Nova gripe aviária tem maior risco de transmissão em humanos; entenda

Organização Mundial alerta para risco de variantes da gripe aviária Crédito: Pixabay

Um alerta emitido pela Organização Mundial de Saúde Animal (OIE) acrescenta ainda mais risco ao cenário de doenças infectocontagiosas no mundo. Além da pandemia de coronavírus e a epidemia de Influenza, agora a preocupação está na possibilidade uma nova onda de gripe aviária.

O perigo, segundo especialistas, é quando há uma "transmissão sustentável" para seres humanos - o que ainda não ocorreu no Brasil. A transmissão da doença acontece quando humanos entram em contato com aves contaminadas.

A mensagem divulgada pela OIE considera os surtos registrados em países da Ásia e da Europa. Portanto, sem risco iminente para a América do Sul. Em entrevista à Reuters, a presidente da OIE, Monique Eloit, afirmou que o aumento de casos nos dois continentes pode gerar um número crescente de variantes do vírus. Os surtos, em sua maioria, têm sido causados pela cepa H5N1.

Com uma alta taxa de letalidade, o subtipo H5N1 da gripe aviária foi responsável por 850 pessoas infectadas desde o início da proliferação entre humanos, na década de 1990: metade dos infectados morreu, informou a OIE.

"Desta vez, a situação é mais difícil e arriscada porque vemos mais variantes surgirem, o que torna mais difícil de acompanhar. Eventualmente, o risco é que ele sofra mutação ou se misture com um vírus de gripe humana que pode ser transmitido entre as pessoas e, de repente, assume uma nova dimensão" Monique Eloit - Presidente da Organização Mundial de Saúde Animal

Essa dimensão, de acordo com o infectologista e professor da Universidade Federal do Espírito Santo Crispim Cerutti Júnior, ainda está distante dos brasileiros. O médico explica que é comum o surgimento de gripes aviárias, uma vez que a Influenza é um vírus com muitas variantes entre as aves. A atenção, segundo Cerutti, deve ser ao observar se haverá casos registrados em humanos, criando uma "transmissão sustentável".

"Neste momento de novas cepas aviárias, o cenário ainda é de baixo risco para nós. As aves têm as rotas de voos próprias e não há cruzamento de aves dos dois continentes com os animais da América. É um problema longe" Crispim Cerutti Júnior - Infectologista e professor da Ufes

A presidente da OIE disse ainda que não é necessário alarmismo quando os primeiros casos são registrados em humanos. Porém, tudo depende de quantas pessoas são infectadas pela cepa.

Aves costumam ser abatidas em caso de gripe aviária Crédito: Pixabay

A doutora em epidemiologia e professora da Universidade Federal do Espírito Santo Ethel Maciel ressalta que a gripe aviária, até o momento, não representa um problema para os humanos. Ela explica que a doença não é transmitida entre as pessoas, uma vez que a transmissão acontece somente pelo contato com aves contaminadas.

Ethel lembra que a gripe aviária é causada pela Influenza A, com os subtipos H5N1, H5N8, H7N9 e H9N2.

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