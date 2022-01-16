Entenda como funciona a pílula da Pfizer contra a Covid-19

- É um medicamento via oral utilizado no tratamento para pacientes com casos leves de Covid-19, impedindo que a doença se agrave;

- São três pílulas ministradas duas vezes por dia, durante cinco dias.

- O remédio apresentou 89% de eficácia no combate a doença;

- Não é um tratamento precoce, o antiviral deve ser tomado apenas se o paciente estiver infectado;

- Não substitui a vacina. Enquanto o imunizante age na prevenção da doença, o antiviral age no tratamento;

- Não há data para o medicamento chegar no Brasil.