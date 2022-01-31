Vídeo: médica faz alerta sobre casos de crianças com Covid no ES

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Um vídeo gravado pela médica e intensivista pediátrica Tânia Maria Perini tem repercutido nas redes sociais. Na gravação, a médica capixaba relata o aumento de crianças internadas com Covid-19 e chama a atenção para a importância da vacinação. (Confira acima).

"Eu acabei de passar 24 horas ao lado de um bebê de pouco mais de 11 kg, que até semana passada era a alegria da casa. Hoje ele está lá na UTI com o pulmão todo esburacado pela Covid, em estado crítico, com dreno de tórax para todos os lados, na ventilação mecânica, em estado muito grave", desabafa.

Tânia conta ainda que este não é o único caso grave na unidade hospitalar e narra a procura por leitos para a internação de outras crianças:

"E acabei de deixar quatro pedidos de vagas de mais quatro crianças que estão no pronto-socorro, aguardando o leito ficar pronto para poder subir para a UTI."

Dra. Tânia Maria Perini Crédito: Reprodução rede social

SITUAÇÃO PIOROU EM 2022

Em entrevista ao Bom Dia Espírito Santo, da TV Gazeta, nesta segunda-feira (31), Tânia Maria Perini reforçou a percepção de que mais crianças estão sendo internadas com Covid-19 em 2022 comparado aos anos anteriores.

"Realmente, a gente tem tido muitos casos de crianças que não tinham nenhuma comorbidade. Crianças que brincavam e corriam e estão chegando cada vez mais graves. Isso é uma coisa atual. Até o ano passado, realmente, isso não acontecia", evidenciou. "Neste ano, em janeiro, com essa cepa Ômicron, de infectividade muito alta, a gente tem tido muitas crianças. Desde 14 dias de vida até adolescentes, e já mais perto dos 18 anos. Qualquer criança hoje está apta a pegar a covid", completou.

Na avaliação de Tânia, a vacinação, assim como ocorre com os adultos e adolescentes, é o melhor caminho para proteger a vida dos pequenos:

"Perguntam-me muito porque só agora, mas os gráficos mostram os picos de infectividade que o vírus está tendo. Só que quanto mais adultos são expostos e infectados, mais crianças também", afirmou.

"A orientação é vacinar porque todos os estudos mostraram que a vacinação protegeu sim adultos e idosos. Inegável que teve redução no número de óbitos. Mas as crianças também precisam ser protegidas. Não me perguntem qual [vacina] deve ser, é a que tiver no posto. Não tem melhor ou pior", finalizou a médica.

CASOS DE COVID EM CRIANÇAS AUMENTAM 4X NO ES

Foram confirmados 4.058 casos da doença no público de até 11 anos neste ano, até 23 de janeiro — um aumento de 4,2 vezes em relação ao mesmo período de 2021, quando 967 confirmações foram registradas.