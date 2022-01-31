Vídeo: médica faz alerta sobre casos de crianças com Covid no ES

Um vídeo gravado pela médica e intensivista pediátrica Tânia Maria Perini tem repercutido nas redes sociais. Na gravação, a médica capixaba relata o aumento de crianças internadas com Covid-19 e chama a atenção para a importância da vacinação. (Confira acima).
"Eu acabei de passar 24 horas ao lado de um bebê de pouco mais de 11 kg, que até semana passada era a alegria da casa. Hoje ele está lá na UTI com o pulmão todo esburacado pela Covid, em estado crítico, com dreno de tórax para todos os lados, na ventilação mecânica, em estado muito grave", desabafa.
Tânia conta ainda que este não é o único caso grave na unidade hospitalar e narra a procura por leitos para a internação de outras crianças:
"E acabei de deixar quatro pedidos de vagas de mais quatro crianças que estão no pronto-socorro, aguardando o leito ficar pronto para poder subir para a UTI."
SITUAÇÃO PIOROU EM 2022
Em entrevista ao Bom Dia Espírito Santo, da TV Gazeta, nesta segunda-feira (31), Tânia Maria Perini reforçou a percepção de que mais crianças estão sendo internadas com Covid-19 em 2022 comparado aos anos anteriores.
"Realmente, a gente tem tido muitos casos de crianças que não tinham nenhuma comorbidade. Crianças que brincavam e corriam e estão chegando cada vez mais graves. Isso é uma coisa atual. Até o ano passado, realmente, isso não acontecia", evidenciou. "Neste ano, em janeiro, com essa cepa Ômicron, de infectividade muito alta, a gente tem tido muitas crianças. Desde 14 dias de vida até adolescentes, e já mais perto dos 18 anos. Qualquer criança hoje está apta a pegar a covid", completou.
Na avaliação de Tânia, a vacinação, assim como ocorre com os adultos e adolescentes, é o melhor caminho para proteger a vida dos pequenos:
"Perguntam-me muito porque só agora, mas os gráficos mostram os picos de infectividade que o vírus está tendo. Só que quanto mais adultos são expostos e infectados, mais crianças também", afirmou.
"A orientação é vacinar porque todos os estudos mostraram que a vacinação protegeu sim adultos e idosos. Inegável que teve redução no número de óbitos. Mas as crianças também precisam ser protegidas. Não me perguntem qual [vacina] deve ser, é a que tiver no posto. Não tem melhor ou pior", finalizou a médica.
CASOS DE COVID EM CRIANÇAS AUMENTAM 4X NO ES
Como evidenciado pelo secretário de Estado da Saúde, Nésio Fernandes, em uma publicação no Twitter, comparando os primeiros 23 dias de janeiro de 2021 com 2022, houve um aumento de 2,4 vezes no número de notificações da Covid-19 nos pequenos.
Foram confirmados 4.058 casos da doença no público de até 11 anos neste ano, até 23 de janeiro — um aumento de 4,2 vezes em relação ao mesmo período de 2021, quando 967 confirmações foram registradas.