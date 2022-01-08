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Epidemia

ES quer comprar 200 mil testes de gripe que dão resultado em até 15 minutos

O objetivo, segundo o secretário de Saúde, é aumentar o rastreamento dos casos e isolar os positivos, evitando maior proliferação do vírus
Alberto Borém

Alberto Borém

Publicado em 

08 jan 2022 às 11:39

Publicado em 08 de Janeiro de 2022 às 11:39

Teste rápido de Influenza pode chegar ao Estado
Teste rápido de Influenza pode chegar ao Estado Crédito: Pixabay
O governo do Espírito Santo anunciou nesta quarta-feira (5) que quer comprar 200 mil testes que identificam a Influenza em até 15 minutos. A ideia, segundo o secretário de Estado da Saúde, Nésio Fernandes, é aumentar o rastreamento dos casos e isolar as pessoas que tenham testado positivo, evitando maior proliferação do vírus. Não foi anunciada uma data pra chegada do material ao Estado.
A pasta ainda não informou se, quando chegarem ao Espírito Santo, os testes serão oferecidos por livre demanda, como é feito para Covid-19, ou se será exigido um encaminhamento médico.
Durante coletiva de imprensa nesta quarta-feira, quando anunciou a intenção de compra, o secretário Nésio Fernandes destacou que não há disponibilidade de entrega imediata de grandes quantidades do produto por parte dos fornecedores por conta da grande procura em todo o país.
"A compra dos testes deve transcorrer ao longo de janeiro. No entanto, não há disponibilidade imediata. A falta de disponibilidade dos testes implica em um diagnóstico feito pelo profissional da saúde a partir de sinais de sintomas. O médico deve decidir se o paciente irá usar o Tamiflu, medicamento indicado para tratamento da doença"
Nésio Fernandes - Secretário de Estado da Saúde

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Em nota enviada à A Gazeta, a Secretaria de Saúde detalhou que a previsão é comprar os chamados kits imunocromatográfico rápido, que podem detectar antígenos de Influenza A e Influenza B. O teste exige uma coleta única de material humano e tem resultado em aproximadamente 15 minutos. O exame é similar ao realizado no teste rápido de Covid-19.
A Sesa informou ainda que a distribuição dos testes aos municípios capixabas será definida em documento elaborado pela equipe técnica da secretaria.
No início do mês de dezembro de 2021, o Estado identificou a presença de surtos de gripe entre a população. No último dia 15, porém, há menos de um mês, a Sesa classificou o quadro como uma epidemia. Houve aumento na procura por atendimento médico e crescimento no número de internados com sintomas gripais. Oito mortes foram registradas em decorrência da Influenza nas últimas três semanas do ano.

COMO É FEITA A TESTAGEM HOJE?

Atualmente a testagem ocorre seguindo critérios do Ministério da Saúde. As amostras são coletadas e enviadas pra o Laboratório Central, onde é feita a análise para Covid e, em caso negativo, se o paciente se enquadrar no protocolo estabelecido pelo Ministério da Saúde (crianças menores que 3 anos, pacientes internados, pessoas com Síndrome Respiratória Aguda Grave, óbitos e unidades sentinela), é feito o exame para Influenza.
A Gazeta consultou as sete prefeituras da Grande Vitória para saber se há teste disponível por livre demanda, sem que o munícipe faça agendamento, tenha sintoma ou apresente prescrição médica. As administrações municipais disseram que a testagem para gripe não está disponível para a população em geral.

Diferença de sintomas entre Covid-19 e Influenza

O infectologista Paulo Mendes Peçanha destaca que no início, as duas apresentam sintomas muito semelhantes. Como por exemplo: congestão nasal, febre, dores no corpo e na garganta, tosse, cansaço. "O que se diferencia é que a gripe costuma melhorar depois de cinco dias, já a Covid piora a partir da segunda semana e perdura por muito mais tempo”, afirma. Apesar de alguns sintomas serem parecidos, a perda de paladar e olfato são característicos do coronavírus.

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