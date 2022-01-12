Sintomas da covid-19 e da influenza podem ser parecidos. Crédito: Pixabay

Your browser does not support the audio element. Sobe para 14 o número de mortes por gripe no ES e testes positivos disparam

Subiu para 14 o número de mortos pela gripe no Espírito Santo nas últimas quatro semanas de 2021. A última publicação da Secretaria de Estado da Saúde contabilizava oito óbitos. Os números, porém, foram atualizados nesta quarta-feira (12) em um novo boletim da Influenza. Dos 14 óbitos, 11 deles foram de pessoas idosas, acima dos 60 anos. A maioria era moradora da Região Metropolitana da Grande Vitória . Os dados são do Sistema de Informação de Vigilância Epidemiológica da Gripe (SIVEP-Gripe).

Não há ainda registro de nenhum óbito em 2022, mas a secretaria informou que há problemas nos sistemas de notificação do Ministério da Saúde.



Perfil dos mortos pela Influenza:

Acima de 90 anos de idade: 2

De 80 a 89 anos: 3

De 70 a 79 anos: 5

De 60 a 70 anos: 1

Menores de 59 anos: 3



Local de residência:

Cariacica: 5

Vitória: 2

Serra: 2

Cachoeiro de Itapemirim: 1

Vagem Alta: 1

Presidente Kenedy: 1

Linhares: 1

Nova Venécia: 1

A Sesa informou ainda que 17.859 amostras de casos suspeitos de síndrome gripal foram analisadas em 2021. Entre eles, 840 confirmaram a presença de Influenza A - uma positividade de 4,7% das amostras.

Ainda de acordo com o boletim, o Estado teve 96 casos de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) por Influenza, além dos 14 óbitos.

APAGÃO PREJUDICA ACOMPANHAMENTO DE DOENÇAS

A Sesa ressaltou que aguarda o pleno restabelecimento do sistema de notificação do Ministério da Saúde para ter o balanço completo sobre a Influenza no Estado, pois os dados estão sujeitos a alteração ou atualização.

O apagão de dados começou no dia 10 de dezembro. Ou seja, há mais de um mês, quando o Ministério da Saúde foi alvo de um ataque cibernético. Alguns sistemas voltaram a funcionar desde então, mas não há pleno restabelecimento.

Número de vacinados contra a gripe no Espírito Santo, por exemplo, foi atualizado pela última vez no dia 9 de dezembro do ano passada, data em que o Estado ainda não vivia uma epidemia da doença.

MAIS CAPIXABAS COM A GRIPE

O boletim divulgado nesta quarta-feira (12) pela Secretaria de Saúde mostra que mais pessoas estão sendo infectadas pela Influenza A no Espírito Santo. Comparando a taxa de positividade de todo o ano de 2021 e a primeira semana de 2022, o dado cresceu mais de dez vezes.

Apenas 4,7% das amostras do ano passado foram confirmadas para Influenza A. Enquanto 55,23% do que foi coletado na primeira semana de 2022 indica a presença do vírus.