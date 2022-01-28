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Antes da vota às aulas

ES tem mutirão em 57 cidades para vacinar crianças contra a Covid-19

Ação será nesta sexta (28) e sábado (29), para acelerar vacinação infantil devido ao início do ano letivo em fevereiro. Definições sobre horários e locais devem ser buscados com prefeituras
Isabella Arruda

Isabella Arruda

Publicado em 

27 jan 2022 às 21:24

Publicado em 27 de Janeiro de 2022 às 21:24

Vacina da Pfizer para crianças
Municípios do ES realizam mutirão contra a Covid-19 para crianças Crédito: Pfizer
Para acelerar a imunização no último fim de semana antes da volta às aulas, 57 municípios do Espírito Santo realizarão, nesta sexta-feira (28) e no sábado (29), um mutirão de vacinação contra a Covid-19 destinado às crianças. A informação foi divulgada nesta quinta-feira (27) pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa).
Segundo o secretário Nésio Fernandes, o mutirão é resultado do pacto estabelecido na última reunião semanal da Sesa com os municípios. “É uma grande oportunidade para avançar rapidamente na vacinação dos nossos filhos. Faço aqui um apelo: vacinem seus filhos”, disse.
Segundo levantamento das regionais de Saúde Central/Norte, Sul e Metropolitana, a expectativa é que as cidades apliquem cerca de 23 mil doses no público de 5 a 11 anos de idade. Com uma média de mais de 11 mil doses por dia, poderá superar a média diária que o Estado vem apresentando deste público, que é de cerca de 3 mil doses, segundo dados da plataforma Vacina e Confia.
A Secretaria de Estado da Saúde informou que o objetivo é acelerar a vacinação infantil em virtude do início do ano letivo, que acontece em fevereiro. Entretanto, as definições sobre agendamento, horários e locais de vacinação em cada cidade devem ser buscadas com as prefeituras.
No Estado, cerca de 26.400 doses já foram aplicadas nesta faixa etária, que tem público de 393.089 crianças. No último fim de semana, a Sesa encaminhou aos municípios o ofício orientando sobre a ampliação da vacinação contra a Covid-19 de crianças, seguindo as seguintes recomendações:
  • Vacinar crianças de 5 anos de idade e as crianças de 5 a 11 anos imunossuprimidas com a Pfizer pediátrica;
  • Priorizar a vacinação de crianças de 6 a 11 anos com doses da Coronavac;
  • Vacinar os adolescentes de 12 a 17 anos de idade com a Coronavac ou Pfizer adulto;
  • Vacinar os adolescentes de 12 a 17 anos de idade imunossuprimidos com a Pfizer adulto.

MUNICÍPIOS PARTICIPANTES DO MUTIRÃO

  1. Cachoeiro de Itapemirim 
  2. Muqui 
  3. Mimoso do Sul 
  4. Jerônimo Monteiro 
  5. Presidente Kennedy 
  6. Anchieta 
  7. Atílio Vivacqua 
  8. Rio Novo 
  9. São José do Calçado 
  10. Vargem Alta 
  11. Castelo 
  12. Piúma 
  13. Apiacá 
  14. Aracruz 
  15. Cariacica 
  16. Conceição Do Castelo 
  17. Domingos Martins 
  18. Guarapari 
  19. Itaguaçu 
  20. Itarana 
  21. Laranja Da Terra 
  22. Marechal Floriano 
  23. Santa Leopoldina 
  24. Santa Maria De Jetibá 
  25. Santa Teresa 
  26. Serra 
  27. Vila Velha 
  28. Vitória 
  29. Águia Branca 
  30. Alto Rio Novo 
  31. Baixo Guandu 
  32. Colatina 
  33. Governador Lindenberg 
  34. Linhares 
  35. Mantenópolis 
  36. Marilândia 
  37. Pancas 
  38. Rio Bananal 
  39. São Domingos Do Norte 
  40. São Gabriel Da Palha 
  41. São Roque Do Canaã 
  42. Sooretama 
  43. Vila Valério 
  44. Água Doce Do Norte 
  45. Barra De São Francisco 
  46. Boa Esperança 
  47. Conceição Da Barra 
  48. Ecoporanga 
  49. Jaguaré 
  50. Montanha 
  51. Mucurici 
  52. Nova Venécia 
  53. Pedro Canário
  54. Pinheiros 
  55. Ponto Belo 
  56. São Mateus 
  57. Vila Pavão

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