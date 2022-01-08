ES quer comprar 200 mil testes de gripe que dão resultado em até 15 minutos

O governo do Espírito Santo anunciou nesta quarta-feira (5) que quer comprar 200 mil testes que identificam a Influenza em até 15 minutos. A ideia, segundo o secretário de Estado da Saúde, Nésio Fernandes, é aumentar o rastreamento dos casos e isolar as pessoas que tenham testado positivo, evitando maior proliferação do vírus. Não foi anunciada uma data pra chegada do material ao Estado.
A pasta ainda não informou se, quando chegarem ao Espírito Santo, os testes serão oferecidos por livre demanda, como é feito para Covid-19
, ou se será exigido um encaminhamento médico.
Durante coletiva de imprensa nesta quarta-feira
, quando anunciou a intenção de compra, o secretário Nésio Fernandes destacou que não há disponibilidade de entrega imediata de grandes quantidades do produto por parte dos fornecedores por conta da grande procura em todo o país.
Em nota enviada à A Gazeta, a Secretaria de Saúde detalhou que a previsão é comprar os chamados kits imunocromatográfico rápido, que podem detectar antígenos de Influenza A e Influenza B. O teste exige uma coleta única de material humano e tem resultado em aproximadamente 15 minutos. O exame é similar ao realizado no teste rápido de Covid-19.
A Sesa informou ainda que a distribuição dos testes aos municípios capixabas será definida em documento elaborado pela equipe técnica da secretaria.
Atualmente a testagem ocorre seguindo critérios do Ministério da Saúde
. As amostras são coletadas e enviadas pra o Laboratório Central, onde é feita a análise para Covid e, em caso negativo, se o paciente se enquadrar no protocolo estabelecido pelo Ministério da Saúde (crianças menores que 3 anos, pacientes internados, pessoas com Síndrome Respiratória Aguda Grave, óbitos e unidades sentinela), é feito o exame para Influenza.
A Gazeta
consultou as sete prefeituras da Grande Vitória
para saber se há teste disponível por livre demanda, sem que o munícipe faça agendamento, tenha sintoma ou apresente prescrição médica. As administrações municipais disseram que a testagem para gripe não está disponível para a população em geral.