ES quer comprar 200 mil testes de gripe que dão resultado em até 15 minutos

O infectologista Paulo Mendes Peçanha destaca que no início, as duas apresentam sintomas muito semelhantes. Como por exemplo: congestão nasal, febre, dores no corpo e na garganta, tosse, cansaço. "O que se diferencia é que a gripe costuma melhorar depois de cinco dias, já a Covid piora a partir da segunda semana e perdura por muito mais tempo”, afirma. Apesar de alguns sintomas serem parecidos, a perda de paladar e olfato são característicos do coronavírus.