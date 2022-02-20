Pós-Covid: quando o corpo dá sinais de que você precisa de um médico

A professora Rosalia Sá de Oliveira, 60 anos, teve uma das cordas vocais danificada pela Covid-19 Crédito: Acervo pessoal/Arte: Geraldo Neto

Os efeitos do coronavírus sobre a saúde variam de acordo com cada organismo mas, em alguns casos, pessoas que se contaminaram continuam a apresentar sinais da doença mesmo após serem consideradas curadas.

Foi o que aconteceu com a professora de Língua Portuguesa, Rosalia Sá de Oliveira, 60 anos, que, em setembro 2020, ainda no período pré-vacina, desenvolveu a forma leve da Covid-19 . Cerca de dois meses depois disso, começou a perder a voz e procurou uma médica otorrinolaringologista, que identificou que uma das cordas vocais havia sido afetada pela infecção.

"Já são mais de 40 anos dando aula, nunca tive problema nas cordas vocais. Chegou a Covid e causou isso. Procurei a otorrino, que identificou o problema e disse tratar-se de uma sequela da doença. Uma corda vocal foi atingida pela infecção. Fiz o tratamento, fiz fono, e minha voz voltou, mas não igual. Fiquei um pouco rouca e, ainda hoje, não consigo falar muito de uma vez, a voz vai diminuindo aos poucos", conta.

A professora explica que, uma vez que descobriu a primeira sequela deixada pelo vírus, passou por vários médicos para identificar outros possíveis problemas. Entretanto, foi o único dano identificado.

Casos como o de Rosalia, apesar de comuns, não são a regra. O médico infectologista e clínico geral Carlos Urbano observa que, na maioria das vezes, os sintomas da Covid-19 costumam desaparecer em até algumas semanas. Nestes casos, exceto se houver algum problema de saúde prévio, não há razão para preocupação posterior.

“Quando os sintomas são um pouco mais incômodos, é possível que sejam recomendados uma radiografia do tórax e um exame de sangue, ainda no período de contaminação. Se for preciso internar, pode haver também o D-dímero, que é para apontar se existe maior chance de coágulo, ou até mesmo de trombose. Mas não é um exame só para casos de Covid e a indicação depende de uma série de variáveis”, explica.

Quando a infecção se agrava, levando até a internações, é possível que haja danos colaterais e as sequelas podem persistir por meses. Nessas situações prolongadas, uma avaliação médica é importante e pode ser necessário realizar alguns exames para identificar possíveis complicações após a Covid-19.

QUAIS MÉDICOS PROCURAR?

Segundo o infectologista Lauro Ferreira Pinto, os profissionais mais indicados para se consultar pós-Covid são o pneumologista e o cardiologista, tendo em vista que os sintomas persistentes geralmente estão ligados a essas duas áreas. Em algumas situações, também pode ser necessária a avaliação de um neurologista.

“As pessoas perguntam muito sobre os exames que precisam fazer porque tiveram Covid. A resposta é: obrigatoriamente, exame nenhum. É caso a caso. Mas se há muita queixa pulmonar, muita tosse, por exemplo, pode ser feita uma avaliação de capacidade pulmonar. Se tem dor de cabeça muito forte, muito séria, pode passar talvez por exames neurológicos. Muitas dessas queixas desaparecem depois de alguns poucos meses. Mas se são sintomas muito incômodos, o indicado é passar por avaliação.”

Cardiologista e comentarista da CBN Vitória, Henrique Bonaldi, orienta que ainda que a pessoa esteja se sentindo bem, se precisou ser internado durante algum momento para tratar a doença, seja na enfermaria ou na Unidade de Terapia Intensiva (UTI), é recomendada a realização de uma ampla avaliação de pulmão, vasos e coração.

Um dos exames indicados é ecocardiograma, para entender como está a saúde do coração, e se a infecção resultou em algum tipo de lesão do músculo. Em caso afirmativo, é indicada ressonância magnética cardíaca para entender a extensão do dano, e, na mesma máquina, geralmente é feito um dopler para avaliar as principais veias e artérias.

“Isso é depois que a pessoa já teve o vírus. Durante o período de infecção, se houve a necessidade de internação, geralmente pedimos um marcador de lesão miocárdico, o mesmo utilizado em casos de infarto, e um D-dímero, para descobrir o que fazer com essa pessoa depois que tiver alta do hospital."

ATENÇÃO MESMO APÓS SINTOMAS LEVES

O médico observa, entretanto, que estudos recentes mostram que 7% de pessoas que tiveram sintomas leves da Covid-19 correm o risco de desenvolver algum tipo de doença cardiológica, o que reforça a necessidade de avaliação médica em alguns casos.

Ele aconselha, por exemplo, a procurar um médico se o paciente já tinha alguma doença prévia, mesmo tendo apresentado quadro leve de infecção pelo coronavírus.

“Se teve sintomas leves, será feita uma longa consulta para entender o caso, qual o histórico da pessoa e da família, se houve alguma alteração. Mas não há um combo de exames que se possa aplicar de forma indistinta. Tudo depende de cada caso, e a pessoa necessariamente precisará passar por avaliação médica antes”, explica Bonaldi.

Foi por causa de uma consulta médica, inclusive, que a jornalista Luciane Freitas, 46 anos, descobriu que havia sofrido uma espécie de derrame após se contaminar com a Covid-19. Por conta da idade, ela e o marido costumam fazer check-ups anuais da saúde, e, depois meses antes se infectar, ela havia passado pela avaliação de um cardiologista.

"Eu estava completamente saudável, sem qualquer problema, mas acabei me contaminando em dezembro de 2020. Tive uma forma mais branda da doença, enquanto meu marido, que também foi infectado, precisou ser hospitalizado, ficou na UTI e tudo mais. Repetimos os exames após a contaminação, descobri que eu tive sequelas até mais graves do que as dele. Passei no cardiologista e logo no primeiro exame, um ecocardiograma, foi apontada uma espécie de derrame. O médico decidiu investigar melhor, pediu uma ressonância magnética, que mostrou uma periocardite e miocardite."

A jornalista Luciane Freitas, 46 anos, descobriu que havia sofrido uma espécie de derrame após se contaminar com a Covid-19 Crédito: Acervo pessoal/Arte: Geraldo Neto

Ela explica que precisou fazer tratamento medicamentoso por cerca de seis meses, durante os quais foi proibida de fazer qualquer tipo de esforço para evitar que fosse desencadeado, por exemplo, um infarto.

"Entrei até no grupo prioritário para vacinação por causa disso. Felizmente, a medicação resolveu e melhorou, mas ainda hoje tenho que fazer acompanhamento a cada seis meses. Inclusive, fui novamente contaminada por Covid em janeiro, dessa vez de forma mais leve, mas já estou com cardiologista marcado de novo, pois tenho que olhar para ver se não houve algum novo comprometimento", conta Luciane.

EXAMES PÓS-COVID

Embora não exista uma regra geral, pacientes que tiveram quadros moderados ou graves da Covid-19, que precisaram ser internados, ou que apresentam sintomas prolongados devem buscar avaliação médica para identificar possíveis efeitos colaterais. A depender das queixas, alguns exames que poderão ser solicitados são: