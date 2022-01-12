Sobe para 14 o número de mortes por gripe no ES e testes positivos disparam
Subiu para 14 o número de mortos pela gripe no Espírito Santo nas últimas quatro semanas de 2021. A última publicação da Secretaria de Estado da Saúde contabilizava oito óbitos. Os números, porém, foram atualizados nesta quarta-feira (12) em um novo boletim da Influenza. Dos 14 óbitos, 11 deles foram de pessoas idosas, acima dos 60 anos. A maioria era moradora da Região Metropolitana da Grande Vitória. Os dados são do Sistema de Informação de Vigilância Epidemiológica da Gripe (SIVEP-Gripe).
Não há ainda registro de nenhum óbito em 2022, mas a secretaria informou que há problemas nos sistemas de notificação do Ministério da Saúde.
Perfil dos mortos pela Influenza:
- Acima de 90 anos de idade: 2
- De 80 a 89 anos: 3
- De 70 a 79 anos: 5
- De 60 a 70 anos: 1
- Menores de 59 anos: 3
Local de residência:
- Cariacica: 5
- Vitória: 2
- Serra: 2
- Cachoeiro de Itapemirim: 1
- Vagem Alta: 1
- Presidente Kenedy: 1
- Linhares: 1
- Nova Venécia: 1
A Sesa informou ainda que 17.859 amostras de casos suspeitos de síndrome gripal foram analisadas em 2021. Entre eles, 840 confirmaram a presença de Influenza A - uma positividade de 4,7% das amostras.
Ainda de acordo com o boletim, o Estado teve 96 casos de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) por Influenza, além dos 14 óbitos.
Em projeção realizada no final do mês de dezembro, o secretário de Estado da Saúde, Nésio Fernandes, destacou que e epidemia de gripe terá força até fevereiro. Ele reforçou que o Estado vive uma epidemia de Influenza tipo H3N2 e que o vírus coexiste com o da Covid-19.
APAGÃO PREJUDICA ACOMPANHAMENTO DE DOENÇAS
A Sesa ressaltou que aguarda o pleno restabelecimento do sistema de notificação do Ministério da Saúde para ter o balanço completo sobre a Influenza no Estado, pois os dados estão sujeitos a alteração ou atualização.
O apagão de dados começou no dia 10 de dezembro. Ou seja, há mais de um mês, quando o Ministério da Saúde foi alvo de um ataque cibernético. Alguns sistemas voltaram a funcionar desde então, mas não há pleno restabelecimento.
Número de vacinados contra a gripe no Espírito Santo, por exemplo, foi atualizado pela última vez no dia 9 de dezembro do ano passada, data em que o Estado ainda não vivia uma epidemia da doença.
Especialistas ouvidos por A Gazeta dizem que é uma "tragédia" a gestão de saúde pública sem dados e apontam a incompetência do governo federal na retomada dos sistemas de informação.
MAIS CAPIXABAS COM A GRIPE
O boletim divulgado nesta quarta-feira (12) pela Secretaria de Saúde mostra que mais pessoas estão sendo infectadas pela Influenza A no Espírito Santo. Comparando a taxa de positividade de todo o ano de 2021 e a primeira semana de 2022, o dado cresceu mais de dez vezes.
Apenas 4,7% das amostras do ano passado foram confirmadas para Influenza A. Enquanto 55,23% do que foi coletado na primeira semana de 2022 indica a presença do vírus.
- Das 17.859 amostras de casos suspeitos de síndrome gripal analisadas em todo o anos de 2021, 840 foram confirmadas para Influenza A, o que representa uma positividade de 4,7% das amostras.
- Das 1.405 amostras de casos suspeitos de síndrome gripal analisadas na primeira semana deste ano, foram confirmadas 776 para Influenza A, com positividade de 55,23% das amostras.