Curado da Covid deve passar por avaliação médica antes de fazer exercício

Pessoas curadas devem procurar médicos e fazer exames Crédito: Pixabay

Antes de voltarem a praticar atividades físicas, os curados da Covid-19 devem realizar exames cardiológicos, pois ainda podem carregar o vírus no coração e morrer subitamente. O alerta foi feito pelo cardiologista José Aid Soares que acompanha pacientes que tiveram a doença.

"Observou-se que muitos pacientes curados da Covid-19 no hospital acabavam tendo morte súbita em casa. Ou alguns apenas tratavam do quadro pulmonar e continuavam com fadiga, palpitação, coração acelerado. Quando aprofundamos as investigações, percebemos que esses pacientes tinham uma miocardite, que é a inflamação de um músculo cardíaco. Nos pacientes que faleceram subitamente, o vírus foi encontrado dentro da célula do coração", descreveu Aid.

Quando a pessoa curada volta à rotina, toma um baque com a dificuldade em realizar movimentos simples e que geram desgaste ao coração, podendo até levar a um infarto.

O problema é tão grave que na última semana a Sociedade Brasileira de Cardiologia e a Sociedade Brasileira de Medicina Esportiva criaram uma diretriz e encaminharam aos médicos solicitando que informem aos pacientes sobre a necessidade de exames cardiológicos após serem positivados para a infecção pelo coronavírus.

Segundo os médicos, o coração é atingido não apenas quando se tem a forma moderada ou grave da doença, que é quando se precisa de hospitalização, mas também em quem teve a forma mais branda.

"As pessoas precisam continuar sendo avaliadas do ponto de vista cardiológico após a alta hospitalar, pelo risco de terem uma miocardite, podendo também agravar os problemas cardiológicos já existentes. O que mais temos notados é que, mesmo as pessoas com a forma leve da Covid-19, apresentam, depois de 30 a 60 dias, sintomas de fadiga, cansaço ou taquicardia e têm maior dificuldade para realizar exercícios físicos", explicou o médico.

Os sintomas são parecidos com os provocados pela inflamação pulmonar, por isso a dificuldade em identificar que se trata de um dano no coração. Tanto que, entre os infectados que não precisaram de hospitalização, 16% não sabem que o vírus provocou uma lesão cardíaca.