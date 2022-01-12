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Influenza A

Sobe para 14 o número de mortes por gripe no ES e testes positivos disparam

Os 14 óbitos foram registrados em dezembro de 2021. Deles, 11 foram de pessoas acima dos 60 anos
Alberto Borém

Alberto Borém

Publicado em 

12 jan 2022 às 18:15

Publicado em 12 de Janeiro de 2022 às 18:15

Sintomas da covid-19 e da influenza podem ser parecidos.
Sintomas da covid-19 e da influenza podem ser parecidos. Crédito: Pixabay
Sobe para 14 o número de mortes por gripe no ES e testes positivos disparam
Subiu para 14 o número de mortos pela gripe no Espírito Santo nas últimas quatro semanas de 2021. A última publicação da Secretaria de Estado da Saúde contabilizava oito óbitos. Os números, porém, foram atualizados nesta quarta-feira (12) em um novo boletim da Influenza. Dos 14 óbitos, 11 deles foram de pessoas idosas, acima dos 60 anos. A maioria era moradora da Região Metropolitana da Grande Vitória. Os dados são do Sistema de Informação de Vigilância Epidemiológica da Gripe (SIVEP-Gripe).
Não há ainda registro de nenhum óbito em 2022, mas a secretaria informou que há problemas nos sistemas de notificação do Ministério da Saúde.
Perfil dos mortos pela Influenza:
  • Acima de 90 anos de idade: 2
  • De 80 a 89 anos: 3
  • De 70 a 79 anos: 5
  • De 60 a 70 anos: 1
  • Menores de 59 anos: 3
Local de residência: 
  • Cariacica: 5 
  • Vitória: 2
  • Serra: 2 
  • Cachoeiro de Itapemirim: 1 
  • Vagem Alta: 1 
  • Presidente Kenedy: 1 
  • Linhares: 1 
  • Nova Venécia: 1
A Sesa informou ainda que 17.859 amostras de casos suspeitos de síndrome gripal foram analisadas em 2021. Entre eles, 840 confirmaram a presença de Influenza A - uma positividade de 4,7% das amostras. 
Ainda de acordo com o boletim, o Estado teve 96 casos de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) por Influenza, além dos 14 óbitos.
Em projeção realizada no final do mês de dezembro, o secretário de Estado da Saúde, Nésio Fernandes, destacou que e epidemia de gripe terá força até fevereiro. Ele reforçou que o Estado vive uma epidemia de Influenza tipo H3N2 e que o vírus coexiste com o da Covid-19.

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APAGÃO PREJUDICA ACOMPANHAMENTO DE DOENÇAS

A Sesa ressaltou que aguarda o pleno restabelecimento do sistema de notificação do Ministério da Saúde para ter o balanço completo sobre a Influenza no Estado, pois os dados estão sujeitos a alteração ou atualização.
O apagão de dados começou no dia 10 de dezembro. Ou seja, há mais de um mês, quando o Ministério da Saúde foi alvo de um ataque cibernético. Alguns sistemas voltaram a funcionar desde então, mas não há pleno restabelecimento.
Número de vacinados contra a gripe no Espírito Santo, por exemplo, foi atualizado pela última vez no dia 9 de dezembro do ano passada, data em que o Estado ainda não vivia uma epidemia da doença.
Especialistas ouvidos por A Gazeta dizem que é uma "tragédia" a gestão de saúde pública sem dados e apontam a incompetência do governo federal na retomada dos sistemas de informação.

MAIS CAPIXABAS COM A GRIPE

O boletim divulgado nesta quarta-feira (12) pela Secretaria de Saúde mostra que mais pessoas estão sendo infectadas pela Influenza A no Espírito Santo. Comparando a taxa de positividade de todo o ano de 2021 e a primeira semana de 2022, o dado cresceu mais de dez vezes.
Apenas 4,7% das amostras do ano passado foram confirmadas para Influenza A. Enquanto 55,23% do que foi coletado na primeira semana de 2022 indica a presença do vírus.
  • Das 17.859 amostras de casos suspeitos de síndrome gripal analisadas em todo o anos de 2021, 840 foram confirmadas para Influenza A, o que representa uma positividade de 4,7% das amostras.
  • Das 1.405 amostras de casos suspeitos de síndrome gripal analisadas na primeira semana deste ano, foram confirmadas 776 para Influenza A, com positividade de 55,23% das amostras.

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