios

04/07 - Oitavas de Final  

12/07 - Quartas de Final

17/07 - Semifinal

26/07 – Final - Previsão de inicio da premiação: 12h

02/08 – Churrascão da Torcida Campeã

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