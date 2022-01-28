ES tem mutirão em 57 cidades para vacinar crianças contra a Covid-19

Municípios do ES realizam mutirão contra a Covid-19 para crianças Crédito: Pfizer

Para acelerar a imunização no último fim de semana antes da volta às aulas, 57 municípios do Espírito Santo realizarão, nesta sexta-feira (28) e no sábado (29), um mutirão de vacinação contra a Covid-19 destinado às crianças. A informação foi divulgada nesta quinta-feira (27) pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa)

Segundo o secretário Nésio Fernandes, o mutirão é resultado do pacto estabelecido na última reunião semanal da Sesa com os municípios. “É uma grande oportunidade para avançar rapidamente na vacinação dos nossos filhos. Faço aqui um apelo: vacinem seus filhos”, disse.

Segundo levantamento das regionais de Saúde Central/Norte, Sul e Metropolitana, a expectativa é que as cidades apliquem cerca de 23 mil doses no público de 5 a 11 anos de idade. Com uma média de mais de 11 mil doses por dia, poderá superar a média diária que o Estado vem apresentando deste público, que é de cerca de 3 mil doses, segundo dados da plataforma Vacina e Confia

A Secretaria de Estado da Saúde informou que o objetivo é acelerar a vacinação infantil em virtude do início do ano letivo, que acontece em fevereiro. Entretanto, as definições sobre agendamento, horários e locais de vacinação em cada cidade devem ser buscadas com as prefeituras.

No Estado, cerca de 26.400 doses já foram aplicadas nesta faixa etária, que tem público de 393.089 crianças. No último fim de semana, a Sesa encaminhou aos municípios o ofício orientando sobre a ampliação da vacinação contra a Covid-19 de crianças, seguindo as seguintes recomendações:

Vacinar crianças de 5 anos de idade e as crianças de 5 a 11 anos imunossuprimidas com a Pfizer pediátrica;

Priorizar a vacinação de crianças de 6 a 11 anos com doses da Coronavac;

Vacinar os adolescentes de 12 a 17 anos de idade com a Coronavac ou Pfizer adulto;

Vacinar os adolescentes de 12 a 17 anos de idade imunossuprimidos com a Pfizer adulto.

MUNICÍPIOS PARTICIPANTES DO MUTIRÃO